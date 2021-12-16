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10 лучших зданий и сооружений, построенных в 2021 году

10 лучших зданий и сооружений, построенных в 2021 году (17 фото)

Автор:
16 декабря 2021 12:02
Сообщество : Факты
Метки: 2021 год   Итоги года   ЧТО построено   архитектура   здания и сооружения   подводим итоги   современная архитектура   строения   
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Представляем вашему вниманию несколько самых интересных и вдохновляющих архитектурных проектов, завершенных в этом году. Они находятся в разных точках земного шара, но все их объединяет одна общая черта: это смелые и современные произведения, которые дают представление о том, какой может быть архитектура будущего.
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Источник:  — переведено специально для fishki.net

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Метки: 2021 год   Итоги года   ЧТО построено   архитектура   здания и сооружения   подводим итоги   современная архитектура   строения   
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Ego sum qui sum 10 минут назад
если они уже построены, чего на половине картинок компьютерная графика?
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