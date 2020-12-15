В Амурской области массово рисуют ледовые открытки — в память об умершем пенсионере

В октябре умер Валерий Мельников. В реанимации. От коронавируса. Много лет глухой пенсионер рисовал лопатой и метлой огромную открытку на речке под Благовещенском. О нем знала вся Россия, слала ему письма, теплые слова и теплые варежки. Один одинокий человек стал родным и близким для тысяч незнакомых людей. И заставил поверить: чудо могут делать обычные люди.
И обычные люди со всей Амурской области о деде Валерии рисуют на реках и озерах ледовые открытки
И обычные люди со всей Амурской области о деде Валерии рисуют на реках и озерах ледовые открытки
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А вот открытка, которую нарисовали в память о Валерии Мельникове (рисовал пожарный Алексей Сидорово по просьбе журналистов ampravda
Валерий Мельников. Последние годы он и журналисты стали добрыми друзьями. И практически единственными
Принимает гостей, 2019.
"Не скажу, что жизнь у меня была счастливая, но сегодня я счастлив! — признался Валерий Константинович. Пожалуй, тогда он впервые за долгие годы забыл о своем одиночестве.
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