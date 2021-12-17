Водитель автобуса смотрел видосики за рулём и обматерил пассажира, сделавшего ему замечание

В Твери пассажир автобуса заметил, как водитель смотрит прямо за рулём ролики на YouTube через смартфон. Мужчина решил сделать замечание водителю, на что был несколько раз послан, правда не очень красноречиво.
В Твери пассажира автобуса "Транспорта Верхневолжья" обматерил водитель. Началось всё с того, что мужчина заметил, как шофёр смотрит видосы на телефоне за рулём. Любитель роликов тут же послал пассажира на три буквы. Весь разговор оскорбленный россиянин записал на видео и опубликовал его потом в Сети.
Осторожно! Ненормативная лексика!
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В компании заявили, что с сотрудником была проведена беседа, были применены меры дисциплинарного взыскания. После этого водитель уволился. Однако, у компании могут быть ещё проблемы. Постановлением губернатора Тверской области №194-пг от 29 декабря 2020 года в этом году иностранным гражданам запрещено работать в сфере пассажирских перевозок, уточняет Readovka.
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Только вот кто животному доверил людей возить? Кто этот организм с особым путём умственного развития мозжечка?