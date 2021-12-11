Видео дня: рыба-бочкоглаз с прозрачным лбом, похожая на инопланетное существо

Морские биологи также обнаружили, что бочкоглаз использует свои большие плоские плавники, чтобы оставаться неподвижным в воде. Это означает, что окружающие его существа не могут его ясно видеть. Хищники, прячущиеся над ним, тоже не могут его обнаружить, однако он может смотреть вверх, чтобы охотиться на мелкую рыбу и планктон, которыми в основном и питается. Когда подходящий объект найден, бочкоглаз нападает из темноты и быстро поглощает свою добычу.



Его удивительные глаза светятся ярко-зеленым светом, и исследователи полагают, что он, возможно, разработал форму светофильтра, который позволяет ему игнорировать солнечный свет и замечать биолюминесценцию мелких рыбок и медуз. Ведь это его любимая еда!