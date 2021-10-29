Через два дня в сети появится порно по «Игре в кальмара»

Популярность сериала «Игра в кальмара» (Squid Game) просто поразительна! Всего за полтора месяца он стал самым популярным сериалом 2021 года. Сериал поставил рекорд на Netflix по количеству просмотров, а в сети делают косплеи и гадают, будет ли продолжение. 31 октября в сети появится порно по мотивам «Игры в кальмара», а пока в сети слили только фотографии со съёмок.