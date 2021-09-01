Карточная жизнь: исторический экскурс по продкарточкам нашей Родины

Продуктовые карточки появились в нашей стране в 1916 году и с тех пор стали именем нарицательным - чуть что в стране плохо, сразу карточки вводят. И таких периодов было, к сожалению, не мало. Представляем коллекцию продуктовых карточек с начала их истории в России.
Суть талонной системы заключается в том, что для покупки дефицитного товара необходимо не только заплатить деньги, но и передать особый талон, разрешающий покупку данного товара.
1916 год. Вводятся карточки на сахар, в связи с Первой мировой и оккупацией польских сахарных заводов
Позже ассортимент карточек расширили на масло, крупы, мясо, яца, растительное масло, кондитерские изделия и т.д.
Карточки вновь ввели на основные продукты питания - сахар, муку, овощи, масло, мясо и т.д. Кстати, карты на хлеб были возобновлены раньше - в 1929 году, а отменили их в 1935 году, а с остальныеми продуктами поступили иначе - ограничили количество покупок в одни руки. Например в 1940 году больше одного килограмма мяса или 0,5 кг колбасы в одни руки купить было нельзя.
Продовольственные кризисы 1936—1937 и 1939—1941 годов вновь потребовали введения карточек на все виды продуктов
Кстати сам бланк карточки стоил 10 копеек
Однако некоторые регионы в случае возникновения дефицита того или иного продукта все еще прибегали к карточной системе
Следующая всесоюзная "волна" появления карточек приходится на конец 70-х - начало 80-х годов
Поскольку крупные и «закрытые» города СССР снабжались продовольствием лучше провинции, в попытках прекратить вывоз дефицитных товаров (мяса, мясных и рыбных продуктов) иногородними руководство отдельных городов стало выдвигать идеи ввода талонов на мясо. Крупные города ввели карточную систему, а также систему регулирования отпуска товаров в одни руки.
90-91 год - так называемый карточный бум - в дефиците практически все продукты питания и промтовары
Иногда дефицит носил чисто «региональный» компонент. Например, в Крыму в страшном дефиците в ту пору были крышки для банок.
Самыми дорогими были табачные и водочные талоны. В этом смысле повезло некурящим и непьющим гражданам. В 1993 году один талон на водку в Сыктывкаре стоил пять рублей, а в Санкт-Петербурге – десять. Дачники на водочные талоны приобретали навоз для участков.
Талоны продавали на черном рынке, их потеря - страшное дело. Лишь к концу 1992 года талоны начали терять свою актуальность, хотя и держались в некоторых регионах гораздо дольше. Стоит отметить, что карточная система периодически вводилась во многих странах мира
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