Железные занавес, помимо того, что ограждал советских граждан от тлетворного влияния Запада, принес с собой еще один момент - советские граждане стали обожать все иностранное, стремиться это купить, достать или хоть как-то прикоснуться к тому, запрещенному и потому особо лакомому. И хотя Интурист преследовал совсем иные цели, в конце концов мечты и желания слились воедино...
Привлечение иностранных туристов, которые могли привезти в страну валюту, а также поделиться впечатлениями об огромной, занимающей 1/4 часть суши молодой стране, стало одной из основных задач правительства СССР
12 апреля 1929 года Совет труда и обороны СССР выпускает постановление «Об организации Государственного акционерного общества по иностранному туризму в СССР». Было создано ГАО «Интурист» за которым закрепили право привлечение туристов, их обслуживания и «иметь на территории страны и за пределами ее национальных границ своих представителей, уполномоченных и агентов...».
Советские достижения стали визитной карточкой страны - иностранцы слетались как мухи, чтобы хоть как-то прикоснуться к эти величайшим шагам. В Москве, к услугам иностранцев были гостиницы, бары и валютные магазины, доступ в которые обычным советским гражданам был запрещён. Поездка в удивительную страну обходилась иностранцам в 250 долларов (30-е годы). Это были очень существенные на тот момент деньги. Правда стоит отметить, что иностранцы, приезжавшие сюда и селившиеся в лучших гостиницах очень часто жаловались на отсутствие сервиса, плохую еду, обслуживание и насекомых в номерах элитных гостиницы. По отчётам «Интуриста» в 1930-х гг число недовольных сервисом достигло 95%.
Перемены начались в 1933 году, когда к Интуристу отошли лучшие отели - московские «Националь» и «Метрополь», ленинградские «Астория», «Англетер» , там был сделан ремонт, завезено новое оборудование.
В начале своего существования в Интуристе работало 1222, а к концу 30- годов уже 7 тысяч. Дело начало приносить прибыль
Богатых иностранцев заманивали кучей различных плакатов, показывающих красоты и достопримечательности регионов Советского союза
Туристам рассказывали и обещали показать самые большие стройки того времени - Транссибирская магистраль, БАМ и прочие. Интересный факт - туристы могли попасть лишь в Москву, Ленинград и 40 километровую зону вокруг, все остальные места объяснялись секретной зоной и по иным достопримечательностям туристов возили исключительно организованной группой, одним и тем же одобренным маршрутом. В группе туристов обязательно присутствовал сотрудник КГБ - их называли «кураторами» или «смежниками».
Из воспоминаний гида-переводчика
«К каждой языковой группе был представлен конкретный кэгэбэшник, к которому каждый гид перед каждым "выходом на клиента" был обязан явиться, чтобы написать "шапку" в секретной тетради и получить соответствующие инструкции. "Секретная тетрадь" представляла собой обычную общую тетрадку в сорок восемь листов, но прошитую и пронумерованную особым образом, так, чтобы из неё нельзя было незаметно вырвать страницу, у каждого гида была своя ... В "шампе", т.е. записи вверху страницы, нужно было указать, из какой страны приезжает группа или индивидуал, каким маршрутом, с какой целью, короче говоря, всё, что было известно о клиенте заранее. <…> По окончании работы гид вновь должен был явиться <…> и написать под "шапкой" подробный отчёт о поведении туристов, о том, как они на что реагировали, какие задавали вопросы, пытались ли опорочить Советский Союз. <...> Помню, как нас вели по бесконечным пустым коридорам, как гулко отдавались наши шаги в старых стенах, как вспомнилось все, что читали в самиздате или слышали по секрету о сталинском кошмаре. Как, после петляний по запутанным лабиринтам, мы оказались в огромной темной комнате в пятне света от направленной на нас настольной лампы. В полной тишине я слышала тяжёлые удары своего сердца, все члены как будто сковало льдом. <…> В какой-то момент я даже почувствовала, что ещё немного — и я потеряю сознание, столь сильны были напряжение и страх…»
Советский журнал SPUTNIK, который начал выпускаться с 1967 года для распространения за рубежом с целью повышения имиджа СССР. Цена несколько упали. Например самый дорогой тур – 15 дней за 99 фунтов стерлингов. А самый дешёвый – 34 фунта за 7 дней. Все включено
Работа в Интуристе - одна из самых престижных работа в то время для советского гражданина. Это была вершина мечты для многих, тогда многое, если не все, что попадало к нам из-за рубежа было невероятной мечтой. Здесь процветала фарцовка, спекуляция и незаконные валютные операции - у иностранцев подпольно скупали недоступные советскому гражданину товары и перепродавали их на чёрных рынках.
В гостиницах также процветала проституция. Считалось, что валютная проститутка за час зарабатывает месячную зарплату простого гражданина, профессия была очень престижная и многие молодые девушки мечтали туда попасть. К тому же была возможность выйти замуж за иностранца и уехать... Ну все наверно помнят фильм "Интердевочка"?
В 1955 году задача «Интуриста» была значительно расширена за счет транзитных перевозок и внутреннего туризма. Теперь компании было разрешено участвовать в международном партнерстве
Несмотря на холодную войну количество иностранных туристов постоянно возрастало - например в 1964 году Советский Союз посетило более миллиона иностранцев. А в 1975 году количество иностранных посетителей достигло рекордной отметки - более 3 миллионов. Всего за период 1971-1975 год СССР посетило более 15-ти миллионов иностранцев
Начиная с 60-х годов Интурист открыл посещения зарубежных стран для советских граждан.
В 1967 году СССР подписал межправительственные соглашения в области туризма со всеми социалистическими странами — членами СЭВ, а также с Югославией, Францией, Бельгией, Финляндией, Ираком, Ливаном, Кипром, ФРГ, США, Великобританией, Канадой и др. За период 1971-1975 за границу выехали одиннадцать миллионов советских граждан
В 1979 году коллектив «Интуриста» насчитывал более 47 тысяч человек, из которых 3 тысячи—гиды-переводчики, говорящие на 30 языках народов мира. В системе «Интуриста» было 89 гостиниц, мотелей и кемпингов на 41 200 мест, 88 ресторанов и кафе на 47 300 мест.
К концу восьмидесятых в его ведении было 450 гостиниц в СССР, 8—за границей: на Кубе, на Карибах, в Лондоне и в Париже, 20 собственных самолетов, 4 круизных лайнера, 3 поезда повышенной комфортности и ресторанные залы на 85 тыс. мест единовременного обслуживания. К этому времени доходы компании превысили 700 миллионов долларов. Существовало уже 135 маршрутов по разным городам СССР
После распада ССР Интурист стал обычной туристической компанией
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До 1990 доллар стоил от 0,60-0,70 руб.. В уй не впилась эта валюта. И не надо басен про покупку фантастически редкой иностранной одежды аппаратуры и жвачки за доллары
Вроде бы всегда была 1/6....
До 90-х годов был отлично развит туризм внутри страны, в любом регионе, в любом районе. От живописных мест куда с платками люди выбирались, то речных и морских круизов. От туристических походов, до санаториев и гостиниц со всеми удобствами. И только сейчас начинает снова возрождаться внутренний туризм. 20 с лишним выкинутых лет.