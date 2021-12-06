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Летние блокбастеры 2021

Летние блокбастеры 2021 (11 фото + 10 видео)

Автор:
06 декабря 2021 20:07
Сообщество : Кино
Метки: 2021   Круэлла   Марго Робби   Отряд самоубийц   дисней   лето   скала   форсаж   
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Самое время оценить, насколько удачным выдался 2021-й в жанре летних развлекательных фильмов.

Экранизация аттракциона из Диснейленда. Студия хотела повторить успех "Пиратов Карибского моря" только без Джонни Деппа и в новых более толерантных условиях. Судя по сборам (без учёта показов на Disney+ блокбастер собрал чуть больше своего бюджета, а для самоокупаемости надо было превзойти бюджет в два раза), эксперимент провалился.



Это предыстория одержимой модными шубами злодейки из диснеевского мультфильма 1961 года "101 далматинец". В главной роли Эмма Стоун ("Бёрдмэн", "Ла-ла Ленд"). В фильме 1996 года, поставленном по мотивам мультика, и в его продолжении "102 далматинца" Круэллу (или Стервеллу) сыграла Гленн Клоуз. В "Круэлле" Клоуз выступила в роли генерального продюсера.



Девятый "Форсаж", в котором герои наконец-то устроили гонки в космосе, - это первая часть заключительной трилогии самого семейного из всех блокбастеров. Не так давно Вин Дизель обратился в соцсетях к Скале, призвав его ради семьи забыть личные обиды и вернуться в следующих частях "Форсажа".


В первом фильме герой Райана Рейнольдса был телохранителем киллера (Самуэль Л. Джексон). Во втором фильме Рейнольдс охраняет тело жены киллера (Сальма Хайек). По логике такого рода фильмов, в следующей серии Рейнольдс будет защищать от бандитов детей киллера и его жены, в четвёртой - собаку и кошку. Потом, возможно, ещё будет пятая, в которой все поменяются телами.


Первая часть была не суперуспешной, однако пара Рейнольдс/Джексон сработала, искра между актёрами, как говорится, проскочила, а это главное требование для фильмов жанра бадди-муви. В сиквеле на первый план вывели сильную женщину и добавили Фримена (какой же фильм средней руки про престарелых киллеров без Фримена) и Бандераса (какой же фильм средней руки про престарелых киллеров, действие которого частично происходит в Европе, без Бандераса).



Генерал Дрейков, много водки, сибирский лагерь, эксперименты злых русских над детьми... Короче говоря, представление русских в голливудском кино не изменилось со времнё самых холодных периодов холодной войны. Но на самом деле фильм не привлёк зрителей вовсе не обилием "клюквы", а тем, что он ничего не добавляет в мифологию киновселенной Marvel. Если раньше фильмы Марвел ждали, что узнать, а что будет дальше, то события "Вдовы" происходят до "Войны бесконечности", и зритель заранее знает, что Романофф умрёт.



Disney в надежде завоевать китайский рынок снял "Шан-Чи", но Китай с цензурой и квотами на голливудскую продукцию не легко покорить. Например, "Мулан" (2020), тоже нацеленный на Китай, после всех скандалов и переносов провалился, а "Шан-Чи" и вовсе не пустили в китайский прокат из-за политических комментариев исполнителя главной роли Симу Лю, которые он дал в 2017 году каналу CBS. Тем не менее "Шан-Чи" неплохо показал себя в мировом прокате и понравился любителям фильмов про восточные единоборства. Теперь вся надежда на нового "Человека-паука", которому в Китае дали зелёный свет.


Сиквел "Космическго джема" (1996), который скорее всего получит охапку "Золотых малин" в следующем году. Warner Bros. сделала фильм в духе "Первому игроку приготовиться", напихав туда как можно больше персонажей, им принадлежащих, забыв при этом про сценарий, мотивацию героев и что Леброн Джеймс не актёр, а баскетболист.



Нас здорово обманули с первым "Отрядом самоубийц". Тот фильм 2016 года был одним из самых ожидаемых и стал одним из самых презираемых зрителями. Потом ещё был не менее провальный сольный фильм про Харли Квинн. Третий фильм с Марго Робби в роли Харли тоже провалился, но критики при этом фильм похвалили. Чтобы оценить "Отряд" Джеймса Ганна, надо любит трэш-фильмы студии "Трома", для которой когда-то писал сценарии Ганн. Собственно, новый "Отряд самоубийц" и есть самый настоящий "трома-фильм".




Фантастическая комедия о NPC (Non-Player Character - неигровой персонаж), который вдруг осознаёт, что находится в компьютерной игре и пытается спасти эту игру от удаления. Что-то вроде диснеевского "Ральфа", только с живыми актёрами и большим количеством отсылок к супергеройскому жанру.


Серия фильмов "Бросок кобры" основана на игрушечных "Солдатах Джо" (G.I. Joe). Первая часть вышла в 2009 году (там играли Чаннинг Татум и Марлон Уайнс), сиквел показали в 2013-м (там уже к Татуму доавбились "Скала" и Брюс Уиллис). Третий фильм даёт задел на киновселенную Hasbro и рассказывает историю становления персонажа по имени Снейк Айз. В отличие от других картин франшизы "Снейк Айз" очень плохо показал себя в прокате.


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Метки: 2021   Круэлла   Марго Робби   Отряд самоубийц   дисней   лето   скала   форсаж   
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