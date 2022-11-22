"Любит гаджеты и оружие": Ким Чен Ын впервые показал на публике свою дочь

Кроме девочки на испытаниях баллистической ракеты также присутствовала жена Ким Чен Ына, но, конечно, основное внимание прессы было приковано к малышке. О ней практически ничего не известно, но эксперты из числа представителей разведки Южной Кореи утверждают, что ребенок любит гаджеты и оружие. Насколько можно доверять этим сведениям, судите сами.