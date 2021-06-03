Советские достижения стали визитной карточкой страны - иностранцы слетались как мухи, чтобы хоть как-то прикоснуться к эти величайшим шагам. В Москве, к услугам иностранцев были гостиницы, бары и валютные магазины, доступ в которые обычным советским гражданам был запрещён. Поездка в удивительную страну обходилась иностранцам в 250 долларов (30-е годы). Это были очень существенные на тот момент деньги. Правда стоит отметить, что иностранцы, приезжавшие сюда и селившиеся в лучших гостиницах очень часто жаловались на отсутствие сервиса, плохую еду, обслуживание и насекомых в номерах элитных гостиницы. По отчётам «Интуриста» в 1930-х гг число недовольных сервисом достигло 95%.





Перемены начались в 1933 году, когда к Интуристу отошли лучшие отели - московские «Националь» и «Метрополь», ленинградские «Астория», «Англетер» , там был сделан ремонт, завезено новое оборудование.

В начале своего существования в Интуристе работало 1222, а к концу 30- годов уже 7 тысяч. Дело начало приносить прибыль





Богатых иностранцев заманивали кучей различных плакатов, показывающих красоты и достопримечательности регионов Советского союза