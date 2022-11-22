"Любит гаджеты и оружие": Ким Чен Ын впервые показал на публике свою дочь

Взял "кровиночку" на работу - пусть доченька посмотрит на запуск баллистических ракет.
Личная жизнь северокорейского лидера - это настоящая тайна за семью печатями. К примеру, свою жену Ким Чжон Сук суровый глава КНДР представил публике только на третий год брака.
Считается, что у пары трое детей: две дочери и сын, родившиеся в 2010, 2013 и 2017 годах. Однако никаких официальных заявлений от политика о составе его семьи никогда не поступало, поэтому появление на публике девятилетней Ким Джу Э - настоящая сенсация.
Кроме девочки на испытаниях баллистической ракеты также присутствовала жена Ким Чен Ына, но, конечно, основное внимание прессы было приковано к малышке. О ней практически ничего не известно, но эксперты из числа представителей разведки Южной Кореи утверждают, что ребенок любит гаджеты и оружие. Насколько можно доверять этим сведениям, судите сами.
Первое официальное появление дочери Ким Чен Ына в государственных СМИ, как отмечает издание Bloomberg, может намекать на продолжение преемственности во власти. Хотя мы же знаем, что восточные люди - это шкатулки с кучей потайных уголков. Никогда не знаешь, что точно у них на уме.
СМИ Северной Кореи также опубликовали фото запуска новой версии межконтинентальной баллистической ракеты Hwasong-17. Полет предыдущей модели был неудачным. Военные эксперты по вооружениям считают, что новое поколение Hwasong-17 — мощная и даже крупнейшая в мире ракета, предназначеннаяа для доставки боеголовок с несколькими ядерными боеголовками на материковую часть США.
«Военные угрозы США и других враждебных сил вокруг КНДР становятся все более неприкрытыми и настоятельно требует, чтобы страна существенно ускорила укрепление сил ядерного сдерживания», — заявил на пусковой площадке Ким Чен Ын. Испытания ракеты прошли успешно: она пролетела почти 1000 км за 69 минут и достигла максимальной высоты полета в 6041 км.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Вот это скорость!