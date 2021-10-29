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Через два дня в сети появится порно по «Игре в кальмара»

Через два дня в сети появится порно по «Игре в кальмара» (8 фото)

Автор:
29 октября 2021 10:25
Сообщество : Голая правда
Метки: Игра в кальмара   голая правда   девушки   интересное   милота   порно фильм   фото   
839
8

Популярность сериала «Игра в кальмара» (Squid Game) просто поразительна! Всего за полтора месяца он стал самым популярным сериалом 2021 года. Сериал поставил рекорд на Netflix по количеству просмотров, а в сети делают косплеи и гадают, будет ли продолжение. 31 октября в сети появится порно по мотивам «Игры в кальмара», а пока в сети слили только фотографии со съёмок.

Впрочем, что тоже не плохо. Участницы порно одеты в зелёные костюмы игроков, а мужчины в красные костюмы надзирателей. Сюжет порно-варианта не раскрывается.

В сеть даже слили порно-видео, которое было снято на телефон во время самой съёмки порно, но публиковать его тут мы не сможем.

Полноценный порно-фильм от тайваньской студии Royal Asian Studio выйдет 31 октября. Пока участницы выкладывают милые фотографии со съёмок.

Запасайтесь салфетками!


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Метки: Игра в кальмара   голая правда   девушки   интересное   милота   порно фильм   фото   
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8  комментариев
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13k
Колька Валеркин сын 2 часа назад
Тут друг спрашивает про ссылку.
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V2.Smirnov 10 минут назад
Игра в тентакля
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21k
Ватаку Накомоде 10 минут назад
Rule 34, куда ж без него
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2k
maloy Полчаса назад
Спойлер, только без обид : всех зелёных вые..т
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18k
Егор Полчаса назад
"...Сюжет порно-варианта не раскрывается."
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4k
Core 58 минут назад
Как быстро выпустили годный ремейк
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