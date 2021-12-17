Водитель автобуса смотрел видосики за рулём и обматерил пассажира, сделавшего ему замечание

В Твери пассажира автобуса "Транспорта Верхневолжья" обматерил водитель. Началось всё с того, что мужчина заметил, как шофёр смотрит видосы на телефоне за рулём. Любитель роликов тут же послал пассажира на три буквы. Весь разговор оскорбленный россиянин записал на видео и опубликовал его потом в Сети.