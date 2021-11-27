Участников корпоратива во время трагедии на шахте "Листвяжная" исключили из "ЕР"

По информации СМИ, корпоратив проходил в кафе "Лагуна", которое принадлежит местному депутату от "ЕР". Банкет был запланирован заранее и потому чиновники решили его не переносить из-за трагедии и провели его в закрытом режиме.





Тем временем бывший мэр отрицает свое участие в пире во время чумы. Старченко заявил журналистам, что ни о каком празднестве не знает, и вечером 25 ноября в "Лагуне" его не было, в это время он скорбел вместе с народом.





«Банкета никакого не было. И меня не было, и торжественных мероприятий по поводу моей инаугурации не было. Вы же видели это видео. Меня там нет, кого угодно можно записать, но я там не присутствовал!» - заявил Старченко.