Красивая девушка голыми руками спасает пчёл от гибели

По словам Эрики, семейная пара вызвала её для того, чтобы она унесла пчёл из сарая. В худшем случае пришлось бы вызывать дезинсекторов, которые уничтожают насекомых.

Девушка перенесла соты в новый улей, и помогла пчёлам переселиться. При этом она использовала только одурманивающее вещество.