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Водитель автобуса смотрел видосики за рулём и обматерил пассажира, сделавшего ему замечание

Водитель автобуса смотрел видосики за рулём и обматерил пассажира, сделавшего ему замечание (1 фото + 1 видео)

Автор:
17 декабря 2021 09:20
Сообщество : Жить в России
Метки: Россия   автобус   видео   видосики   водитель   замечание   фото   ютуб   
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В Твери пассажир автобуса заметил, как водитель смотрит прямо за рулём ролики на YouTube через смартфон. Мужчина решил сделать замечание водителю, на что был несколько раз послан, правда не очень красноречиво.

В Твери пассажира автобуса "Транспорта Верхневолжья" обматерил водитель. Началось всё с того, что мужчина заметил, как шофёр смотрит видосы на телефоне за рулём. Любитель роликов тут же послал пассажира на три буквы. Весь разговор оскорбленный россиянин записал на видео и опубликовал его потом в Сети.

В компании заявили, что с сотрудником была проведена беседа, были применены меры дисциплинарного взыскания. После этого водитель уволился. Однако, у компании могут быть ещё проблемы. Постановлением губернатора Тверской области №194-пг от 29 декабря 2020 года в этом году иностранным гражданам запрещено работать в сфере пассажирских перевозок, уточняет Readovka.

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Метки: Россия   автобус   видео   видосики   водитель   замечание   фото   ютуб   
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15k
Alex ASK Час назад
и снова бородатое лицо нетрадиционной национальности
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2k
Frank Borman 23 минуты назад
Вах! В Таджикистане, когда ведешь ишака, можно смотреть видсики по смартфону и даже строчить СМСки. Ишак умный, он сам доедет, куда надо. А почем в России так нельзя?
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35k
Aleksandr 24 минуты назад
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4k
VL Полчаса назад
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18k
nobody® Полчаса назад
Вот вы тут приводите постановление губернатора, но к чему? Главное, сначала голословно, не глядя в паспорт или даже в лицо, пассажир вдруг россиянин, а гражданство водителя почему-то решили даже не гадать на кофейной гуще. Так какого иностранного государства он гражданин?
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283
Аккаунт удален Полчаса назад
ВАЛИ К СЕБЕ НА РОДИНУ!!! БЕЗНАЦИОНАЛЬНАЯ ВЕШАЛКА ДЛЯ БОРОДЫ!!!
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544
bad-bubble 36 минут назад
Парады по нетрадиционной национальности у нас запрещены. Теперь ещё и национальность запретили афишировать. Вот и нервничает зоофил педиковатый.
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2k
Natural Selection 42 минуты назад
Акуеть, она говорящая
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122
стеклоВАТА 42 минуты назад
блин я вот реально даже не понимаю какой он национальности))) просто дебил черножопый
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4k
Владимир 52 минуты назад
обиделось после взыскания уволилось.а соблюдать элементарные правила и законы общества в которое оно с гор спустилось,гордыня не позволяет?хотя и гордыни у него нет,росло как куст,откуда воспитание.я понимаю там их как массу растят,но зачем они их к нам с гор выпускают?
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1k
Иван Иванович Час назад
Очередная овца черножопая.
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1k
Оксид Бетона Час назад
Охамевший пассажи! Он что, не знает, что неназванным национальностям можно все!
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104
Евгений Час назад
мулла разрешил
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8k
Rus77 Час назад
Опять гордый ослоё6 не смог стерпеть такого унижения)))
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11k
The Dude Час назад
Говорящая дикая обезьяна гордо-горная, черножопая, с нетрадиционной национальностью (по просьбе дон-акадэмыка без национальности).
Только вот кто животному доверил людей возить? Кто этот организм с особым путём умственного развития мозжечка?
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303
В. Л. Час назад
да вы что, обезьянам же можно смотреть видосы и чатиться везде!
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3k
Иван Час назад
Вы что хотите как в Югославии?
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26k
Батончик с маком Час назад
Кто пустил обезьяну за руль.
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Лёха Час назад
А хорошо бы автотранспортное предприятие вые@ать за гастеров...
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