10 самых глупых и бессмысленных приложений для смартфонов

Возможно, это приложение создано для тех, кто находится в бункере или для людей, которые настолько ленивы, что не могут подойти к окну.



Приложение Is it dark outside на основании местоположения пользователя, даты и времени захода и восхода солнца сможет точно ответить на вопрос, светло ли сейчас на улице.