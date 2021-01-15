Ким Чен Ын похвастался новой баллистической ракетой на военном параде в Пхеньяне

Северокорейские СМИ сообщили, что в четверг в Пхеньяне прошел военный парад по случаю окончания съезда Трудовой партии Кореи, где Северная Корея представила новую баллистическую ракету для подводных лодок — как раз к инаугурации нового президента США Джо Байдена. Государственные СМИ сообщили, что на съезде партии Ким Чем Ын назвал США «главным врагом своей страны».
Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии Кима одетого в черную меховую шапку и кожаный плащ — на снимках лидер Северной Кореи широко улыбается, наблюдая с подиума за тысячами солдат и зрителей, заполонивших площадь Ким Ир Сена, названную в честь его деда.
Агентство сообщило, что зрители восторженно взревели, когда войска продемонстрировали самое современное стратегическое оружие страны, включая баллистические ракеты для подводных лодок, которые в СМИ назвали «самыми мощными в мире».
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Судя по фотографиям, опубликованным государственными СМИ, парад завершился показом новой твердотопливной баллистической ракетой малой дальности — такие ракеты более мобильны и запускаются быстрее, чем ракеты на жидком топливе.
На снимках видно, что БРПЛ получила название Pukguksong-5 — возможно, обозначая модернизацию Pukguksong-4, которую представили на более масштабном военном параде в октябре.
Однако на мероприятии в четверг не представили крупнейшие межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) Северной Кореи, которые, как полагают, могут доставить ядерную боеголовки в любую точку США.
Во время восьмидневного съезда Трудовой партии Кореи Ким пообещал укрепить ядерную и ракетную программу в качестве демонстрации силы, надеясь тем самым заставить администрацию Байдена пойти на уступки.
Пхеньян вложил огромные ресурсы в оружейные программы, которые стали особенно бурно развиваться при Киме и, по его словам, необходимы для защиты от возможного вторжения США.
«Величественные элитные подразделения и несокрушимые ряды войск Республики, которые с гордостью пройдут по площади Ким Ир Сена, символизируют нашу абсолютную власть», — заявил министр обороны КНДР Ким Чжон Гва перед началом вечернего парада в четверг, сообщает KCNA.
На выставке также показали пехоту, артиллерию и танки, а самолеты во время воздушного парада сложили цифру «8» — в честь восьмого съезда конгресса, сообщают в СМИ.
Северная Корея тщательно выверяет свои сообщения, и ни репортаж KCNA, ни изображения не содержат межконтинентальных баллистических ракет (МБР), из чего можно сделать вывод, что парад был меньшего масштаба, чем предыдущая демонстрация в октябре.
Тогда КНДР продемонстрировала огромную новую межконтинентальную баллистическую ракету на 11-осном тягаче, которая, по словам аналитиков, является самой большой в мире мобильной ракетой на жидком топливе.
На конгрессе Ким заявил, что КНДР завершила планы по созданию атомной подводной лодки –подобное оружие изменит стратегический баланс, если его построят и пустят на вооружение.
В среду Ким Ё Чжон, сестра Ким Чен Ына и член Центрального комитета правящей партии, раскритиковала военных Южной Кореи когда те заявили, что в воскресенье в Пхеньяне заметили возможные признаки парада.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Вместо мирового благополучия всех наций, полёта на марс, появления искусственного интеллекта, победой над всеми видами онкологии, обязательно найдется какой то "индивид" с новой боеголовкой!