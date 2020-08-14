FISHKINET
X Только авторские посты в ленте #Яавтор
добавить
пост
Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 2619 постов • 1556 подписчиков подписаться
Главная > Сообщество Смешные комментарии и картинки из соц. сетей 
Пост, который насквозь пропитан запахами (не всегда приятными)

Пост, который насквозь пропитан запахами (не всегда приятными) (15 фото + 4 гиф)

Автор:
14 августа 2020 11:33
Сообщество : Смешные комментарии и картинки из соц. сетей
Метки: аромат   вонючка   запах   запахи   подборка   прикол   юмор   
2179
19
Включить все анимашки

Один из немногих постов на Фишках, который можно не только смотреть, но ещё и "нюхать".

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Смешные комментарии и картинки из соц. сетей"
Метки: аромат   вонючка   запах   запахи   подборка   прикол   юмор   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
12
Новости партнёров
Загрузка...
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
12  комментариев
Лучший комментарий
Скрыть
16k
SerGProS 3 часа назад
Мне всегда нравился запах вот этого зверя.Особенно выхлоп от него.
Мне всегда нравился запах вот этого зверя.Особенно выхлоп от него.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
23k
Jackson-Motor 2 часа назад
Ссылка youtu.be
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Котлер 3 часа назад
Ссылка www.youtube.com
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
761
Тимур Экгардт 4 часа назад
Комментарий к фото
хуже может быть только тушёная капуста.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 8 ответов
761
Тимур Экгардт Cornho 3 часа назад
Комментарий к фото
Это когда дома только приготовлена и не подпалена, тогда да, супер. Когда она хер пойми как готовлена и грета в микроволновке, то это писдец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
310
ezhik Тимур Экгардт 3 часа назад
Комментарий к фото
жареной мойвы
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Cornho Тимур Экгардт 3 часа назад
Комментарий к фото
Не-е, это не пи.дец. Пи.дец это когда пиццу разогревать начинают. Вот тут хоть вешайся! Этот блевотно-сырный "аромат" ни с чем не спутаешь!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
wilddewill Тимур Экгардт Час назад
Комментарий к фото
Это вы наверное не нюхали когда жарят селёдку)))) я один раз побывал в гостинице где одни китайцы жили. Вот это мрак. А ещё очень блевотный запах на кондитерском производстве. Где все эти крема, сливки, масло и всё в промышленных масштабах. А когда начинают мыть все после смены.... Играть колотить. Реально блевануть можно. Работал я в конторе которая торты пекла..... Кстати, свеже испечённый торт тоже жрать невозможно. Он воняет и совсем не вкусный.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
761
Тимур Экгардт wilddewill 39 минут назад
Комментарий к фото
Буэээ. Нюхал, было дело. Слава богу, сие блюдо в офис наши клоуны не носят. Хотя... Диверсию можно было бы совершить)))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Кого только не встретишь в Москве Кого только не встретишь в Москве Однажды в Новосибирске: приколы из столицы Сибири Однажды в Новосибирске: приколы из столицы Сибири Почта России: Старые песни на новый лад Почта России: Старые песни на новый лад Вантузы: подборка удивительного Вантузы: подборка удивительного Самое чёрное место в офисе: приключения возле принтера Самое чёрное место в офисе: приключения возле принтера Слишком туп, чтобы скрывать это Слишком туп, чтобы скрывать это
Никифоридис

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

891907



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Тонкие женские намеки, которые ломают мужчинам мозг
3
110
Тонкие женские намеки, которые ломают мужчинам мозг
Несовершеннолетняя дочь губернатора за год заработала десять миллионов
2
194
Несовершеннолетняя дочь губернатора за год заработала десять миллионов
﻿
Набирающие популярность в сообществах
Что делать если скучно одному дома. 50 способов развлечь себя
1
7
Что делать если скучно одному дома. 50 способов развлечь себя
Очередной подросток после удара током упал замертво с крыши вагона
0
147
Очередной подросток после удара током упал замертво с крыши вагона
Кого только не встретишь в Москве
Кого только не встретишь в Москве
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Так рождаются тарифы ЖКХ
0
7

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#прикол#история#кино#путешествия#авария#подборка#девушки#красота#новинки
#юмор#животные#россия#картинки#собака#белоруссия#авто авария#дизайн#лукашенко#новости
#факты#интересно#интересное#природа#дтп#истории#в мире#комментарии#лучшее#питомцы

На что жалуетесь?

Вернуться