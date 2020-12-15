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В Амурской области массово рисуют ледовые открытки — в память об умершем пенсионере

В Амурской области массово рисуют ледовые открытки — в память об умершем пенсионере (18 фото)

Автор:
15 декабря 2020 19:01
Метки: амурская область   благовещенск   дед валерий   ледовая открытка   
948
18
В октябре умер Валерий Мельников. В реанимации. От коронавируса. Много лет глухой пенсионер рисовал лопатой и метлой огромную открытку на речке под Благовещенском. О нем знала вся Россия, слала ему письма, теплые слова и теплые варежки. Один одинокий человек стал родным и близким для тысяч незнакомых людей. И заставил поверить: чудо могут делать обычные люди.
И обычные люди со всей Амурской области о деде Валерии рисуют на реках и озерах ледовые открытки
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Метки: амурская область   благовещенск   дед валерий   ледовая открытка   
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5  комментариев
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Kariya 3 часа назад
Хорошая традиция, надеюсь, эстафета не оборвется и будет существовать еще многие годы
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Вася с ложкой 7 минут назад
Самая лучшая память .
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5k
Владимир 2 часа назад
Нашелся один урод, который заминусовал. Знаю звідки він.
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45
Вася с ложкой Владимир 7 минут назад
Да и не говори ,нашелся один урод который и сюда приплел ......
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1M
Беспощадный критик 2 часа назад
С подключением!
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