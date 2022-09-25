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"Алмата не резиновая": казахи припомнили сбегающим от мобилизации россиянам фразу "жилье - только славянам"

"Алмата не резиновая": казахи припомнили сбегающим от мобилизации россиянам фразу "жилье - только славянам"

Автор:
25 сентября 2022 08:41
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Казахстан   видео   мобилизация   политика   сбежали от мобилизации   съем жилья   троллинг   флэшмоб   
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В Казахстане становится популярным флэшмоб, в котором жители страны троллят сбежавших от мобилизации россиян. Пока шутливо, но настроения в стране к гражданам РФ идеальным не назовёшь.

После 21 сентября в Казахстан хлынули приезжие из России. Кто-то внезапно захотел навестить родственников, кто-то вспомнил, что в далеком детстве жил в этой стране и после приступа ностальгии срочно отправился на малую Родину. А кто-то не скрывает, что сбежал от возможной мобилизации.


В Казахстане к таким понаехавшим относятся без пиетета. А в соцсетях и вовсе замутили флэшмоб, в котором напомнили россиянам о том, как принимают выходцев из Средней Азии в России. Казахи, узбеки наверняка видели объявления с пометкой "только для славян". Теперь они рискуют получить пусть и запоздалую, но справедливую, как считают местные жители, ответную реакцию.


Приехавшим в страну россиянам решили припомнить все возможные обиды.


Как на самом деле обстоят дела со съемом в Казахстане, пока не ясно. Один из местных блогеров решил проверить, сдают ли жилье россиянам и нарвался на вопрос "Чей Крым?"


А этот парень удивился приехавшему в Казахстан россиянину - вернее, его одежде. Мужчина в футболке с символом Z и надписью "Своих не бросаем" сообщил, что находится в стране по делам. Казахстанец посоветовал изменить надпись на одежде на более правдоподобную.


В общем, убежал в другую страну - придется терпеть. Пока все упрёки казахстанцев к понаехавшим - в шутливой форме, но есть ощущение, что им будет весьма непросто ассимилироваться в казалось бы знакомой, а для кого-то и практически родной стране.

Источник:

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Метки: Казахстан   видео   мобилизация   политика   сбежали от мобилизации   съем жилья   троллинг   флэшмоб   
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114  комментариев
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3k
Radugananebe 13 часов назад
А на что они надеялись? Хлеб-соль в руках у симпатичных казашек?
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62k
SWALLOW 16 минут назад
А вот такую бумажку подписывают бегущие от мобилизации ублюдки и , пересекая грузинскую границу .

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70
vitros666 16 минут назад
Казахи - продажные, те кто бежал с России, богатые. думаю будет всё хорошо. А казахам лучше ничего не припоминать, они сегодня предают Россию с удовольствием. Это Россия должна припомнить, что выплатила все долги за эти "страны" и всё, что у них там понастроено, всё, что они используют принадлежит России, как наследнику СССР. Кем они были без России, вот что им следует помнить. Чертовы предатели.
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1k
taxcop 22 минуты назад
Трусов и предателей не любят нигде! Жрите полной ложкой казахское гостеприимство
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1k
Вадим В. Новоженов Полчаса назад
Эти сбежавшие имбецилы слишком высоко мнения о себе . Кому они нах нужны ?!?
Троим добровольцам (сами пришли проситься), к сожалению, отказали защищать Русский Мир, не взяли :
- Первый - лейт. запаса, I разряд, но только учёба на ВМК и сборы - на действительную службу не призывался за ненадобностью его ВУС .
- Второй, МЧС-овец, также оф. звание, закончил Университет МЧС, пожарный 16 лет - но не служил в ВС РФ .
- Третий - полковник Налоговой Полиции в отставке - также не служил, после учёбы сразу в налоговую забрали и на всю службу (около 20 лет) была законная отсрочка от службы в ВС .
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6k
Славон Полчаса назад
Квартиру сдаёте?
Да, но только славянам.
Я славян!
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119k
arek14 39 минут назад
Ссылка youtu.be
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18k
Valiko 52 минуты назад
В казахии и так было убогих пол-страны, теперь концентрация поднимется слегка. России ни русофобы, ни чмошники не нужны какой бы национальности они ни были.
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3k
Вячеслав Час назад
Суровые Челябинские мужики оказались Дулиными.
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20k
babuby 3 часа назад
И не скажешь что не справедливо.
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126k
Аааа 4 часа назад
Почему у данных аккаунтов, озвучивших примерно одну и ту же враждебную россиянам позицию примерно одинаковый профиль активности? Например, по дислайкам. Апрель какой-то излишне урожайный. Тогда массовые заказы от ЦИПСО через барыг-посредников на онлайн биржах были?
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126k
Аааа 4 часа назад
Трусов и паникеров вот ни сколько не жалко.

причем, что характерно, те кто сбежал даже не подлежали призыву.
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299
Егор 6 часов назад
Гоните их назад.
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6k
rutt 7 часов назад
Казахи, ну не на улице же вы в итоге жили? Значит нашлись те, кто сдал квартиру. Так вот поверьте, едут скорее всего именно те люди, что вам тут квартиры сдали. Так что последних благодетелей своих "убиваете", теперь и они вам ничего не сдадут.
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593
Гиви 8 часов назад
Почему они все на русском разговаривают? Что казахи, что хохлы.
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22k
Валерий 8 часов назад
Я не против такого. Пусть сбежавших ублюдков там тролят как хотят.
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5k
livaneth 8 часов назад
Славяне, помнящие, как в далёком 1992-ом бежали из Казахстана, бросив всё нажитое, туда сейчас не поехали. Они по Казахстану и ностальгии то не чувствуют.
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28k
Ashabad 9 часов назад
Вообще, с Казахстаном нужно разбираться потихонечку. Я ничего не имею против казахов и Казахстана, но вот это глупое злорадство им может очень неприятно обернуться.
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63
kotbarsiktolik Ashabad 5 часов назад
хоть с усраиной разберитесь для начала..а то за державу обидно)
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18
diligo44 Ashabad 5 часов назад
Ну почему же злорадство? Трусов и предателей ни где не уважают и не любят.
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1k
Александр 9 часов назад
Интересно, а эти милые люди, правда не знают как возникло «сдам жилье - только славянам» и они действительно уверены что это имеет хоть какое-то отношение к национализму?
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28k
Fat boy slim is * in a heaven 10 часов назад
Самое смешное, что свалили всякие неслужившие хистеры, которые и так не подлежат мобилизации.
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1k
K_II_T 10 часов назад
Сейчас шанс для Казахстана почувствовать себя несырьевой экономикой.
Причина сумасбродна.
Но как говорят во всяких бизнес тренингах.
Есть возможность, есть ресурс - используй.
Просто так, люди в правильное время в правильном месте не оказываются.
Здесь и сейчас. Решение на выбор:
- разыграть националистическую карту
- обернуть средства через аренду
- ничего не делать
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