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"Любит гаджеты и оружие": Ким Чен Ын впервые показал на публике свою дочь

"Любит гаджеты и оружие": Ким Чен Ын впервые показал на публике свою дочь

Автор:
22 ноября 2022 07:29
Сообщество : Политика
Метки: Hwasong-17   Северная Корея   баллистическая ракета   видео   дочь Ким Чен Ына   запуск ракет   ким чен ын   кндр   отцы и дети   политика   
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Взял "кровиночку" на работу - пусть доченька посмотрит на запуск баллистических ракет.

Личная жизнь северокорейского лидера - это настоящая тайна за семью печатями. К примеру, свою жену Ким Чжон Сук суровый глава КНДР представил публике только на третий год брака.

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Считается, что у пары трое детей: две дочери и сын, родившиеся в 2010, 2013 и 2017 годах. Однако никаких официальных заявлений от политика о составе его семьи никогда не поступало, поэтому появление на публике девятилетней Ким Джу Э - настоящая сенсация.

Кроме девочки на испытаниях баллистической ракеты также присутствовала жена Ким Чен Ына, но, конечно, основное внимание прессы было приковано к малышке. О ней практически ничего не известно, но эксперты из числа представителей разведки Южной Кореи утверждают, что ребенок любит гаджеты и оружие. Насколько можно доверять этим сведениям, судите сами.

Первое официальное появление дочери Ким Чен Ына в государственных СМИ, как  отмечает издание Bloomberg, может намекать на продолжение преемственности во власти. Хотя мы же знаем, что восточные люди - это шкатулки с кучей потайных уголков. Никогда не знаешь, что точно у них на уме.

СМИ Северной Кореи также опубликовали фото запуска новой версии межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-17. Полет предыдущей модели был неудачным. Военные эксперты по вооружениям считают, что новое поколение Hwasong-17 — мощная и даже крупнейшая в мире ракета, предназначеннаяа для доставки боеголовок с несколькими ядерными боеголовками на материковую часть США.

«Военные угрозы США и других враждебных сил вокруг КНДР становятся все более неприкрытыми и настоятельно требует, чтобы страна существенно ускорила укрепление сил ядерного сдерживания», — заявил на пусковой площадке Ким Чен Ын. Испытания ракеты прошли успешно: она пролетела почти 1000 км за 69 минут и достигла максимальной высоты полета в 6041 км.

Источник:

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Метки: Hwasong-17   Северная Корея   баллистическая ракета   видео   дочь Ким Чен Ына   запуск ракет   ким чен ын   кндр   отцы и дети   политика   
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Оксид Бетона 56 минут назад
"1000 км за 69 минут и достигла максимальной высоты полета в 6041 км" - лучше бы она взлетела на 1000км и пролетела 6041км. А то так до америки не долетит...
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12k
a_komolow 41 минуту назад
### она пролетела почти 1000 км за 69 минут ###

Вот это скорость!
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Змей Горыныч Час назад
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