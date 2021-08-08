Огромная заброшенная психбольница позапрошлого века

В штате Нью-Йорк на острове Лонг-Айленд не так давно находилась одна из самых больших психиатрических больниц в мире, которая в своё время превратилась в целый небольшой городок.
Проще найти упоминания о больнице "Кингз Парк" как о месте, где происходят паранормальные явления, хотя обычно тиражируются одни и те же байки. Интересней история этого места и то, во что оно превратилось.
Для начала стоит оценить масштаб. Когда говорят про эту лечебницу, имеют ввиду не одно-два больничных здания. Комплекс включал в себя приусадебные участки, коровник, свинарник, электростанцию и железнодорожную ветку для доставки угля, магазины и даже детский сад для детей сотрудников.
Больница была открыта в 1885-м году и под строительство было выделено 850 акров земли, то есть чуть больше 3,4 квадратных километра. В "лучшие годы" здесь насчитывалось 150 зданий, имеющих непосредственное отношение к больничному хозяйству.
Если в момент открытия в "Кингз Парк" переместили 55 пациентов из другой клиники, то через несколько лет палаты здесь были уже переполнены. Самые первые пациенты в рамках лечения с помощью трудотерапии были привлечены к дальнейшему развитию больницы - они расчищали землю под ферму, где потом стали выращивать еду для сотрудников и больных.
В 1900-м году насчитывалось 2697 пациентов и 454 работника, часть из которых жила здесь же, на территории лечебницы. Уже к тому времени "Кингз Парк" стал, можно сказать, крупным населённым пунктом - точно крупнее, чем ближайший к нему обычный посёлок.
Место в лечебнице заканчивалось очень быстро и приходилось строить новые здания, часто в ущерб хоть какому-то качеству и удобству построек. Большая часть домов того времени не сохранилась - что-то было снесено, что-то сгорело. Запомнились они ужасными условиями и антисанитарией.
Тут стоит упомянуть хотя бы то, что только в 1893-м году власти озадачились устройством канализации - то есть сначала несколько лет обходились без этого. В последние годы 19-го века здесь и происходило основное строительство, длившееся несколько лет.
К слову, после этого этапа строительства поднялся большой скандал, потому что оказалось, что сметы сильно завышались и выделенные государством деньги "пилились" - кажется, даже более нагло, чем это делается сейчас.
Скажем, известно про стойло для коров, которое было построено за 80 тыс. долларов при том, что цена таких работ в среднем на то время не превышала 10-12 тыс. долларов. Кроме того - недоплачивали врачам, выделяли деньги на фиктивных сотрудников и использовали прочие "мутные схемы".
В ходе расследований выяснилось также, что уровень собственно медицинской помощи в клинике очень низкий, а со стороны медперсонала часто допускались очень жёсткие методы "контроля" больных. Про методы лечения того времени и говорить нечего - использовались в основном лоботомия и электрошоковая терапия, которую сейчас называют не иначе как псевдонаучный метод психиатрического лечения.
К слову, начало "увядания" психиатрических лечебниц такого толка связывают как раз с появлением новых лекарств и отказом от старых методов.
Максимальное количество одновременно находящихся на лечении пациентов за всю историю Kings Park psychiatric hospital зафиксировано в 1954-м году - их было 9300 человек. Постоянный рост числа пациентов изначально объяснялся просто - ростом числа жителей в округе.
При этом в многочисленных воспоминаниях пациентов и врачей говорится о том, что часто в "Кингз Парк" попадали не только настоящие больные, но и обычные люди. Скажем, сюда могли привезти бездомных, известны случаи, когда за "больничную решётку" попадали подростки, сбежавшие из приёмной семьи и т.п.
Лишне говорить, что в этой ситуации пациент больницы был даже более бесправным, чем преступник в тюрьме - врачи могли сделать что угодно (наверняка тут многие вспомнят фильм "Пролетая над гнездом кукушки", там эта тема раскрыта очень ярко, и такой "медицинский подход" был свойственен всем психиатрическим больницам).
Поэтому ничего удивительного в том, что после закрытия "Кингз Парк" в 1996-м году появилось очень много баек о призраках замученных пациентов, обитающих в зданиях больницы. Подстёгивало фантазию и то, что зданиям не нашли никакого нового применения - никто не хотел браться за их переустройство, помня о том, что здесь происходило.
В итоге часть территории была передана парку Nissequogue River: теперь тут можно гулять, кататься на велосипедах, говорят, какое-то время в тени самого большого больничного корпуса (Building 93 - 13-этажное здание, ставшее центром больничного городка) даже было обустроено футбольное поле, а совсем рядом в парке и сейчас можно покататься на лодочках и поиграть в футбол.
Сами здания формально закрыты и даже охраняются, но по фотографиям бывших палат и операционных, разрисованных граффити, понятно, что за это время там побывало немало любопытных людей. Рассказывают про случай, когда подростки даже умудрялись там заблудиться, натерпевшись страху - выбраться получилось только после звонка родителям, которые вызвали полицию.
Судя по местным новостям с упоминанием Kings Park, снести здания до сих пор некому. Ещё и 2010-м году снос всех зданий оценили более, чем в 200 млн долларов - и, очевидно, решили забить на этот вопрос. После чего в новостях бывшая больница появляется только перед Хеллоуином, который, как известно, в США празднуют с особым размахом.
Местные власти на это время закрывают парк полностью, чтобы никто не полез встречать праздник с больничными призраками. Переживают власти при этом, конечно, не за паранормальные явления, а за жизнь таких "сталкеров" - все здания давно признаны аварийными, так что рухнуть что-нибудь может в любой момент прямо на чью-нибудь непоседливую голову.
А вот напротив Building 93, самого большого и зловещего здания Kings Park, выгуливают собак.
Источник:
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