Карточная жизнь: исторический экскурс по продкарточкам нашей Родины

Карточки вновь ввели на основные продукты питания - сахар, муку, овощи, масло, мясо и т.д. Кстати, карты на хлеб были возобновлены раньше - в 1929 году, а отменили их в 1935 году, а с остальныеми продуктами поступили иначе - ограничили количество покупок в одни руки. Например в 1940 году больше одного килограмма мяса или 0,5 кг колбасы в одни руки купить было нельзя.