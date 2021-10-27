Паук Дарвина: его паутина остановит даже выстрел танка

Только посмотрите, какой он кроха!

Такой половой диморфизм значителен даже по меркам их отряда. Обычно их самки превосходят самцов на 20-30%. А тут разница во все 300%! При таких скромных размерах наши герои строят монструозные барьеры длинной до 25 метров. Как они вообще умудряются перекинуть паутинку с берега на берег?

А никак, просто эти восьминожки освоили азы воздухоплаванья. Они знают, что без специальных приспособлений такую красоту сделать невозможно. Вот и пользуются физикой. Чтобы протянуть через реку первую, самую толстую нить, паук делает ажурную конструкцию, напоминающую воздушный шар.