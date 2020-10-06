За растрату госсредств в Новосибирске собираются посадить двух сотрудников мэрии

Началась эта история в 2016 году, когда были выделены деньги на покупку квартир в долевом строительстве для будущего расселения жителей ветхих домов Новосибирска. Тогда с застройщиками ООО "Доступное жилье Новосибирск" и ООО "НСК Девелопмент" были заключены контракты на сумму 249 млн рублей.



По регламенту оплата строителям по таким контрактам должна была составить не более 30% от стоимости контрактов, чтобы уберечься от недобросовестных исполнителей. Но всё же двое сотрудников мэрии перевели 100% оплаты.



В скором времени строительные фирмы обанкротились, а пять многоквартирных домов на улицах Зорге и Большая так и остались недостроями.