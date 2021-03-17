Красивая девушка голыми руками спасает пчёл от гибели

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Всем апифобам (тем, кто боится пчёл) советую отойти от экрана. Эта милая девушка спасла целый улей, переселив пчёл голыми руками!
Эрика Томпсон занимается спасением пчёл в Техасе. Милая девушка не носит защитные костюмы и перчатки. Она голыми руками берёт пчёл и переносит их в новый улей. Вы только посмотрите!
По словам Эрики, семейная пара вызвала её для того, чтобы она унесла пчёл из сарая. В худшем случае пришлось бы вызывать дезинсекторов, которые уничтожают насекомых.
Девушка перенесла соты в новый улей, и помогла пчёлам переселиться. При этом она использовала только одурманивающее вещество.
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Метки: Девушка интересное милота переселение пчёлы спасение улий фото
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