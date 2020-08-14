Пост, который насквозь пропитан запахами (не всегда приятными)

Один из немногих постов на Фишках, который можно не только смотреть, но ещё и "нюхать".
Когда понимаешь, что от человека пахнет Европой )))
Запахи и экран
Коту дали понюхать дуриан ))
Чем пахнет мужчина?
Божественный троллинг
Некоторых пассажиров следовало бы перевозить отдельно от других людей
Есть такие люди...
Кто помнит запах коробки из-под DVD?
Интересно, чем пахнет в этих авто?
О, да!.. Это пьянящий запах нефти )
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