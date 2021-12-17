Неизвестный "Властелин колец": факты о фильме

Время бежит очень быстро. 20 лет назад у Путина был только первый срок, только-только наступил новый век, интернет еще был далеко не в каждом доме, а трава была зеленее. И вот 20 лет назад на киноэкраны вышла первая часть трилогии «Властелина колец». Рассказываем, что вы могли не знать о франшизе по романам Толкина.
Кино – масштабный процесс
Как правило, при обычном производстве полнометражного кино в день снимают 2-2,5 минуты материала в день. Во «Властелине колец» все было иначе: при производстве снимали аж по 4 минуты. Все потому, что к съемкам подошли основательно.
В съемочном процессе было задействовано не менее 3 тысяч человек, а сам процесс проходил в нескольких местах сразу. В арт-департаменте работало 300 человек. Конечно, всех этих людей нужно было кормить. Поэтому каждый день только одной съемочной группе готовили 1460 яиц.
Армия
В части батальных сцен должны были появиться новозеландские солдаты. Но все решил случай: в какой-то момент военных отправили гасить беспорядки в Восточном Тиморе. В качестве статистов пришлось нанимать статистов, которых срочно обучали ходить строевым шагом.
А это – новые расходы. Создателям трилогии пришлось выложить на 200 тысяч долларов больше, чем планировалось изначально. Ради экономии на день рождения Бильбо «пригласили» всего 100 хоббитов, тогда как в книге было 144.
Реквизит
Для фильма было изготовлено десять тысяч стрел, 500 луков и 48 тысяч частей брони. Было изготовлено и состарено 19 тысяч костюмов.
Что же касается частей тел – их тоже готовили специально. Так, для главных героев-хоббитов было сделано порядка 1800 пар латексных ушей и ступней. Так много потому, что латексные изделия – одноразовые. Их нельзя снять, не испортив материал. А вот каждую пару ушей и ступней готовили по индивидуальному заказу.
На прически было потрачено тоже много денег. И волос. Так, в Новой Зеландии, прямо на месте, шили парики, в том числе для эльфов. В основном это были поставки из России. Так что теперь мы знаем, откуда у Леголаса и Гимли такие шевелюры.
Листопад
Во время сцены совета Элронда идет листопад. Это, конечно, не естественное желание природы. Опять же, для съемок было привлечено 50 работников. Они раскидывали листву с определенным интервалом.
Для этого заранее собрали большое количество опавших листьев, и каждый из них повторно вручную перекрашивали. Все из-за того, что листья очень уж быстро чернели.
Рост
В таверне «Гарцующий пони» съемки были особенно сложными: нужно было наглядно показать разницу в росте между хоббитами и людьми. Поэтому некоторым статистом нужно было ходить по таверне на ходулях.
А вот рост Гимли пришлось скрывать: актер Джон Рис-Дэвис, сыгравший вспыльчивого гнома, был самым высоким из братства. Его рост 185 см.
Приглашенная звезда
Изначально эльфа Элронда должен был сыграть Дэвид Боуи. Но не сложилось, и поэтому эльфа сыграл Хьюго Уивинг.
Также интересно, что Вин Дизель, Рассел Кроу и Стюарт Таунсенд рассматривались на роль Арагорна, Джейк Джилленхол – на роль Фродо, а Уорвик Дэвис мог стать тем самым Гимли. Шону Коннери, Патрику Стюарту и Кристоферу Пламмеру предлагали сыграть Гэндальфа. Также в числе актеров, которые могли оказаться в саге, были Лиам Нисон, Дэниэл Дэй-Льюис, Итан Хоук, Ума Турман, Люси Лоулесс и Дэвид Боуи.
Не в хронологии
Часто в кино получается, что съемки идут не в хронологическом порядке. Так вышло и в этом случае: на момент съемки гибели Гэндальфа еще никто из актеров братства не работал с Иэном МакКелленом. Да и в обличии Гендальфа его еще никто не видел.
Яблоки
В первой части трилогии хоббит Пиппин спрашивает о втором завтраке у Арагорна, за что получает яблоком в лицо. На съемки только этого кадра пришлось потратить 16 дублей из-за того, что Вигго Мортенсен «безмерно наслаждался собой» по признаниям Билли Бойда.
Самостоятельный
Орландо Блум, сыгравший Леголаса, сам выполнял все трюки, и в одной из сцен получил травму – сломал себе ребро. К слову, Вигго Мортенсен тоже исполнял все трюки сам, и получил куда больше травм. Даже сломанный палец об этом говорит.
В одной из сцен он пинает лежащий на земле шлем. Тут же мы видим, как Арагорн кричит от боли и отчаяния. Всему виной как раз тот самый палец: шлем оказался тяжелым, и актер сломал кость. Ну, зато у нас есть очень натуральный кадр.
Также Вигго снимался в сцене драки, и в один из моментов ему выбили зуб. Сам Мортенсен хотел приклеить осколок на место, но Питер Джексон отправил его вместо этого к дантисту во время обеда.
Интересно и то, что в перерывах между съемками актеры занимались серфингом. И там исполнитель роли Арагорна получил серьезные синяки и ссадины, которые не смогли перекрыть даже гримеры. В пещерах Мории пришлось срочно переставлять камеры, а самого актера снимали только с одной стороны.
Высота
В начале первого фильма есть сцена, где Гэндальф бьется головой о потолок в доме Бильбо. Изначально этой сцены не было: Маккелен случайно ударился о декорации, но из образа не вышел и продолжил играть.
