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Наука на службе у искусства: история создания первого электронного инструмента советским инженером

Наука на службе у искусства: история создания первого электронного инструмента советским инженером (8 фото + 5 видео)

Автор:
19 декабря 2021 17:33
Сообщество : Искусство
Метки: СССР   история   лев термен   музыка   терменвокс   факты   электричество   
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СССР был первым не только в космосе, но и в электронной музыке. Хотя удивительный музыкальный инструмент, получивший название терменвокс, был совсем не интересен государству.
Родившийся в 1896 году в Санкт-Петербурге Лев Сергеевич Термен был наполовину музыкантом, наполовину инженером. И именно этот факт сыграл ключевую роль в создании первого в мире электромузыкального инструмента.

Еще в гимназии Термен серьезно увлекся физикой, в частности его интересовали вопросы оптики и ионизации воздуха. Однако молодой человек находил время и для второго увлечения - поступил, а спустя два года окончил, консерваторию по классу виолончели.

Возвращение домой

Лев Термен пробыл в Америке около 10 лет, выступая с концертами и работая в лабораториях. В 1938 году он вернулся в СССР по требованию властей и почти сразу же был репрессирован. Его домашнюю лабораторию разграбили, а изобретателя сослали в лагеря.

Свой срок Лев Термен сначала отбывал в Магадане, но затем его перевели в московскую "шарашку" авиаконструктора Туполева. Через 9 лет, в 1947 году, его освободили, реабилитировали и даже наградили сталинской премией за работу на госорганы. И он это заслужил, ведь еще в 20-х годах Термен спроектировал систему видеонаблюдения, которую планировалось устанавливать в лагерях для политзаключенных. Также он разрабатывал системы охраны, сигнализации и прослушивающие устройства. Например, его "жучок " (эндовибратор "Златоуст") долгие годы успешно работал в кабинете американского посла в Москве. Также принцип работы терменвокса был заложен в охранную систему, которая реагирует на изменение объема помещения - то есть на вошедшего незваного гостя. Этот принцип, кстати, используется в охранных системах по сей день.

Источник:

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Метки: СССР   история   лев термен   музыка   терменвокс   факты   электричество   
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Максим Максимов 2 часа назад
В журнале Моделист Конструктор или Юный техник в середине 70-х даже печаталась статья, как самому сделать терменвокс
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Сергей 39 минут назад
Пробовал играть на этой штуке. Хрень получилась...
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525
Биолось Час назад
И сама мелодия классная и терменвокс в тему!
Ссылка youtu.be
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Еркен 2 часа назад
Занимательная статья, спасибо.
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