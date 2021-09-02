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"А не двойник ли?": в соцсетях обсуждают встречу изменившегося Ким Чен Ына с молодежью в Пхеньяне

"А не двойник ли?": в соцсетях обсуждают встречу изменившегося Ким Чен Ына с молодежью в Пхеньяне (10 фото + 2 видео)

Автор:
02 сентября 2021 10:05
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: 1 сентября   Северная Корея   видео   двойник   ким чен ын   политика   
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После длительного отсутствия северокорейский лидер появился на публике и удивил всех своим внешним видом.

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Метки: 1 сентября   Северная Корея   видео   двойник   ким чен ын   политика   
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7k
Ivan Час назад
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6k
corell 6 минут назад
Ын стал более хуже питаться.
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20k
Андрей Иванов 19 минут назад
Похудение Ким Чен Ына можно приравнять к выигранной военной операции уровня Курской дуги. Он теперь ещё пят американских презиков переживёт. Да пиндосам проще было бы если авианосец утонул
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13k
Бляяяястяще! Полчаса назад
Ким Чен Ын и его двойники
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6k
Мистер Фикс 37 минут назад
У его деда шишак на шее бы гораздо больше. Ну ничего, все впереди
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764
сеньор Леонсио 41 минуту назад
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28k
Игорь 42 минуты назад
Да нам только корейских двойников различать не хватало! Тут если так подумать - в своих бы провести полную инвентаризацию.
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932
Дрочер Полоумный 42 минуты назад
А тут какой настоящий?
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−46
Племянник Путина 46 минут назад
Ну хохлы знатные разоблачители ))) то у них МО РФ на Донбассе то мост на Мосфильме )) теперь вот Кима разоблачили.
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56k
pynh 49 минут назад
Не, не двойник

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22k
Сибиряк 54 минуты назад
Ссылка youtu.be
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5k
ГГалка 55 минут назад
какие все страшненькие. да, это вам не няшная ю.корея . а правду мы не узнаем: может после болезни схуднул и поосунулся, а может и правда двойник. а может клон. кто их там знает
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536
Отец Пигидий 56 минут назад
Ссылка www.youtube.com
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7k
sivanov1079 57 минут назад
Тройник, блэт!
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−52
Dormidont_velicolepnei Час назад
Совкодрочеры это психическое отклонение, старческий маразм на первых этапах его развития. Постоянно наблюдаю посты о Северной Корее или о том как хорошо жилось в СССР, старые пердуны сидят и сопли по мордам наматывают, вспоминая минувшие дни. Довольно скучное и унылое зрелище
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347
Мурчелло Dormidont_velicolepnei 22 минуты назад
Посмотрим на тебя лет через 40-50.Будешь дрочить на вейпы,короткие брючки и самокаты.Наматывать сорли,вспоминая,как тебя пердолили в очко.
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−52
Dormidont_velicolepnei Час назад
Совкодрочеры ваше место в сливной яме истории, стадо тупых животных
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−52
Dormidont_velicolepnei Час назад
Кстати многие совкодрочеры мечтают о подобном
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−52
Dormidont_velicolepnei Час назад
Насколько можно оскотинить народ
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16k
Жан Батист Эмануэль Зорг Час назад
Похудел и постарел, вот и всё.
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