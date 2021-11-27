Участников корпоратива во время трагедии на шахте "Листвяжная" исключили из "ЕР"

При этом сам мэр, в честь назначения которого и закатили пир во время чумы, отрицает, что находился на банкете.
Вчера на фоне чудовищной трагедии на горнодобывающей шахте в Кузбассе, где погибли десятки горняков и спасателей, случился громкий политический скандал. После объявления траура в городе Прокопьевск своё назначение на пост мэра решил отпраздновать член партии "Единая Россия" Вячеслав Старченко. Причем банкет, как пишут СМИ, проходил в непосредственной близости от шахты.
Градоначальником, однако, он пробыл недолго. На следующее же утро СМИ растиражировали видеозапись с корпоратива, и Старченко, не успевшего вкусить всех благ новой должности, уволил губернатор Кемеровской области Сергей Цивилёв.
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По информации СМИ, корпоратив проходил в кафе "Лагуна", которое принадлежит местному депутату от "ЕР". Банкет был запланирован заранее и потому чиновники решили его не переносить из-за трагедии и провели его в закрытом режиме.
Тем временем бывший мэр отрицает свое участие в пире во время чумы. Старченко заявил журналистам, что ни о каком празднестве не знает, и вечером 25 ноября в "Лагуне" его не было, в это время он скорбел вместе с народом.
«Банкета никакого не было. И меня не было, и торжественных мероприятий по поводу моей инаугурации не было. Вы же видели это видео. Меня там нет, кого угодно можно записать, но я там не присутствовал!» - заявил Старченко.
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Но несмотря на отпирательства "мэра на час" в "Единой России" решили расстаться как с Вячеславом Старченко, так и с депутатом городского совета Натальей Бурдиной. В отношении остальных участников банкета были сделаны партийные взыскания.
"Президиум регионального политсовета Кузбасского регионального отделения партии "Единая Россия" 26 ноября принял решение об исключении из числа членов партии главы города Прокопьевск Старченко Вячеслава Викторовича и председателя совета народных депутатов Бурдиной Натальи Александровны. Оба они также покинут свои муниципальные должности", - заявил секретарь Кузбасского реготделения "Единой России" Алексей Синицын.
Напомним, утром 25 ноября на шахте "Листвяжная" в городе Белово сначала произошло задымление, а затем, во время спасательной операции по вызволению горняков из дальних штреков, произошел взрыв метана. Погибли 46 шахтёров и пятеро спасателей. По словам выживших горняков, на горнодобывающем предприятии было множество нарушений, но инспекторы на них закрывали глаза. И теперь они будут за это отвечать.
По делу о трагедии в "Листвяжной" задержаны четверо фигурантов, в том числе директор шахты Андрей Молостволов.
В компании СДС, которой принадлежит шахта "Листвяжная", пообещали выплатить денежные компенсации как семьям семьям погибших, так и пострадавшим шахтёрам.
"Нами будут выполнены финансовые обязательства за каждого (погибшего) по 2 млн рублей, каждому члену семьи - по 1 млн рублей. По 500 тыс. рублей мы выплатим всем, кто пострадал, кто лежит в больнице. Мы в эти выходные посмотрим жилищные условия погибших и предложим семьям их улучшить из расчета один человек - одна комната. Будем покупать квартиры, их обеспечивать жильем", - сообщил президент компании Михаил Федяев.
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Исключили из ЕД ? ха ха ха они прям расстроились гы гы
Уверен бухать продолжили ,за все ведь заплачено из бюджета