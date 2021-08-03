Неординарные навыки, которые получили актеры после съемок

Через что только ни пройдёшь, и чему ни научишься ради любимой профессии!
Чтобы правдоподобно показывать на экране всё то, что умеет делать созданный на страницах сценария персонаж, играющий его актёр по-хорошему должен этому научиться на самом деле. Если, конечно, речь не идёт о комиксовых супергероях. К примеру, Том Круз и Анджелина Джоли в самом деле могут самостоятельно управлять вертолётами. Ну, нужно было для фильма, что поделать?
А помимо определённых навыков актёрам порой приходится ещё и учиться жить в тех или иных условиях — в пустыне или под землёй, тут уж всё зависит от сюжета. Для этого они тоже проходят соответствующую подготовку перед съёмками.
Но, представьте себе, обстоятельства подготовки актёров бывают даже веселее этих, и сами они порой учатся ещё более специфическим навыкам для съёмок, чем управление разным транспортом. Мы решили поискать несколько таких примеров в большом кино, и вот они уже перед вами!
1. Сигурни Уивер училась «говорить на языке горилл» для фильма «Гориллы в тумане» (1988)
Актриса исполняла роль американского зоолога Дайан Фосси и получила за неё номинацию на «Оскар».
2. Роберт Дауни-младший учился держать теннисную ракетку и играть на скрипке левой рукой для фильма «Чаплин» (1992)
3. Брайан Крэнстон в самом деле научился варить метамфетамин для роли в сериале «Во все тяжкие» (2008-2013)
Кстати, создатели сериала, сами того не желая, «популяризировали» метамфетамин в Европе. Торговцы незаконным веществом даже начали добавлять в свой продукт синий краситель для привлечения большей аудитории.
4. Райан Гослинг, Мишель Уильямс и Фейт Владика в течение месяца жили вместе перед съёмками фильма «Валентинка» (2010)
Совместная жизнь, по мнению режиссёра Дерека Сиенфрэнса, должна была помочь Гослингу и Уильямс правдоподобно сыграть молодую пару с кризисом отношений. К ним же поселили и их экранную дочь — 7-летнюю актрису Фейт Владику. Однако вместе актёры были только днём, так как по вечерам Уильямс возвращалась домой к своей реальной дочери.
5. Джон Дэвид Вашингтон учился выполнять практически все движения в обратном направлении для фильма «Довод» (2020)
Актёр рассказал, что ему пришлось научиться моргать, ходить, разговаривать, драться, бегать, защищаться и даже наносить удары в противоестественно-реверсированном направлении. А это значит, что Вашингтону было необходимо бороться и подавлять свои инстинкты, чтобы забыть нормальный стиль движений и поведения.
6. Левша Брюс Уиллис стал амбидекстром для фильма «Шестое чувство» (1999)
Актёр выучился на правшу для того, чтобы зритель не обращал внимание на его левую кисть (например, во время письма), на которой нет обручального кольца — что является важной подсказкой, раскрывающей главный поворот сюжета.
7. Том Круз тайно работал курьером службы доставки FedEx, готовясь к фильму «Соучастник» (2004)
Целью его подготовки было научиться смешиваться с толпой и оставаться неузнаваемым. Будучи Томом Крузом.
8. Мишель Пфайффер научилась практически профессионально пользоваться кнутом для фильма «Бэтмен возвращается» (1992)
Все трюки с кнутом актриса проделала сама без использования графики или дублёров. В сцене, где женщина-кошка обезглавливает кнутом четыре манекена, актриса справилась с заданием с одного дубля.
9. Все актёры фильма «Таинственный лес» (2004) в течение недели жили в учебном лагере, созданном в атмосфере 19 века
Все они были лишены каких-либо современных устройств, горячей воды из-под крана, вместо этого актёры занимались обработкой почвы, разбивали лагеря в лесу и ели соответствующие времени блюда.
10. Джим Керри учился переносить пытки во время съёмок фильма «Гринч — похититель Рождества» (2000)
С Керри в самом деле занимался специалист, работающий с сотрудниками ЦРУ. На такую меру создатели фильма и актёр пошли, чтобы помочь Керри справиться с жутким дискомфортом, который он испытывал из-за своего костюма и грима.
11. Том Круз научился задерживать дыхание под водой на 6 минут во время съёмок фильма «Миссия невыполнима: Племя изгоев» (2015)
Вообще, весь этот список мог состоять из одного Тома Круза, который только для серии фильмов «Миссия невыполнима» научился совершать практически любые трюки и управлять практически всем.
До прошлого года ни один из актёров не мог побить этот рекорд Тома Круза (Марго Робби задерживала дыхание на 5 минут для «Отряда самоубийц»), однако теперь рекордсменкой является Кейт Уинслет, которая задержала дыхание под водой на 7 минут 14 секунд. Сделала она это на съёмках ещё не вышедшего фильма «Аватар 2».
12. Дэниел Рэдклифф не ел два дня непосредственно перед началом съёмок фильма «Джунгли» (2017)
Актёр сыграл израильского путешественника Йосси Гинсберга, который выжил, проведя 3 недели в джунглях Амазонии. Помимо строгой диеты, которой актёр придерживался неделями, он решил прочувствовать, каково это — не есть днями.
13. Шайа Лабаф вступил в Национальную гвардию США, чтобы подготовится к фильму «Ярость» (2014)
На следующий день после того, как я получил работу в фильме, я стал помощником капеллана в 41-м пехотном полку. Я месяц прожил на передовой оперативной базе.
Помимо этого актёр не мылся четыре месяца.
Источник:
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Понравилось26
Смоктуновский и Никулин (которого изначально хотели поставить на эту роль) оба специально проходили курсы по вождению автомобиля "Волга"
ДУмаю они прекрасно это знали )