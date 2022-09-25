"Алмата не резиновая": казахи припомнили сбегающим от мобилизации россиянам фразу "жилье - только славянам"

В Казахстане становится популярным флэшмоб, в котором жители страны троллят сбежавших от мобилизации россиян. Пока шутливо, но настроения в стране к гражданам РФ идеальным не назовёшь.
После 21 сентября в Казахстан хлынули приезжие из России. Кто-то внезапно захотел навестить родственников, кто-то вспомнил, что в далеком детстве жил в этой стране и после приступа ностальгии срочно отправился на малую Родину. А кто-то не скрывает, что сбежал от возможной мобилизации.
В Казахстане к таким понаехавшим относятся без пиетета. А в соцсетях и вовсе замутили флэшмоб, в котором напомнили россиянам о том, как принимают выходцев из Средней Азии в России. Казахи, узбеки наверняка видели объявления с пометкой "только для славян". Теперь они рискуют получить пусть и запоздалую, но справедливую, как считают местные жители, ответную реакцию.
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Приехавшим в страну россиянам решили припомнить все возможные обиды.
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Как на самом деле обстоят дела со съемом в Казахстане, пока не ясно. Один из местных блогеров решил проверить, сдают ли жилье россиянам и нарвался на вопрос "Чей Крым?"
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А этот парень удивился приехавшему в Казахстан россиянину - вернее, его одежде. Мужчина в футболке с символом Z и надписью "Своих не бросаем" сообщил, что находится в стране по делам. Казахстанец посоветовал изменить надпись на одежде на более правдоподобную.
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В общем, убежал в другую страну - придется терпеть. Пока все упрёки казахстанцев к понаехавшим - в шутливой форме, но есть ощущение, что им будет весьма непросто ассимилироваться в казалось бы знакомой, а для кого-то и практически родной стране.
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АНТИФИШКИ
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Троим добровольцам (сами пришли проситься), к сожалению, отказали защищать Русский Мир, не взяли :
- Первый - лейт. запаса, I разряд, но только учёба на ВМК и сборы - на действительную службу не призывался за ненадобностью его ВУС .
- Второй, МЧС-овец, также оф. звание, закончил Университет МЧС, пожарный 16 лет - но не служил в ВС РФ .
- Третий - полковник Налоговой Полиции в отставке - также не служил, после учёбы сразу в налоговую забрали и на всю службу (около 20 лет) была законная отсрочка от службы в ВС .
Да, но только славянам.
Я славян!
причем, что характерно, те кто сбежал даже не подлежали призыву.
Наверняка где-то такие были. Возможно в Узбекистане какое-то количество, но про Казахстан не слышал.
В Ташкенте например молодежь зачастую могла подобные высказывания себе позволить, но чтобы выгонять из дома прям, не слышал. Возможно в регионах где-то и было, ручаться не могу.
У меня до сих пор есть друзья-знакомые славяне, в Алма-Ате, в Ташкенте, которые там родились и живут.
Причина сумасбродна.
Но как говорят во всяких бизнес тренингах.
Есть возможность, есть ресурс - используй.
Просто так, люди в правильное время в правильном месте не оказываются.
Здесь и сейчас. Решение на выбор:
- разыграть националистическую карту
- обернуть средства через аренду
- ничего не делать