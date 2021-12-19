Наука на службе у искусства: история создания первого электронного инструмента советским инженером

Лев Термен пробыл в Америке около 10 лет, выступая с концертами и работая в лабораториях. В 1938 году он вернулся в СССР по требованию властей и почти сразу же был репрессирован. Его домашнюю лабораторию разграбили, а изобретателя сослали в лагеря.



Свой срок Лев Термен сначала отбывал в Магадане, но затем его перевели в московскую "шарашку" авиаконструктора Туполева. Через 9 лет, в 1947 году, его освободили, реабилитировали и даже наградили сталинской премией за работу на госорганы. И он это заслужил, ведь еще в 20-х годах Термен спроектировал систему видеонаблюдения, которую планировалось устанавливать в лагерях для политзаключенных. Также он разрабатывал системы охраны, сигнализации и прослушивающие устройства. Например, его "жучок " (эндовибратор "Златоуст") долгие годы успешно работал в кабинете американского посла в Москве. Также принцип работы терменвокса был заложен в охранную систему, которая реагирует на изменение объема помещения - то есть на вошедшего незваного гостя. Этот принцип, кстати, используется в охранных системах по сей день.