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Видео дня: рыба-бочкоглаз с прозрачным лбом, похожая на инопланетное существо

Видео дня: рыба-бочкоглаз с прозрачным лбом, похожая на инопланетное существо (5 фото + 1 видео)

Автор:
11 декабря 2021 15:54
Сообщество : Наука
Метки: Ynews   видео   видео дня   животные   морские обитатели   необычная рыба   обитатели глубин   познавательно   
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В заливе Монтерей у побережья Калифорнии морские биологи встретили очень редкую глубоководную рыбу и сумели снять ее на видео. Это малоротая макропинна, или бочкоглаз, - лучепёрая рыба со светящимися зелеными глазами и прозрачной головой, сквозь которую она высматривает свою добычу.

Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: Ynews   видео   видео дня   животные   морские обитатели   необычная рыба   обитатели глубин   познавательно   
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Александр 15 минут назад
Я бы не стал это есть )
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