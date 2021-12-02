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Дублеры актеров, которых вы даже и не заметили

Дублеры актеров, которых вы даже и не заметили (16 фото)

Автор:
02 декабря 2021 15:55
Сообщество : RealFishki
Метки: интересное   кадры со съемок фильмов   кино   съемки   факты   фото   
692
16
Все любят смотреть на кадры со съёмочных площадок известных фильмов. Создание фильма - это непростая и трудоемкая работа, для которой трудятся десятки, а чаще сотни людей.
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Метки: интересное   кадры со съемок фильмов   кино   съемки   факты   фото   
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9  комментариев
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1k
Sandmännchen (DDR) Полчаса назад
Джеки Чанов две штуки – круче всех!
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6k
Владимир 11 минут назад
А где Джек Слэйтер, дублер Арнольда Шварценнегера?
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17k
nobody® 12 минут назад
с Джеки это вот так примерно
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17k
nobody® 16 минут назад
А потом уже сама в Грайндхаусе без Умы в основной роли снималась
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537
Сигизмунд Лазаревич 18 минут назад
У Джеки дублёр похож, а остальные просто одеты в похожую одежду.
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2k
sedoisever 24 минуты назад
На роль дублёра Джеки Чана, кроме самого Джеки Чана никого не нашлось? )
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