Неизвестный "Властелин колец": факты о фильме

Для этого заранее собрали большое количество опавших листьев, и каждый из них повторно вручную перекрашивали. Все из-за того, что листья очень уж быстро чернели.

Рост

В таверне «Гарцующий пони» съемки были особенно сложными: нужно было наглядно показать разницу в росте между хоббитами и людьми. Поэтому некоторым статистом нужно было ходить по таверне на ходулях.

А вот рост Гимли пришлось скрывать: актер Джон Рис-Дэвис, сыгравший вспыльчивого гнома, был самым высоким из братства. Его рост 185 см.

Приглашенная звезда

Изначально эльфа Элронда должен был сыграть Дэвид Боуи. Но не сложилось, и поэтому эльфа сыграл Хьюго Уивинг.

Также интересно, что Вин Дизель, Рассел Кроу и Стюарт Таунсенд рассматривались на роль Арагорна, Джейк Джилленхол – на роль Фродо, а Уорвик Дэвис мог стать тем самым Гимли. Шону Коннери, Патрику Стюарту и Кристоферу Пламмеру предлагали сыграть Гэндальфа. Также в числе актеров, которые могли оказаться в саге, были Лиам Нисон, Дэниэл Дэй-Льюис, Итан Хоук, Ума Турман, Люси Лоулесс и Дэвид Боуи.

Не в хронологии