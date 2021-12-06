Летние блокбастеры 2021

В первом фильме герой Райана Рейнольдса был телохранителем киллера (Самуэль Л. Джексон). Во втором фильме Рейнольдс охраняет тело жены киллера (Сальма Хайек). По логике такого рода фильмов, в следующей серии Рейнольдс будет защищать от бандитов детей киллера и его жены, в четвёртой - собаку и кошку. Потом, возможно, ещё будет пятая, в которой все поменяются телами.

Первая часть была не суперуспешной, однако пара Рейнольдс/Джексон сработала, искра между актёрами, как говорится, проскочила, а это главное требование для фильмов жанра бадди-муви. В сиквеле на первый план вывели сильную женщину и добавили Фримена (какой же фильм средней руки про престарелых киллеров без Фримена) и Бандераса (какой же фильм средней руки про престарелых киллеров, действие которого частично происходит в Европе, без Бандераса).