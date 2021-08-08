Огромная заброшенная психбольница позапрошлого века

Проще найти упоминания о больнице "Кингз Парк" как о месте, где происходят паранормальные явления, хотя обычно тиражируются одни и те же байки. Интересней история этого места и то, во что оно превратилось.





Для начала стоит оценить масштаб. Когда говорят про эту лечебницу, имеют ввиду не одно-два больничных здания. Комплекс включал в себя приусадебные участки, коровник, свинарник, электростанцию и железнодорожную ветку для доставки угля, магазины и даже детский сад для детей сотрудников.





Больница была открыта в 1885-м году и под строительство было выделено 850 акров земли, то есть чуть больше 3,4 квадратных километра. В "лучшие годы" здесь насчитывалось 150 зданий, имеющих непосредственное отношение к больничному хозяйству.