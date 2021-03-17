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Красивая девушка голыми руками спасает пчёл от гибели

Красивая девушка голыми руками спасает пчёл от гибели (2 фото)

Автор:
17 марта 2021 14:37
Сообщество : Животные
Метки: Девушка   интересное   милота   переселение   пчёлы   спасение   улий   фото   
841
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Всем апифобам (тем, кто боится пчёл) советую отойти от экрана. Эта милая девушка спасла целый улей, переселив пчёл голыми руками!

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Метки: Девушка   интересное   милота   переселение   пчёлы   спасение   улий   фото   
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572
Vladimirs Orlovskis 37 минут назад
В детстве, осенью, я старался спасти умирающих шмелей. Таскал их до весны домой, во дворе клал под кустики и прикрывал листьями. Уже гораздо позже узнал, что у шмелей век короток, и осенью они все умирают, за исключением оплодотворенных самок, которые весной дадут жизнь новым шмелям.
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151
Семен 20 минут назад
"Одурманивающее вещество" для себя или для пчел?
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365
Nane First NameLast 49 минут назад
Друг спрашивает-what the else she can does?
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68k
Из Донецка. 49 минут назад
Вот на таких надо жениться..
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15k
Maks Es 56 минут назад
Скорее всего использовала какой-то ароматизатор, лишающий пчел обоняния. Без запаха они неспособны отличить своих от чужих и неагрессивны.
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