Видео дня: рыба-бочкоглаз с прозрачным лбом, похожая на инопланетное существо

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В заливе Монтерей у побережья Калифорнии морские биологи встретили очень редкую глубоководную рыбу и сумели снять ее на видео. Это малоротая макропинна, или бочкоглаз, - лучепёрая рыба со светящимися зелеными глазами и прозрачной головой, сквозь которую она высматривает свою добычу.
Бочкоглаз живет на глубине от 600 до 800 метров, в тех местах, куда не может попасть солнечный свет. Внешность у этой рыбы совершенно инопланетная: зеленые глаза-цилиндры и защитный прозрачный щит в верхней части головы. Глаза смотрят вверх, выискивая добычу, а также могут вращаться вперед и смотреть прямо перед собой.
Глубоководное существо было обнаружено специалистами научно-исследовательского океанографического центра Monterey Bay Aquarium Research Institute (MBARI) с помощью дистанционно управляемого транспортного средства (ROV).
"Дистанционно управляемые аппараты MBARI Ventana и Doc Ricketts совершили более 5600 успешных погружений и записали более 27 600 часов видео - однако за все время мы встречали эту рыбу только девять раз", - говорится в описании к видео.
Впервые малоротая макропинна была обнаружена и описана учеными в 1939 году.
По словам биологов-эволюционистов, такой хорошо развитый зрительный аппарат - результат суровых условий, в которых живут эти глубоководные рыбы. Они обитают на глубинах, куда не может попасть солнечный свет.
Трубчатые глаза макропинны состоят из многослойной сетчатки и большой линзы, что позволяет обнаруживать максимальное количество света в одном направлении.
По словам биологов-эволюционистов, такой хорошо развитый зрительный аппарат - результат суровых условий, в которых живут эти глубоководные рыбы. Они обитают на глубинах, куда не может попасть солнечный свет.
Трубчатые глаза макропинны состоят из многослойной сетчатки и большой линзы, что позволяет обнаруживать максимальное количество света в одном направлении.
Однако до 2019 года считалось, что глаза зафиксированы на месте и обеспечивают только туннельное зрение - то есть рыба видит только то, что находится прямо на ее головой.
В 2019 году новое исследование показало, что необычные глаза рыбы могут вращаться внутри прозрачного щита, который покрывает ее голову, позволяя ей искать пищу и смотреть вперед, чтобы увидеть, что она ест.
В 2019 году новое исследование показало, что необычные глаза рыбы могут вращаться внутри прозрачного щита, который покрывает ее голову, позволяя ей искать пищу и смотреть вперед, чтобы увидеть, что она ест.
Морские биологи также обнаружили, что бочкоглаз использует свои большие плоские плавники, чтобы оставаться неподвижным в воде. Это означает, что окружающие его существа не могут его ясно видеть. Хищники, прячущиеся над ним, тоже не могут его обнаружить, однако он может смотреть вверх, чтобы охотиться на мелкую рыбу и планктон, которыми в основном и питается. Когда подходящий объект найден, бочкоглаз нападает из темноты и быстро поглощает свою добычу.
Его удивительные глаза светятся ярко-зеленым светом, и исследователи полагают, что он, возможно, разработал форму светофильтра, который позволяет ему игнорировать солнечный свет и замечать биолюминесценцию мелких рыбок и медуз. Ведь это его любимая еда!
Его удивительные глаза светятся ярко-зеленым светом, и исследователи полагают, что он, возможно, разработал форму светофильтра, который позволяет ему игнорировать солнечный свет и замечать биолюминесценцию мелких рыбок и медуз. Ведь это его любимая еда!
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: Ynews видео видео дня животные морские обитатели необычная рыба обитатели глубин познавательно
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