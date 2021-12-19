10 самых глупых и бессмысленных приложений для смартфонов

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А вы когда-нибудь мечтали о приложении, которое заточено на то,чтобы записывать как вы или ваши друзья пускают газы?
Бурная фантазия разработчиков мобильных приложений порой заставляет недоумевать, смеяться и краснеть. Но самое странное, что находятся люди, которые прекрасно ими пользуются. Давайте попробуем их понять, и посмотрим на одни из самых бесполезных и безумных приложений, когда-либо созданных для мобильных, которыми, тем не менее, пользуются
SMTH
Приложение SMTH ("Отправь меня на небеса") не самое бессмысленное или безумное в этой подборке. Может быть кому-то действительно настолько нечего делать, что он соревнуется с другими пользователями в подбрасывании смартфона вверх. Смысл работы приложения прост: вы его запускаете и подбрасываете телефон настолько высоко, насколько духу хватит, а затем ловите, если получится.
Разработчики честно признаются, что эта забава может уничтожить телефон или травмировать пользователя. Но в мире нашлось 100 000 уникумов, которые этим приложением успешно пользуются. В настоящее время рекорд полета телефона составляет 44,19 метра.
В AppStore, кстати, это приложение запрещено. Зато в Google Play его можно скачать бесплатно.
В AppStore, кстати, это приложение запрещено. Зато в Google Play его можно скачать бесплатно.
Беговая дорожка для пальцев
Treadmill finger workout - тренирует пальцы. Ну как тренирует - вы запускаете беговую дорожку и ̶с̶т̶р̶а̶д̶а̶е̶т̶е̶ ̶ф̶и̶г̶н̶е̶й̶ ̶ имитируете бег пальцами. В режиме онлайн вы можете узнать, какую дистанцию "пробежали", а после финиша - сравнить свой результат с достижениям других "спортсменов".
Разработчики приложения уверяют, что оно полезно: с его помощью можно отвлечься и расслабиться в обеденный перерыв или после работы. И вы только не смейтесь, но они также добавляют, что постоянные тренировки в их приложении защищают от артрита и спортивных травм. Охотно верим.
Виртуальное пиво
iBeer создано для того, чтобы вы могли "выпить" пива, вина или водки с друзьями или незнакомцами из других стран. А после выпивки обсудить достоинство напитка в голосовом чате.
Не будем сильно ругать iBeer. Мир, наверное, легко бы обошелся и без этого приложения, но 90 миллионам человек оно нравится. iBeer уже три года подряд является бестселлером App Store. Такие дела.
Бои сосисок
Сосиски-гриль - отличное дополнение к пиву. Правда, в отличие от предыдущего приложения поедать их не нужно. И если в целом, то тут хотя бы иногда смешно: бойцы на вилках стреляют, бьют и используют против оппонента свои сосисочные приемы.
В общем, загони свою сосиску в лидеры боев без правил!
Определитель спелости арбуза
После сосисок неплохо бы подумать и о десерте. Приложение Watermelon Prober создано для определения спелости арбуза. Работает это так: запускаете приложение, кладете смартфон на ягоду и стучите по корке три раза с промежутком в несколько секунд.
Это приложение почему-то очень полюбили арабы
Однако, как говорят многие пользователи, приложение не работает - даже при "обследовании" одного арбуза, приложение выдает разные результаты.
Места, где я нагадил
Итак, предыдущее приложение вас обмануло, арбуз оказался неспелым и теперь вам нужно в туалет. В этом деле вам поможет приложение под названием "Места, где я покакал". Суть этого приложения заключается в том, что пользователи отмечают булавками на карте общественные туалеты, в которых они облегчались по-большому.
Информация о том, где в вашем городе расположены общественные туалеты может быть действительно полезной. Тем не менее, это приложение является рекордсменом по дизлайкам. Но им все же пользуется какое-то количество людей и продолжает делиться своими отчетами о проделанной работе. Кстати, этой информацией также можно делиться в соцсетях. Самая частая просьба к разработчикам от пользователей звучит примерно так: не могли бы вы добавить функцию добавления фотографий из туалетов, в которых мы побывали?
Для любителей сортирного юмора
Предыдущее приложение вам очень помогло, туалет вы нашли. Снимаете штаны, садитесь на ободок унитаза, но облегчаться не торопитесь. Потому что вам нужно записать, как вы пускаете газы. Зачем это делать при помощи диктофона, если есть специальное приложение iFart, которое предлагает вам записать звуки метеоризма, исходящие от вас или ваших друзей и близких.
Помимо прочего, в библиотеке приложения имеются и свои звуки с интересными названиями - "бомбардир" или "коричневый комар".
Чувакам из фильма "Тупой и еще тупее" это приложение показалось бы верхом совершенства.
Помимо прочего, в библиотеке приложения имеются и свои звуки с интересными названиями - "бомбардир" или "коричневый комар".
Чувакам из фильма "Тупой и еще тупее" это приложение показалось бы верхом совершенства.
Как узнать, темно ли на улице?
Возможно, это приложение создано для тех, кто находится в бункере или для людей, которые настолько ленивы, что не могут подойти к окну.
Приложение Is it dark outside на основании местоположения пользователя, даты и времени захода и восхода солнца сможет точно ответить на вопрос, светло ли сейчас на улице.
Приложение Is it dark outside на основании местоположения пользователя, даты и времени захода и восхода солнца сможет точно ответить на вопрос, светло ли сейчас на улице.
Полизать виртуальную сосульку
Соскучились по зиме и лизанию сосулек? Тогда мы идем к вам! Приложение Lick the Icicle предлагает пользователю облизывать сосульку на экране смартфона до тех пор, пока она не растает.
Скажи Yo
О приложении Yo, как об одном из самых бессмысленных, недавно говорили в фильме Дудя о Кремниевой долине. Это дополнение имеет ровно одну функцию - отправляет другим пользователям междометие Yo.
Разработчики считают, что это слово может означать, что угодно - ведь все зависит от пользователя, ситуации и времени.
Надо ли говорить, что приложение не взлетело?
Разработчики считают, что это слово может означать, что угодно - ведь все зависит от пользователя, ситуации и времени.
Надо ли говорить, что приложение не взлетело?
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