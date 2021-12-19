Наука на службе у искусства: история создания первого электронного инструмента советским инженером

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СССР был первым не только в космосе, но и в электронной музыке. Хотя удивительный музыкальный инструмент, получивший название терменвокс, был совсем не интересен государству.
Родившийся в 1896 году в Санкт-Петербурге Лев Сергеевич Термен был наполовину музыкантом, наполовину инженером. И именно этот факт сыграл ключевую роль в создании первого в мире электромузыкального инструмента.
Еще в гимназии Термен серьезно увлекся физикой, в частности его интересовали вопросы оптики и ионизации воздуха. Однако молодой человек находил время и для второго увлечения - поступил, а спустя два года окончил, консерваторию по классу виолончели.
Еще в гимназии Термен серьезно увлекся физикой, в частности его интересовали вопросы оптики и ионизации воздуха. Однако молодой человек находил время и для второго увлечения - поступил, а спустя два года окончил, консерваторию по классу виолончели.
Лев Сергеевич во время Первой мировой войны на фронт не попал - сначала он был направлен на шестимесячные инженерные курсы, а затем его отправили служить на самую мощную в те времена радиостанцию - Царскосельскую.
В 1917 году Термен примкнул к большевикам. А во время наступления белого генерала Юденича на Петроград, персонал радиостанции под руководством Льва Термена демонтировал оборудование и взорвал антенну. Существовала опасномть, что Юденич захватит радио и сообщит о том, что взял Петроград. Подобное сообщение тогда могло заметно изменить расстановку сил в Гражданской войне.
В 1917 году Термен примкнул к большевикам. А во время наступления белого генерала Юденича на Петроград, персонал радиостанции под руководством Льва Термена демонтировал оборудование и взорвал антенну. Существовала опасномть, что Юденич захватит радио и сообщит о том, что взял Петроград. Подобное сообщение тогда могло заметно изменить расстановку сил в Гражданской войне.
Вскоре Лев Термен вернулся к научной работе под руководством будущего знаменитого советского академика Йоффе. А уже в 1919 году появилось изобретение прославившее Термена во всем мире и изменившее представление о музыке. Речь идет о музыкальном инструменте, который сам изобретатель назвал терменвоксом.
Как и многие изобретения этот инструмент появился практически случайно - Термен создал устройство для изучения свойств газов, внутри которого был конденсатор. Но как выяснилось впоследствии, прибор фиксировал не только изменения состояния газа, но и реагировал на приближение к конденсатору руки Термена.
Как и многие изобретения этот инструмент появился практически случайно - Термен создал устройство для изучения свойств газов, внутри которого был конденсатор. Но как выяснилось впоследствии, прибор фиксировал не только изменения состояния газа, но и реагировал на приближение к конденсатору руки Термена.
Впервые свое изобретение Лев Термен продемонстрировал публике в октябре 1920 года. А спустя два года терменвокс был показан в Кремле самому Владимиру Ленину. Вождь революции очень одобрительно отнесся к изобретению и даже попробовал исполнить на инструменте простую мелодию - "Жаворонка" Глинки.
Однако в задачи большевиков не входило развитие электронной музыки, тогда перед правительством стояли вопросы далекие от искусства, и поэтому на государственном уровне терменвоксом не заинтересовались.
Однако в задачи большевиков не входило развитие электронной музыки, тогда перед правительством стояли вопросы далекие от искусства, и поэтому на государственном уровне терменвоксом не заинтересовались.
В конце 20-х годов Лев Термен получил разрешение на поездку в Европу и США. Там он запатентовал свой инструмент и начал собирать целые залы. Ведь такой диковинный аппарат, изобретенный в коммунистической России, не мог не вызывать ажиотажа у западной публики.
В стороне не остались и многие знаменитые музыканты, актеры и композиторы. Играть на терменвоксе, к примеру, пытался Чарли Чаплин. А Альберт Энштейн исполнял классические произведения на скрипке под аккомпанемент терменвокса.
В стороне не остались и многие знаменитые музыканты, актеры и композиторы. Играть на терменвоксе, к примеру, пытался Чарли Чаплин. А Альберт Энштейн исполнял классические произведения на скрипке под аккомпанемент терменвокса.
В США Лев Термен вместе с композитором Генри Коуэллом создают первую в мире ритм-машину, которая могла воспроизводить до 16 ритмических рисунков. Однако вскоре к "Ритмикону" (так был назван инструмент) Коуэлл потерял всякий интерес. В производство ритм0мнина не пошла и была забыта на многие десятилетия.
Через некоторое время Термен создает танцевальную модификацию терменвокса. "Терпситон" представляет собой гибрид танцевальной площадки и терменвокса, музыка в котором генерировалась из движений артистов.
Через некоторое время Термен создает танцевальную модификацию терменвокса. "Терпситон" представляет собой гибрид танцевальной площадки и терменвокса, музыка в котором генерировалась из движений артистов.
