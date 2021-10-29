Через два дня в сети появится порно по «Игре в кальмара»

Популярность сериала «Игра в кальмара» (Squid Game) просто поразительна! Всего за полтора месяца он стал самым популярным сериалом 2021 года. Сериал поставил рекорд на Netflix по количеству просмотров, а в сети делают косплеи и гадают, будет ли продолжение. 31 октября в сети появится порно по мотивам «Игры в кальмара», а пока в сети слили только фотографии со съёмок.
Впрочем, что тоже не плохо. Участницы порно одеты в зелёные костюмы игроков, а мужчины в красные костюмы надзирателей. Сюжет порно-варианта не раскрывается.
В сеть даже слили порно-видео, которое было снято на телефон во время самой съёмки порно, но публиковать его тут мы не сможем.
Полноценный порно-фильм от тайваньской студии Royal Asian Studio выйдет 31 октября. Пока участницы выкладывают милые фотографии со съёмок.
Запасайтесь салфетками!
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