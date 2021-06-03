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Иностранные шпионы и самая невероятная мечта советского человека: история Интуриста

Иностранные шпионы и самая невероятная мечта советского человека: история Интуриста (25 фото)

Автор:
03 июня 2021 13:01
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   Сведения   иностранцы   интересное   интурист   история   туризм   
1318
25

Железные занавес, помимо того, что ограждал советских граждан от тлетворного влияния Запада, принес с собой еще один момент - советские граждане стали обожать все иностранное, стремиться это купить, достать или хоть как-то прикоснуться к тому, запрещенному и потому особо лакомому. И хотя Интурист преследовал совсем иные цели, в конце концов мечты и желания слились воедино...

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Метки: Исторические факты   Сведения   иностранцы   интересное   интурист   история   туризм   
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3k
Бакар Час назад
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21k
SerGProS 23 минуты назад
"Привлечение иностранных туристов, которые могли привезти в страну валюту"

До 1990 доллар стоил от 0,60-0,70 руб.. В уй не впилась эта валюта. И не надо басен про покупку фантастически редкой иностранной одежды аппаратуры и жвачки за доллары
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−5
Лучший Друг Полчаса назад
об огромной, занимающей 1/4 часть суши молодой стране

Вроде бы всегда была 1/6....
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9k
harlamov 2 часа назад
Да, на примере туризма можно проследить какой катастрофой был распад СССР.
До 90-х годов был отлично развит туризм внутри страны, в любом регионе, в любом районе. От живописных мест куда с платками люди выбирались, то речных и морских круизов. От туристических походов, до санаториев и гостиниц со всеми удобствами. И только сейчас начинает снова возрождаться внутренний туризм. 20 с лишним выкинутых лет.
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