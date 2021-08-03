Неординарные навыки, которые получили актеры после съемок

Чтобы правдоподобно показывать на экране всё то, что умеет делать созданный на страницах сценария персонаж, играющий его актёр по-хорошему должен этому научиться на самом деле. Если, конечно, речь не идёт о комиксовых супергероях. К примеру, Том Круз и Анджелина Джоли в самом деле могут самостоятельно управлять вертолётами. Ну, нужно было для фильма, что поделать?

А помимо определённых навыков актёрам порой приходится ещё и учиться жить в тех или иных условиях — в пустыне или под землёй, тут уж всё зависит от сюжета. Для этого они тоже проходят соответствующую подготовку перед съёмками.

Но, представьте себе, обстоятельства подготовки актёров бывают даже веселее этих, и сами они порой учатся ещё более специфическим навыкам для съёмок, чем управление разным транспортом. Мы решили поискать несколько таких примеров в большом кино, и вот они уже перед вами!

1. Сигурни Уивер училась «говорить на языке горилл» для фильма «Гориллы в тумане» (1988)