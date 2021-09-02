"А не двойник ли?": в соцсетях обсуждают встречу изменившегося Ким Чен Ына с молодежью в Пхеньяне

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После длительного отсутствия северокорейский лидер появился на публике и удивил всех своим внешним видом.
Местное телевидение показало кадры встречи Ким Чен Ына с представителями молодежи в Пхеньяне. На видео и фото можно заметить не только плачущих при виде лидера студентов и школьников (что никого в Северной Корее не удивляет), но и заметные изменения во внешности диктатора.
Ким Чен Ын заметно похудел и даже осунулся. Свободная белая одежда даже слегка болтается на прежде всегда упитанном главном корейце страны.
Редкое появление Ким Чен Ына на публике, а также изменения его внешности снова породили волну слухов. Простые граждане предполагали, что их лидер чем-то болен. Вспоминали и о нехорошем образовании на шее, из-за которого главного корейца страны практически всегда снимают лишь с определенных ракурсов, и об операции на сердце.
Сплетни активно муссировались и их было так много, что власти страны указом запретили любые разговоры о нездоровье Уим Чен Ына.
Сплетни активно муссировались и их было так много, что власти страны указом запретили любые разговоры о нездоровье Уим Чен Ына.
У западных обывателей на этот счет есть и другие предположения. Некоторые считают, что стремительный сброс веса связан с оперативным вмешательством. Так, появилась версия что лидеру Северной Кореи пришлось прибегнуть к бариатрической операции. Дескать, именно потому многолетние попытки похудеть ранее были бесплодными, а в нынешнем году за короткое время случился такой прогресс.
Для сравнения предлагается взглянуть на фото Ким Чен Ына в 2018 году. А ниже - он же в апреле 2020 года.
Эскперты предполагают, что похудение было абсолютно необходимым не только в плане здоровья, но и для поддержания статуса Кормчего, неустанно заботящегося о своих гражданах, т.к. страна борется с продовольственным кризисом и, оставаясь толстым, ее лидер изрядно пошатнул бы доверие корейцев.
А украинский журналист Денис Казанский озадачился вопросом, есть ли в стране теория двойников Ким Чен Ына. Диванные эксперты предположили, что на самом деле лидер уже не тот и совсем не похож на прежнего Ына, так что исключать двойника они бы не стали.
тройников раскрывали не раз— master (@topmas2014) September 1, 2021
по зубам
по чертам лица
мимике
другое дело что тут очевидная подмена
Походу,настоящий загнулся пол года назад от ковида.....а это реплика,не совсем удачная....недаром последнее время его нигде не видно.....тренировали копию....— Андрей Лондарев (@londarevandrey) August 31, 2021
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Это у него такой пунктик!
Искать то, чего нет, и не видеть очевидного.