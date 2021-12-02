Дублеры актеров, которых вы даже и не заметили

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Все любят смотреть на кадры со съёмочных площадок известных фильмов. Создание фильма - это непростая и трудоемкая работа, для которой трудятся десятки, а чаще сотни людей.
Со временем такие кадры набирают всё большую ценность. Документальные кадры фильмов стали уже отдельным жанром фотографии, ведь он отличается от классической репортажной съемки.
Кого из участников-создателей фильмов мы обычно знаем? Режиссер, сценарист, шоураннер, оператор и, конечно же, актеры. Все остальные несколько сотен человек - список в титрах. Костюмеры, гримеры, реквизиторы, постановщики, декораторы, техническая группа и... дублеры. Ведь в фильме в задачу персонажа очень часто входят трюки или опасные маневры, но в мире только один Том Круз. А для всех остальных есть специально обученные люди.
Кого из участников-создателей фильмов мы обычно знаем? Режиссер, сценарист, шоураннер, оператор и, конечно же, актеры. Все остальные несколько сотен человек - список в титрах. Костюмеры, гримеры, реквизиторы, постановщики, декораторы, техническая группа и... дублеры. Ведь в фильме в задачу персонажа очень часто входят трюки или опасные маневры, но в мире только один Том Круз. А для всех остальных есть специально обученные люди.
Дублерша Мелиссы Макбрайд
В сериале "Ходячие мертвецы" опасных сцен с избытком. У Мелиссы была помощница.
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Пол Лаковара - дублер Адама Сэндлера
Адаму Сэндлеру в фильме "Такие разные близнецы" дублер был действительно необходим. Постоянные переодевания - это не только утомительно, но еще и затягивает съемку.
Лори Росас - дублерша Кейт Уинслет
В "Титанике" было не так много экстремальных сцен, но для Кейт все же понадобилась дублерша. Судя по костюму Лори погружалась в "воды Атлантики", когда корабль шел ко дну.
Джейкоб Томури - дублер Тома Харди
В фильме "Безумный Макс" без дублера было никак. Но рисковать Томом Харди - это безумие, поэтому есть прекрасный Джейкоб Томури. Который очень на него похож.
Дублерши Эммы Уотсон
В "Гарри Поттере" у актрисы было минимум три дублёрши. Актриса не хотела лишний раз рисковать, все-таки она участвовала в очень дорогом проекте и простой обошелся бы съемочной группе очень дорого. А вот Дэниэл Рэдклифф и Руперт Грин, кстати, рисковали. Мальчишки!
Юнис Хутарт - дублерша Анджелины Джоли
Джоли нередко принимает участие в боевиках, а такую изящную актрису стоит беречь, особенно если сцены откровенно каскадерные. Вместо нее в кадр идет Юнис Хутарт.
Дублер Джеки Чана
Удивительно, но дублер есть и у самого Джеки Чана. Он принимает участие во всех его фильмах.
Бобби Холланд Хэнтон - дублер Криса Хемсворта
Бобби постоянный дублер Криса. И если вы думаете, что быть дублером актера из Марвел и побывать в шкуре Тора - это мечта, то это не так уж просто. Дублеру нужно постоянно следить за своей формой, он даже пошутил как-то раз: "Крис так раскачался для своих ролей, что я такого большого Тора, как сейчас не видел никогда. Пришлось и мне не отставать от его огромных размеров. Увеличил тренировки в спортзале, а кушать стал по семь раз в день. Но мы дружим и работаем вместе. Нужно быть в команде".
Ким Фарди - дублер Джейсона Момоа
Дублером Криса Хемсворт быть непросто, но вот еще сложнее - это быть дублером Джейсона Момоа. У великана есть дублер великан. Потрясающе.
Софи Кроуфорд - дублерша Сары Мишель Геллар
Иногда в сериале "Баффи - истребительница вампиров" вместо Сары в кадре была постоянная дублерша Мадонны - Софи.
Тони Анжелотти - дублер Джонни Деппа
Быть пиратом - это непросто. Быть Джеком Воробьем - непросто вдвойне. А Капитаном Джеком Воробьем - вообще в разы. В сложных сценах, на протяжении всей серии фильмов, Деппу помогал Тони.
Дублер Джима Керри
Удивительно, но даже у него есть дублер. Непонятно, зачем он нужен был в "Эйс Вентуре", ведь Керри мог творить все, что угодно. Но как есть, так есть.
Таноай Рид – дублер актера Дуэйна "Скалы" Джонсона
Это кадр со съемок фильма "Джуманджи". Рид очень похож на Джонсона не только лицом, но и телосложением, что важно, ведь фигура у "Скалы" примечательная. А еще Таноай - это двоюродный брат Дуэйна.
Зои Белл - дублерша Умы Турман
Да, в "Убить Билла" предостаточно опасных сцен. Дублер-каскадер Зои выполняла все акробатические трюки вместо Умы Турман.
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