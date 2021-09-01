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Карточная жизнь: исторический экскурс по продкарточкам нашей Родины

Карточная жизнь: исторический экскурс по продкарточкам нашей Родины (25 фото)

Автор:
01 сентября 2021 13:20
Сообщество : Исторические факты
Метки: Исторические факты   дефицит   интересное   история   карточки   продовольствие   
771
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Продуктовые карточки появились в нашей стране в 1916 году и с тех пор стали именем нарицательным - чуть что в стране плохо, сразу карточки вводят. И таких периодов было, к сожалению, не мало. Представляем коллекцию продуктовых карточек с начала их истории в России.

Суть талонной системы заключается в том, что для покупки дефицитного товара необходимо не только заплатить деньги, но и передать особый талон, разрешающий покупку данного товара.

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Карточки вновь ввели на основные продукты питания - сахар, муку, овощи, масло, мясо и т.д. Кстати, карты на хлеб были возобновлены раньше - в 1929 году, а отменили их в 1935 году, а с остальныеми продуктами поступили иначе - ограничили количество покупок в одни руки. Например в 1940 году больше одного килограмма мяса или 0,5 кг колбасы в одни руки купить было нельзя.

Кстати сам бланк карточки стоил 10 копеек

Поскольку крупные и «закрытые» города СССР снабжались продовольствием лучше провинции, в попытках прекратить вывоз дефицитных товаров (мяса, мясных и рыбных продуктов) иногородними руководство отдельных городов стало выдвигать идеи ввода талонов на мясо. Крупные города ввели карточную систему, а также систему регулирования отпуска товаров в одни руки.

Иногда дефицит носил чисто «региональный» компонент. Например, в Крыму в страшном дефиците в ту пору были крышки для банок.

Самыми дорогими были табачные и водочные талоны. В этом смысле повезло некурящим и непьющим гражданам. В 1993 году один талон на водку в Сыктывкаре стоил пять рублей, а в Санкт-Петербурге – десять. Дачники на водочные талоны приобретали навоз для участков.

Талоны продавали на черном рынке, их потеря - страшное дело. Лишь к концу 1992 года талоны начали терять свою актуальность, хотя и держались в некоторых регионах гораздо дольше. Стоит отметить, что карточная система периодически вводилась во многих странах мира


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Метки: Исторические факты   дефицит   интересное   история   карточки   продовольствие   
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3  комментария
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12k
Вася 6 минут назад
было очень много доказанных случаев, когда дефицит в конце 80х "создавали" искусственно, товар или удерживали или прятали или вообще уничтожали. У нас в сев. Казахстане строители случайно, когда рыли, наткнулись на пару тонн закопанной сгущёнки, в то время сахар уже по талонам был. А на базаре в то же время сахар мешками свободно можно было достать, но в шесть раз дороже
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34k
Alex 3 минуты назад
А я помню, как мы стояли в очереди за колбасой по талонам)
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19k
Ego sum qui sum 21 минуту назад
многие тут успели застать только такие талоны

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