Ким Чен Ын похвастался новой баллистической ракетой на военном параде в Пхеньяне

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) опубликовало фотографии Кима одетого в черную меховую шапку и кожаный плащ — на снимках лидер Северной Кореи широко улыбается, наблюдая с подиума за тысячами солдат и зрителей, заполонивших площадь Ким Ир Сена, названную в честь его деда.

Агентство сообщило, что зрители восторженно взревели, когда войска продемонстрировали самое современное стратегическое оружие страны, включая баллистические ракеты для подводных лодок, которые в СМИ назвали «самыми мощными в мире».