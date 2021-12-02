Дублеры актеров, которых вы даже и не заметили

Бобби постоянный дублер Криса. И если вы думаете, что быть дублером актера из Марвел и побывать в шкуре Тора - это мечта, то это не так уж просто. Дублеру нужно постоянно следить за своей формой, он даже пошутил как-то раз: "Крис так раскачался для своих ролей, что я такого большого Тора, как сейчас не видел никогда. Пришлось и мне не отставать от его огромных размеров. Увеличил тренировки в спортзале, а кушать стал по семь раз в день. Но мы дружим и работаем вместе. Нужно быть в команде".