"Алмата не резиновая": казахи припомнили сбегающим от мобилизации россиянам фразу "жилье - только славянам"

После 21 сентября в Казахстан хлынули приезжие из России. Кто-то внезапно захотел навестить родственников, кто-то вспомнил, что в далеком детстве жил в этой стране и после приступа ностальгии срочно отправился на малую Родину. А кто-то не скрывает, что сбежал от возможной мобилизации.

В Казахстане к таким понаехавшим относятся без пиетета. А в соцсетях и вовсе замутили флэшмоб, в котором напомнили россиянам о том, как принимают выходцев из Средней Азии в России. Казахи, узбеки наверняка видели объявления с пометкой "только для славян". Теперь они рискуют получить пусть и запоздалую, но справедливую, как считают местные жители, ответную реакцию.