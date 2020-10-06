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За растрату госсредств в Новосибирске собираются посадить двух сотрудников мэрии

За растрату госсредств в Новосибирске собираются посадить двух сотрудников мэрии (3 фото)

Автор:
06 октября 2020 10:10
Сообщество : Мошенничество
Метки: деньги   миллионы   мэрия   новосибирск   растрата   строительство   чиновники   
562
3
Два чиновника от лица муниципалитета заключили контракты со строительными организациями, но дома для переселенцев так и не были построены.
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Метки: деньги   миллионы   мэрия   новосибирск   растрата   строительство   чиновники   
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1k
SSD Час назад
Никогда такого не было и вот опять...
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−86
Алещенко Олександр 55 минут назад
А куда делось ещё 47 миллионов?
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16k
babuby Час назад
Собираются посадить .....
Не поделились?
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733
Kariya Час назад
Это еще что. Там около залива стройку пару лет назад затевали, никого не колыхало, что она типа незаконная, потому что берег нахер отрезался в частную собственность. Но стройка все же прекратилась. А почему? Потому что два застройщика эту территорию не смогли поделить. И смех и грех)
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3k
Пепелац Час назад
Так уволился, у нас вроде это высшая мера для укравших от 100 мил.
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49k
pynh Час назад
Дайте угадаю, посадят уборщицу и завхоза?
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2k
aed Час назад
Дадут по паре лет условно, да и усё...
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8k
Serg2001 Час назад
Уже давно даже не миллиардами, а квартирами деньги воруют. А тут какие-то миллионы. Вчерашний день... )
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