FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 8171 пост • 1259 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Новости со всего Мира 
Нюхаем подмышку Йеннифэр: новые дезодоранты по мотивам "Ведьмака" и другой необычный парфюм

Нюхаем подмышку Йеннифэр: новые дезодоранты по мотивам "Ведьмака" и другой необычный парфюм (17 фото)

Автор:
16 декабря 2021 22:02
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: аромат   ведьмак   духи   запахи   пахнет   
618
17

Необычные духи со всего света.


Компании Old Spice и Netflix устроили коллаборацию и выпустили дезодоранты по мотивам сериала «Ведьмак».


Запахов будет несколько, например, «Подмышка Йеннифэр», «Блавикен до резни», «Запах неожиданности», «Вода из бадьи Геральта», «Плотва» и «Труп кикиморы».

×
×

В связи с этим мы решили собрать несколько необычных духов с просторов интернета, которые являются такими же странными, как и упомянутые выше дезодоранты.


Cannabis Santal, которые появились в 2006 году и считались наркотическими из-за состава. В составе Cannabis Santal есть небольшая доза канабиоидов, но духи никак не способны повлиять на человека.

Бренд Blood Concept выпустил ароматы соответствующие группам крови. В состав духов входит чабрец, малина, шиповник и другие ингредиенты.

Запахи Sartorial от Penhaligon's погружают пользователя в атмосферу ателье. В линейке есть аромат утюга, стеллажей или швейной машинки.

Laine de Verre от Serge Lutens имеет запах стекловаты.

Jasmin et Cigarette от Etat Libre d'Orange пахнут сигаретами с примесью жасмина.

My DNA Fragrance духи, созданные из ДНК. Любой желающий может сдать частичку себя и получить флакончик духов со своим запахом.


Paper Passion – вообще пахнет книгами. Будем надеяться, что человека, который ими побрызгается, не спутают с книжной полкой.


Moth and Rabbits — The Lobster если кто-то любит запах сырой землицы, этот аромат точно для него.

Если человек хочет пахнуть потом, алкоголем и табаком – аромат KISS HIM именно для них.

Patchouli 24 подарит запах костра. Если соскучились по летним вечерам в деревне, то есть возможность словить ностальгию.


Достаточно специфичных запахов хватает, и что нравится одним, отпугнет других. Внимательно относитесь к выбору своего парфюма, чтобы не выкинуть деньги на ветер.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: аромат   ведьмак   духи   запахи   пахнет   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
342
Светлана Минаенкова Полчаса назад
Год назад мужу подарила. Иногда пользуется. Прикольный запах земли и еще чего-то ))) Но, кроме шуток, у меня много туалетной воды от Demeter Fragrance Library. Они очень прикольные - интересные и необычные запахи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Травля. Истории тех, кто не сломался Травля. Истории тех, кто не сломался Безумные и странные эскимосские фигурки из кости Безумные и странные эскимосские фигурки из кости Приправа в домашних условиях - это просто. Лучшие рецепты с Фишек Приправа в домашних условиях - это просто. Лучшие рецепты с Фишек Олимпийскую чемпионку встретили песней из сериала «Ведьмак» в исполнении хора Олимпийскую чемпионку встретили песней из сериала «Ведьмак» в исполнении хора "От тебя воняет!": таксист в Краснодаре высадил из авто пассажира, от которого пахло потом "От тебя воняет!": таксист в Краснодаре высадил из авто пассажира, от которого пахло потом Создатели игры "Ведьмак" поздравили российскую спортсменку с золотой медалью Создатели игры "Ведьмак" поздравили российскую спортсменку с золотой медалью
MaskvMaske

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

2406



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Женщина купила котенка, но он вырос почти до размера волка и рычит по ночам
5
193
Женщина купила котенка, но он вырос почти до размера волка и рычит по ночам
Как выглядят лопасти ветряка изнутри
6
120
Как выглядят лопасти ветряка изнутри
Набирающие популярность в сообществах
"Богата, обширна Родная страна, пятнадцать республик вмещает она"
0
10
"Богата, обширна Родная страна, пятнадцать республик вмещает она"
Пользователи соцсетей до сих пор не могут разгадать секрет фото с «дырявым котиком»
0
11
Пользователи соцсетей до сих пор не могут разгадать секрет фото с «дырявым котиком»
Травля. Истории тех, кто не сломался
Травля. Истории тех, кто не сломался
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Секрет успеха
0
0

Лучшие демотиваторы
Смотрите также
1
5

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#животные#интересное#кино#Ynews#аварии#автомир#автомобили#подборка#сарказм
#Юмор#интересно#факты#люди#дтп#приколы#история#новости#в мире#юмора
#ватермарк#прикол#картинки#СССР#Жизнь#авто аварии#Россия#новый год#забавно#природа

На что жалуетесь?

Вернуться