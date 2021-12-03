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«Азовская судоверфь» отчиталась мэрии о воспитательных беседах с бездомными собаками

«Азовская судоверфь» отчиталась мэрии о воспитательных беседах с бездомными собаками (4 фото)

Автор:
03 декабря 2021 17:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Азовская судоверфь   беседа   курьёз   мэрия   письмо   собаки   
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В администрации города юмора не оценили.

Представители компании «Азовская судоверфь» на жалобу местных жителей о кусачих бездомных собаках, что разгуливают по территории предприятия, ответили, что провели с животными «разъяснительную беседу о недопустимости нападения на людей». В официальном письме мэрии города также говорится, что сотрудники верфи поговорили и с руководителями стаи и дали тем указание «на усиление ответственности за нарушение общественного порядка и противоправные действия».

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Директор компании Михаил Бартник рассказал журналистам, что на такой ответ их вынудил абсурдный запрос мэрии, ведь они не хозяева забегающих на предприятие собак - официально у них живёт всего несколько дворняжек. И добавил, что сотрудники верфи действительно переговорили с бездомными собаками - просто потому, что на большее они не уполномочены.


«Конечно, мы со всеми собаками переговорили, со всеми провели беседы. А как по-другому, отстрелять их всех нужно было? Был запрос и был ответ. Они нас ещё до этого и про СПИД спрашивали, мы отвечали, мы на все запросы администрации отвечаем. Какой запрос, такой и ответ. У нас нет борьбы с собаками и людьми, мы занимаемся судоремонтом. У нас собак для охраны близко нет, у нас живут несколько дворняг», - прокомментировал письмо Бартник.

Однако в мэрии Азова не просто не поняли юмора, но, кажется, были шокированы таким ответом в официальной переписке.


«Такое письмо было. История в том, что судоверфь у нас находится в центре города и граничит с набережной. Собаки с территории верфи постоянно выбегают в зоны отдыха, жители жалуются в ЖКХ. И вот в такой форме департамент получил ответ. Департамент в недоумении, потому что есть деловая переписка. Мы впервые сталкиваемся с таким. Не знаем даже, как воспринимать это: как юмор некий или что», - рассказали в администрации города.

Источник:

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Метки: Азовская судоверфь   беседа   курьёз   мэрия   письмо   собаки   
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10  комментариев
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Сергей Викторович Час назад
То есть администрация решила решить проблему с бродячими собаками путем написания писем???? Не прокатило и они обиделись?
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1k
Миклухо Поклал 8 минут назад
"в мэрии Азова не просто не поняли юмора"....
С чинушами шутить, как с ментами: от медного лба всё отскочит.
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558
Сигизмунд Лазаревич 36 минут назад
Опять бухгалтерия и отдел кадров краской надышались...
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600
Снежный Барс Час назад
Какой вопрос - такой ответ
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4k
a_komolow Час назад
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−40
User_1843265 Час назад
Главный собачник в кремле не позволяет разрулить с блоховозами
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2k
Алексей Час назад
Правильно Азовская судоверфь ответила. Каков вопрос - таков и ответ.
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13k
Евгений Час назад
От как отгрызут писателю культяпку, которой он свой юмор варганил - вот тогда и посмеемся
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