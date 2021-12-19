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10 самых глупых и бессмысленных приложений для смартфонов

10 самых глупых и бессмысленных приложений для смартфонов (12 фото + 5 видео)

Автор:
19 декабря 2021 13:22
Сообщество : Игромир
Метки: бесполезность   глупость   подборка   приложение   смартфон   
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А вы когда-нибудь мечтали о приложении, которое заточено на то,чтобы записывать как вы или ваши друзья пускают газы?
Бурная фантазия разработчиков мобильных приложений порой заставляет недоумевать, смеяться и краснеть. Но самое странное, что находятся люди, которые прекрасно ими пользуются. Давайте попробуем их понять, и посмотрим на одни из самых бесполезных и безумных приложений, когда-либо созданных для мобильных, которыми, тем не менее, пользуются

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Метки: бесполезность   глупость   подборка   приложение   смартфон   
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236
Змій Горинич 2 часа назад
Лично я считаю, что приложение SMTH очень даже полезное, так как позволяет слаборазвитым индивидуумам быстрее избавиться от средств коммуникации, что в свою очередь полезно для общества
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236
Змій Горинич 2 часа назад
Я промолчу почему iBeer уже три года подряд является бестселлером App Store, думаю и так понятно
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13k
Вася 2 часа назад
Ссылка coub.com
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3k
RomaXz 2 часа назад
Бои сосисками...
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