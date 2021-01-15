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Ким Чен Ын похвастался новой баллистической ракетой на военном параде в Пхеньяне

Ким Чен Ын похвастался новой баллистической ракетой на военном параде в Пхеньяне (29 фото + 1 видео)

Автор:
15 января 2021 16:34
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Северная Корея   военный парад   ким чен ын   новости   политика   сша   
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Северокорейские СМИ сообщили, что в четверг в Пхеньяне прошел военный парад по случаю окончания съезда Трудовой партии Кореи, где Северная Корея представила новую баллистическую ракету для подводных лодок — как раз к инаугурации нового президента США Джо Байдена. Государственные СМИ сообщили, что на съезде партии Ким Чем Ын назвал США «главным врагом своей страны».

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Северная Корея   военный парад   ким чен ын   новости   политика   сша   
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6  комментариев
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208
Serega 20 минут назад
С такими новостями невольно задумываешься, а может и правда человечество тупиковая ветвь эволюции?!
Вместо мирового благополучия всех наций, полёта на марс, появления искусственного интеллекта, победой над всеми видами онкологии, обязательно найдется какой то "индивид" с новой боеголовкой!
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−10
Sergey 5 минут назад
Не Ким, а его двойник, с достаточно посредственным сходством с оригиналом, если он жив.
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5k
ValdemarNaftulievich Sergey 39 секунд назад
жив не жив...а куськину мать может показать...
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873
Обратная сторона Луны 36 минут назад
Пухляш зажигает


Ссылка youtu.be
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−3
Дядя Витя 37 минут назад
Когда в США приземлится?
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