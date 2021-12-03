«Азовская судоверфь» отчиталась мэрии о воспитательных беседах с бездомными собаками

В администрации города юмора не оценили.
Представители компании «Азовская судоверфь» на жалобу местных жителей о кусачих бездомных собаках, что разгуливают по территории предприятия, ответили, что провели с животными «разъяснительную беседу о недопустимости нападения на людей». В официальном письме мэрии города также говорится, что сотрудники верфи поговорили и с руководителями стаи и дали тем указание «на усиление ответственности за нарушение общественного порядка и противоправные действия».
И пообещали, что продолжат мероприятия, «направленные на повышение культуры общения животных с местными жителями»
Директор компании Михаил Бартник рассказал журналистам, что на такой ответ их вынудил абсурдный запрос мэрии, ведь они не хозяева забегающих на предприятие собак - официально у них живёт всего несколько дворняжек. И добавил, что сотрудники верфи действительно переговорили с бездомными собаками - просто потому, что на большее они не уполномочены.
«Конечно, мы со всеми собаками переговорили, со всеми провели беседы. А как по-другому, отстрелять их всех нужно было? Был запрос и был ответ. Они нас ещё до этого и про СПИД спрашивали, мы отвечали, мы на все запросы администрации отвечаем. Какой запрос, такой и ответ. У нас нет борьбы с собаками и людьми, мы занимаемся судоремонтом. У нас собак для охраны близко нет, у нас живут несколько дворняг», - прокомментировал письмо Бартник.
Однако в мэрии Азова не просто не поняли юмора, но, кажется, были шокированы таким ответом в официальной переписке.
«Такое письмо было. История в том, что судоверфь у нас находится в центре города и граничит с набережной. Собаки с территории верфи постоянно выбегают в зоны отдыха, жители жалуются в ЖКХ. И вот в такой форме департамент получил ответ. Департамент в недоумении, потому что есть деловая переписка. Мы впервые сталкиваемся с таким. Не знаем даже, как воспринимать это: как юмор некий или что», - рассказали в администрации города.
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С чинушами шутить, как с ментами: от медного лба всё отскочит.