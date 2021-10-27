Паук Дарвина: его паутина остановит даже выстрел танка

Чтобы тебя назвали в честь самого известного биолога, ты должен прям постараться. Тебе нужно удивить зоологов — людей, постоянно составляющих статьи о новом, уникальном и непознанном. Дарвинов паук, как вы уже догадались, справился.
Поприветствуйте мастера-архитектора от мира членистоногих.
В 2002 году группа учёных сплавлялась по одной из многочисленных лесных речушек Мадагаскара. И дружно влипла лицами в сети. Паутина оказалась хорошей, метров 12 в длину. Она протянулась поперёк реки и была покрыта десятками тел насекомых.
Мда, давненько я пыль не протирал.
Биологи не поняли, почему они не встретили эту красоту раньше и принялись искать создателей таинственных огромных сетей. Мне сложно представить, сколько времени и сил ушло у исследователей, чтобы найти владельца. Им оказался паучок, не дотягивающий и до 3 сантиметров. И это если учитывать размах лап! Как позже выяснилось, самцы ещё меньше — в лучшем случае 6 мм.
Только посмотрите, какой он кроха!
Такой половой диморфизм значителен даже по меркам их отряда. Обычно их самки превосходят самцов на 20-30%. А тут разница во все 300%! При таких скромных размерах наши герои строят монструозные барьеры длинной до 25 метров. Как они вообще умудряются перекинуть паутинку с берега на берег?
А никак, просто эти восьминожки освоили азы воздухоплаванья. Они знают, что без специальных приспособлений такую красоту сделать невозможно. Вот и пользуются физикой. Чтобы протянуть через реку первую, самую толстую нить, паук делает ажурную конструкцию, напоминающую воздушный шар.
Блин, чувак, ты когда чихаешь, хотя бы рот лапкой прикрывай!
Эта штуковина крепится к ветке дерева при помощи длинной и плотной нити. После восьминогий архитектор дожидается попутного ветра и отпускает технологическое чудо в свободный полёт. Если госпожа удача повернётся к членистоногому нужной частью тела, шарик прилипнет к ветке дерева на той стороне реки. На прикреплённой к нему нити будет создана красивая арка, парящая над водой.
Вот так выглядит основная толстая нить.
Правда, она будет заметно тяжелей нормальных паутин нормальных пауков. Но однофамильцы Дарвина решили и эту проблему: их шёлк превосходит кевлар — ткань для бронежилетов, в 10 раз! Если вам удастся собрать кубометр чудо-нити, он сможет остановить выстрел современного танка. В упор.
То чувство, когда твои сети круче любых человеческих технологий.
Но ты попробуй, собери! Не думаю, что на всём Мадагаскаре найдётся достаточно паутиностроителей. Это довольно редкий вид, и люди здесь ни при чём. Просто пауки очень требовательны к рациону. Они питаются только мотыльками, которые летают у воды по ночам. Их не интересуют другие членистоногие, попавшие в ловушку.
Кушать подано.
Зато случайные жертвы приглянулись местным хищным мухам — родичам наших ктырей. Насекомые с удовольствием кушают то, что не съедает паук, тем самым облегчая шёлковый бастион от лишнего груза. Симбиоз, однако!
Чувак, а давай закутаемся в эту паутину, как в одеяло?
Такой избирательный рацион очень облегчает жизнь самцам — самка не съест их даже в самом худшем случае. Максимум убьёт. Но печальный исход не останавливает настоящих мужчин. Они самоотверженно пролазают на женские территории, чтобы передать самкам самый нетипичный подарок — свой генетический материал.
Моя оценка паукам Дарвина — 10 метров паутины из 10. Оригинальны, строят крайне эпичные конструкции и не ядовиты для людей. Ну разве не чудо?
Источник:
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