10 самых глупых и бессмысленных приложений для смартфонов

Информация о том, где в вашем городе расположены общественные туалеты может быть действительно полезной. Тем не менее, это приложение является рекордсменом по дизлайкам. Но им все же пользуется какое-то количество людей и продолжает делиться своими отчетами о проделанной работе. Кстати, этой информацией также можно делиться в соцсетях. Самая частая просьба к разработчикам от пользователей звучит примерно так: не могли бы вы добавить функцию добавления фотографий из туалетов, в которых мы побывали?