"Терпситон"
Возвращение домой
Лев Термен пробыл в Америке около 10 лет, выступая с концертами и работая в лабораториях. В 1938 году он вернулся в СССР по требованию властей и почти сразу же был репрессирован. Его домашнюю лабораторию разграбили, а изобретателя сослали в лагеря.
Свой срок Лев Термен сначала отбывал в Магадане, но затем его перевели в московскую "шарашку" авиаконструктора Туполева. Через 9 лет, в 1947 году, его освободили, реабилитировали и даже наградили сталинской премией за работу на госорганы. И он это заслужил, ведь еще в 20-х годах Термен спроектировал систему видеонаблюдения, которую планировалось устанавливать в лагерях для политзаключенных. Также он разрабатывал системы охраны, сигнализации и прослушивающие устройства. Например, его "жучок " (эндовибратор "Златоуст") долгие годы успешно работал в кабинете американского посла в Москве. Также принцип работы терменвокса был заложен в охранную систему, которая реагирует на изменение объема помещения - то есть на вошедшего незваного гостя. Этот принцип, кстати, используется в охранных системах по сей день.
Свой срок Лев Термен сначала отбывал в Магадане, но затем его перевели в московскую "шарашку" авиаконструктора Туполева. Через 9 лет, в 1947 году, его освободили, реабилитировали и даже наградили сталинской премией за работу на госорганы. И он это заслужил, ведь еще в 20-х годах Термен спроектировал систему видеонаблюдения, которую планировалось устанавливать в лагерях для политзаключенных. Также он разрабатывал системы охраны, сигнализации и прослушивающие устройства. Например, его "жучок " (эндовибратор "Златоуст") долгие годы успешно работал в кабинете американского посла в Москве. Также принцип работы терменвокса был заложен в охранную систему, которая реагирует на изменение объема помещения - то есть на вошедшего незваного гостя. Этот принцип, кстати, используется в охранных системах по сей день.
В 1964-1967 годах Лев Термен работал в лаборатории Московской консерватории, посвятив все силы разработке новых электромузыкальных инструментов. В 1967 году в консерваторию заглянул американец, музыкальный критик Гарольд Шонберг, который узнал во встреченном там человеке Льва Термена. Критик обрадовался тому, что великий изобретатель не сгнил в лагерях и написал об этом статью в New York Times.
Эта публикация в "буржуазной прессе" разозлила советские власти и студию Термена закрыли. А вдобавок «все его инструменты изрубили топором и выбросили». По одним сведениям Льва Сергеевича из консерватории уволили, по другим - он вышел на пенсию.
Эта публикация в "буржуазной прессе" разозлила советские власти и студию Термена закрыли. А вдобавок «все его инструменты изрубили топором и выбросили». По одним сведениям Льва Сергеевича из консерватории уволили, по другим - он вышел на пенсию.
Следующие 25 лет изобретатель работал в лаборатории акустики МГУ в качестве механика 6-го разряда. Он продолжал заниматься своими терменвоксами - одни восстанавливал, другие - усовершенствовал. Ему даже удалось создать такой терменвокс, в котором звук через сложную систему фотоэлементов возникал от одного взгляда изобретателя.
Незадолго до своей смерти Термен вступил в коммунистическую партию, потому что он обещал это когда-то Ленину. Лев Сергеевич Термен умер в возрасте 97 лет, в 1993 году.
Незадолго до своей смерти Термен вступил в коммунистическую партию, потому что он обещал это когда-то Ленину. Лев Сергеевич Термен умер в возрасте 97 лет, в 1993 году.
Где можно услышать звучание терменвокса?
Звучание терменвокса можно услышать во многих музыкальных жанрах. Дмитрий Шостакович использовал его в своей музыке для кинофильма "Одна". Знаменитый Джимми Пейдж играл на терменвоксе на концертах Led Zeppelin (песни Whole Lotta Love и No Quarter). Также этот инструмент использовали Rolling Stones, Pink Floyd, Жан-Мишель Жарр, Том Уэйтс и даже Муммий Тролль. Кстати, заглавная песня культового сериала "Доктор Кто" тоже исполнялась на терменвоксе.
А пионеры космического рока и психоделии Lothar and the Hand People одними из первых в роке использовали терменвокс в качестве главного инструмента
Но самая значительная часть записей, сделанных с использованием терменвокса принадлежит Лидии Кавиной. Она начала осваивать новый инструмент в девятилетнем возрасте под руководством самого изобретателя, который ей приходился родственником. Кавина с тех пор записала множество классической музыки при помощи инструмента Термена. Ее даже приглашали в Голливуд - записывать партии саундтреков для фильмов таких именитых режиссеров как Тим Бертон и Дэвид Кроненберг.
Сегодня Лидия Кавина выступает в Европе и США, пропагандируя экспериментальную музыку терменвокса. Дело Льва Термена живет!
Сегодня Лидия Кавина выступает в Европе и США, пропагандируя экспериментальную музыку терменвокса. Дело Льва Термена живет!
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