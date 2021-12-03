«Азовская судоверфь» отчиталась мэрии о воспитательных беседах с бездомными собаками

Директор компании Михаил Бартник рассказал журналистам, что на такой ответ их вынудил абсурдный запрос мэрии, ведь они не хозяева забегающих на предприятие собак - официально у них живёт всего несколько дворняжек. И добавил, что сотрудники верфи действительно переговорили с бездомными собаками - просто потому, что на большее они не уполномочены.





«Конечно, мы со всеми собаками переговорили, со всеми провели беседы. А как по-другому, отстрелять их всех нужно было? Был запрос и был ответ. Они нас ещё до этого и про СПИД спрашивали, мы отвечали, мы на все запросы администрации отвечаем. Какой запрос, такой и ответ. У нас нет борьбы с собаками и людьми, мы занимаемся судоремонтом. У нас собак для охраны близко нет, у нас живут несколько дворняг», - прокомментировал письмо Бартник.