Нюхаем подмышку Йеннифэр: новые дезодоранты по мотивам "Ведьмака" и другой необычный парфюм

В связи с этим мы решили собрать несколько необычных духов с просторов интернета, которые являются такими же странными, как и упомянутые выше дезодоранты.

Cannabis Santal, которые появились в 2006 году и считались наркотическими из-за состава. В составе Cannabis Santal есть небольшая доза канабиоидов, но духи никак не способны повлиять на человека.