Руки
В фильме есть две сцены, где крупным планом руки хоббита Фродо перебирают кольцо. Но вот только это разные руки: одни с искусанными ногтями, а другие с идеальным маникюром. А все потому, что Элайджа Вуд долгое время страдал от своей плохой привычки грызть ногти.
Татуировки
Пожалуй, самым известным фактом стало то, что восемь из девяти актеров-членов Братства сделали себе на память татуировки с эльфийской цифрой «9». Иэн МакКеллен, Вигго Мортенсен, Доминик Монахэн и Шон Бин сделали ее на плече, Шон Эстин и Билли Бойд - на лодыжке, Орландо Блум - на предплечье, а Элайджи Вуд - внизу живота. Тату можно увидеть, например, у Доминика Монахэна в сериале "Остаться в живых". Эльфийский символ "10" себе набил режиссер фильма Питер Джексон.
Режиссер
Питер Джексон не просто был режиссером, но еще и сам снимался в фильме. Так, например, он появляется у таверны «Гарцующий пони» как зевака, который грызет морковь. Во второй части он бросает в орка копье как защитник Хельмовой Пади, а в третьей – его в роли пирата застреливает Леголас.
Дети
Дети Джексона тоже приняли участие в съемочном процессе. В первой части они сидят в роли маленьких хоббитов и слушают рассказ Бильбо о троллях. После этого они играли жителей Рохана, которые прятались в Хельмовой Пади, а затем – как уроженцы Минас Тирита в сцене, где Фарамир едет на штурм Осгилиата.
Заработок
Не только создатели фильма срубили большой куш в кинотеатрах после премьеры. Государство Новая Зеландия заработала 200 миллионов долларов благодаря съемкам. При парламенте даже было создано министерство «Властелин колец», чиновники которого высчитывали, что можно поиметь благодаря производству фильма.
Другая экранизация
Еще в середине 20-го века знаменитые британцы из The Beatles хотели снять свою версию по роману Толкина. Джон Леннон должен был сыграть Голлума, Пол МакКартни — Фродо, Джордж Харрисон — Гэндальфа, а Ринго Старр — Сэма. Режиссером звездная четверка видела Стэнли Кубрика. Правда, он отказался, и этой экранизации мир так и не увидел.
Толкинисты
На съемках, конечно, не могло не оказаться поклонников творчества Толкина. Например, сэр Кристофер Ли, в конечном счете сыгравший Сарумана, мог получить роль Гэндальфа. Он был единственным участником съемочной группы, который лично встречался с Толкином. Впервые сэр Ли прочитал сагу сразу после первой ее публикации в 1954 году и называл ее высочайшим литературным достижением: он перечитывает ее ежегодно.
Одна часть
Продюсеры считали, что «Властелина колец» можно снять и за один фильм. Так, Боб Вайнштейн из-за дороговизны производства фильма собирался ужать три романа в два часа и убрать из него множество персонажей и событий. В том числе, битву за Хельмову Падь.
Позже, когда права перешли от Miramax к New Line Cinema, студия согласилась снять трилогию, руководствуясь в том числе финансовыми соображениями. Зачем брать деньги за один билет, когда можно за три? Правда, экономии тоже было место: все три фильма снимались как единая картина в Новой Зеландии.
Оскары
Серия стала одной из самых успешных в истории с точки зрения и выручки, и наград.
Всего у «Властелина колец» 475 побед и в общей сложности 800 номинаций на различные кинопремии — это рекорд для любой франшизы. Особенно выделяются 17 статуэток «Оскар», 11 из которых на счету у «Возвращения короля». Больше не завоевывал никто, а столько же было лишь у двух фильмов в истории — у «Титаника» и «Бен-Гура».
Ненависть
Сын Толкина Кристофер, годами работавший над его черновиками, считал, что фильмы получились ужасными.
«Пропасть между красотой, серьезностью книг моего отца и тем, во что их превратили, меня ошеломляет. В погоне за прибылью эстетика произведений и их философское воздействие были попросту уничтожены. Я вижу для себя лишь один выход: навсегда забыть об этих фильмах».
Звуковое решение
Из-за того, что мир Средиземья населен различными фантастическими тварями, многим из них звуковикам пришлось придумывать собственный саунд.
Так, например, Водному Стражу и пещерным троллям свои голоса «подарили» моржи.
Саундтрек
В 2015 году слушатели признали саундтрек к картинам лучшим в истории. Его сочинил Говард Шор, и работа оказалась титанической. Также он получил три «Оскара».
Аэрофобия
Актер Шон Бин страдает аэрофобией, о чем узнали актеры Билли Бойд и Доминик Монахэн. Они решили подшутить над коллегой и в одном из перелетов попросили пилота показать, на что способен вертолет. С тех пор Шон Бин ходил на все локации пешком: для этого он вставал раньше всех, облачался в броню и шел уже в доспехах и с оружием через горы.
Паб
У сэра Иэна МакКелена есть свой собственный паб, в котором он хранит сувениры со съемок: там есть наряд Гэндальфа и его оружие. А со съемок «Хоббита» он забрал монеты из логова Смауга и ключ от дома Бильбо Бэггинса.
А что вы думаете о легендарной саге?
Источник:
- "Воздушная тюрьма" - 15 интересных фактов о кинобоевике 1997 года
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Понравилось25
Чтение доставило куда больше удовольствия. Пытался с год назад пересмотреть трилогию, остановился на половине первого фильма и забросил.