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Неординарные навыки, которые получили актеры после съемок

Неординарные навыки, которые получили актеры после съемок (14 фото)

Автор:
03 августа 2021 09:29
Сообщество : Кино
Метки: актры   кино   навыки   подборка   роль   съемки   факты   фильм   
858
14

Через что только ни пройдёшь, и чему ни научишься ради любимой профессии!

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Метки: актры   кино   навыки   подборка   роль   съемки   факты   фильм   
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4  комментария
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20k
Андрей Иванов Час назад
Ольге Аросевой пришлось получить права водителя троллейбуса и затем водить настоящий троллейбус во время съёмок. (к\ф Берегись автомобиля)
Смоктуновский и Никулин (которого изначально хотели поставить на эту роль) оба специально проходили курсы по вождению автомобиля "Волга"
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65k
Максим 2 минуты назад
Комментарий к фото
Т.е. над негром прикололись не сказав, что можно снять нормально и потом запустить в обратном направлении? Годно.
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158
Олег Пальчик 22 минуты назад
Херасе! Да ребята просто герои!
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3k
Алексей 47 минут назад
"Кстати, создатели сериала, сами того не желая, «популяризировали» метамфетамин в Европе.

ДУмаю они прекрасно это знали )
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