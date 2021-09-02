"А не двойник ли?": в соцсетях обсуждают встречу изменившегося Ким Чен Ына с молодежью в Пхеньяне

Редкое появление Ким Чен Ына на публике, а также изменения его внешности снова породили волну слухов. Простые граждане предполагали, что их лидер чем-то болен. Вспоминали и о нехорошем образовании на шее, из-за которого главного корейца страны практически всегда снимают лишь с определенных ракурсов, и об операции на сердце.



Сплетни активно муссировались и их было так много, что власти страны указом запретили любые разговоры о нездоровье Уим Чен Ына.