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Паук Дарвина: его паутина остановит даже выстрел танка

Паук Дарвина: его паутина остановит даже выстрел танка (8 фото)

Автор:
27 октября 2021 09:52
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Паук Дарвина   в мире   интересно   паутина   познавательно   природа   удивительно   фото   
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Чтобы тебя назвали в честь самого известного биолога, ты должен прям постараться. Тебе нужно удивить зоологов — людей, постоянно составляющих статьи о новом, уникальном и непознанном. Дарвинов паук, как вы уже догадались, справился.

Поприветствуйте мастера-архитектора от мира членистоногих.

В 2002 году группа учёных сплавлялась по одной из многочисленных лесных речушек Мадагаскара. И дружно влипла лицами в сети. Паутина оказалась хорошей, метров 12 в длину. Она протянулась поперёк реки и была покрыта десятками тел насекомых.

×

Мда, давненько я пыль не протирал.

Биологи не поняли, почему они не встретили эту красоту раньше и принялись искать создателей таинственных огромных сетей. Мне сложно представить, сколько времени и сил ушло у исследователей, чтобы найти владельца. Им оказался паучок, не дотягивающий и до 3 сантиметров. И это если учитывать размах лап! Как позже выяснилось, самцы ещё меньше — в лучшем случае 6 мм.

Только посмотрите, какой он кроха!

Такой половой диморфизм значителен даже по меркам их отряда. Обычно их самки превосходят самцов на 20-30%. А тут разница во все 300%! При таких скромных размерах наши герои строят монструозные барьеры длинной до 25 метров. Как они вообще умудряются перекинуть паутинку с берега на берег?

А никак, просто эти восьминожки освоили азы воздухоплаванья. Они знают, что без специальных приспособлений такую красоту сделать невозможно. Вот и пользуются физикой. Чтобы протянуть через реку первую, самую толстую нить, паук делает ажурную конструкцию, напоминающую воздушный шар.

Блин, чувак, ты когда чихаешь, хотя бы рот лапкой прикрывай!

Эта штуковина крепится к ветке дерева при помощи длинной и плотной нити. После восьминогий архитектор дожидается попутного ветра и отпускает технологическое чудо в свободный полёт. Если госпожа удача повернётся к членистоногому нужной частью тела, шарик прилипнет к ветке дерева на той стороне реки. На прикреплённой к нему нити будет создана красивая арка, парящая над водой.

Вот так выглядит основная толстая нить.

Правда, она будет заметно тяжелей нормальных паутин нормальных пауков. Но однофамильцы Дарвина решили и эту проблему: их шёлк превосходит кевлар — ткань для бронежилетов, в 10 раз! Если вам удастся собрать кубометр чудо-нити, он сможет остановить выстрел современного танка. В упор.

То чувство, когда твои сети круче любых человеческих технологий.

Но ты попробуй, собери! Не думаю, что на всём Мадагаскаре найдётся достаточно паутиностроителей. Это довольно редкий вид, и люди здесь ни при чём. Просто пауки очень требовательны к рациону. Они питаются только мотыльками, которые летают у воды по ночам. Их не интересуют другие членистоногие, попавшие в ловушку.

Кушать подано.

Зато случайные жертвы приглянулись местным хищным мухам — родичам наших ктырей. Насекомые с удовольствием кушают то, что не съедает паук, тем самым облегчая шёлковый бастион от лишнего груза. Симбиоз, однако!

Чувак, а давай закутаемся в эту паутину, как в одеяло?

Такой избирательный рацион очень облегчает жизнь самцам — самка не съест их даже в самом худшем случае. Максимум убьёт. Но печальный исход не останавливает настоящих мужчин. Они самоотверженно пролазают на женские территории, чтобы передать самкам самый нетипичный подарок — свой генетический материал.

Моя оценка паукам Дарвина — 10 метров паутины из 10. Оригинальны, строят крайне эпичные конструкции и не ядовиты для людей. Ну разве не чудо?

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Метки: Паук Дарвина   в мире   интересно   паутина   познавательно   природа   удивительно   фото   
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Андрей 45 минут назад
Если его паутина остановит даже выстрел танка, то может имеет смысл использовать её сместо брони? Дёшево и сердито.
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