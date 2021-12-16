Нюхаем подмышку Йеннифэр: новые дезодоранты по мотивам "Ведьмака" и другой необычный парфюм

Необычные духи со всего света.
Компании Old Spice и Netflix устроили коллаборацию и выпустили дезодоранты по мотивам сериала «Ведьмак».
Запахов будет несколько, например, «Подмышка Йеннифэр», «Блавикен до резни», «Запах неожиданности», «Вода из бадьи Геральта», «Плотва» и «Труп кикиморы».
В связи с этим мы решили собрать несколько необычных духов с просторов интернета, которые являются такими же странными, как и упомянутые выше дезодоранты.
Cannabis Santal, которые появились в 2006 году и считались наркотическими из-за состава. В составе Cannabis Santal есть небольшая доза канабиоидов, но духи никак не способны повлиять на человека.
Бренд Blood Concept выпустил ароматы соответствующие группам крови. В состав духов входит чабрец, малина, шиповник и другие ингредиенты.
Запахи Sartorial от Penhaligon's погружают пользователя в атмосферу ателье. В линейке есть аромат утюга, стеллажей или швейной машинки.
Laine de Verre от Serge Lutens имеет запах стекловаты.
Jasmin et Cigarette от Etat Libre d'Orange пахнут сигаретами с примесью жасмина.
My DNA Fragrance духи, созданные из ДНК. Любой желающий может сдать частичку себя и получить флакончик духов со своим запахом.
Paper Passion – вообще пахнет книгами. Будем надеяться, что человека, который ими побрызгается, не спутают с книжной полкой.
Moth and Rabbits — The Lobster если кто-то любит запах сырой землицы, этот аромат точно для него.
Если человек хочет пахнуть потом, алкоголем и табаком – аромат KISS HIM именно для них.
Patchouli 24 подарит запах костра. Если соскучились по летним вечерам в деревне, то есть возможность словить ностальгию.
Достаточно специфичных запахов хватает, и что нравится одним, отпугнет других. Внимательно относитесь к выбору своего парфюма, чтобы не выкинуть деньги на ветер.
Источник:
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