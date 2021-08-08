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Огромная заброшенная психбольница позапрошлого века

Огромная заброшенная психбольница позапрошлого века (10 фото)

Автор:
08 августа 2021 09:47
Сообщество : ФотоМир
Метки: в мире   заброшенная психбольница   заброшенное   интересно   психбольница   факты   фото   
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В штате Нью-Йорк на острове Лонг-Айленд не так давно находилась одна из самых больших психиатрических больниц в мире, которая в своё время превратилась в целый небольшой городок.

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Метки: в мире   заброшенная психбольница   заброшенное   интересно   психбольница   факты   фото   
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