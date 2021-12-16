10 лучших зданий и сооружений, построенных в 2021 году

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Представляем вашему вниманию несколько самых интересных и вдохновляющих архитектурных проектов, завершенных в этом году. Они находятся в разных точках земного шара, но все их объединяет одна общая черта: это смелые и современные произведения, которые дают представление о том, какой может быть архитектура будущего.
1. Дом Бальо, 10D Experience, лестница от Kengo Kuma & Associates. Барселона, Испания
Первый проект в нашем списке - это не новое здание, а дополнение к знаменитому дому Бальо Антонио Гауди. В этом году был завершен проект Casa Batlló 10D Experience, благодаря которому историческое здание вновь открыло свои двери. Мероприятие с эффектом присутствия включало фантастические проекции, инсталляции с дополненной реальностью и интересную лестницу от дизайнерского бюро Kengo Kuma & Associates. Обратите внимание на занавес из алюминиевых цепей, превращающий лестницу в удивительное произведение искусства.
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2. Депо Бойманса ван Бёнингена от архитектурной фирмы MVRDV. Роттердам, Нидерланды
Художественный музей Depot Boijmans Van Beuningen - первое в мире общедоступное хранилище произведений искусства, в котором хранится 151 000 экспонатов. Здание имеет форму большой серебряной чаши и покрыто зеркальными панелями.
Здание музея внутри - большой центральный атриум и перекрещивающаяся лестница, соединяющая этажи.
3. Дом венгерской музыки от архитектора Су Фудзимото. Будапешт, Венгрия
Дом венгерской музыки - это "современный и экстравагантный музыкальный дом" в городском парке Будапешта. Проект является частью плана реконструкции Liget Budapest и отмечает долгую историю венгерского вклада в музыку.
У здания необычная крыша с почти 100 пробитыми в ней отверстиями, и оно залито естественным светом.
4. Ilulissat Icefjord Centre от архектора Дорте Мандруп, Иллулиссат, Гренландия
Прибрежный город Илулиссат, расположенный всего в 250 км от Полярного круга, иногда называют "местом, где можно наблюдать за изменением климата в действии". Построенный в этом году Центр ледяных фьордов Илулиссата для этой цели подходит идеально. Посетители центра будут наблюдать, как отламываются и уплывают айсберги. Форма здания в форме бумеранга использовалась для создания визуальной связи с водой, но также помогает минимизировать накопление снега.
5. Торговый центр Infinitus Plaza от фирмы Zaha Hadid Architects, Гонконг, Китай
Вдохновленные формой символа бесконечности, архитекторы фирмы создали два отдельных, но соединенных между собой здания. Интерьер проекта исследует динамические рабочие пространства, призванные побудить людей работать вместе.
Оба здания отделаны перфорированными алюминиевыми панелями, повернутыми для пропускания света. Выглядит футуристично.
6. Парк Little Island от архитекторов Heatherwick Studio и MNLA, Нью-Йорк, США
Little Island - это уникальный островной парк на реке Гудзон. Его открытие стало праздником общественного пространства.
7. Смотровая башня Marsk Tower от Bjarke Ingels Group, Дания
Это здание в виде двойной спирали ДНК - смотровая башня в национальном парке Ваттовое море недалеко от города Хемстед на юге Дании.
8. Большой театр Сунак Гуанчжоу от Steven Chilton Architects, Гуанчжоу, Китай
Здание безусловно привлекает внимание. Кто-то даже считает его одним из самых уродливых зданий последнего времени. Британских архитекторов, которые его проектировали, вдохновила история Шелкового пути и современная культура татуировок в городе Гуанчжоу.
Эти соображения привели архитекторов к динамичной форме с плавными изгибами, представляющими складки шелка. Театр окутан ярко-красными панно, покрытыми иллюстрациями по произведениям Чжан Хунфэй.
9. Торгово-выставочный центр Terra – The Sustainability Pavilion, архитектурное бюро Grimshaw Architects, Дубай, ОАЭ
Очевидным событием в архитектуре 2021 года стала выставка Dubai Expo 2020. После того, как мероприятие было отложено из-за пандемии COVID-19, в этом году дизайнеры, художники и архитекторы собрались вместе, чтобы создать невероятные павильоны. Одним из самых смелых проектов на мероприятии стал Terra - The Sustainability Pavilion от Grimshaw.
Терра - это постоянное здание, расположенное в районе выставки "Устойчивое развитие", которое планируется использовать и после того, как другие временные сооружения исчезнут. В центре - массивное "энергетическое дерево", покрытое солнечными панелями и сделанное на 97% из переработанной стали. Основное энергетическое дерево окружают деревья меньшего размера, и весь этот лес может вырабатывать электричество и воду, необходимые для функционирования здания.
Терра - это постоянное здание, расположенное в районе выставки "Устойчивое развитие", которое планируется использовать и после того, как другие временные сооружения исчезнут. В центре - массивное "энергетическое дерево", покрытое солнечными панелями и сделанное на 97% из переработанной стали. Основное энергетическое дерево окружают деревья меньшего размера, и весь этот лес может вырабатывать электричество и воду, необходимые для функционирования здания.
10. Библиотека The Cloudscape of Haikou от фирмы MAD Architects, Хайкоу, Китай
Проект "Облачный пейзаж Хайкоу", безусловно, оправдывает свое идиллическое название. Библиотека с извилистым фасадом с большими драматическими проемами была спроектирована так, чтобы выглядеть как "червоточина, выходящая за пределы времени и пространства". Это часть более крупного плана, направленного на развитие общественной жизни на побережье залива Хайкоу и обеспечение парка как библиотечными, так и общественными помещениями. Интерьер организован вокруг двухуровневого читального зала. Вся конструкция увенчана террасой с видом на Южно-Китайское море.
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Метки: 2021 год Итоги года ЧТО построено архитектура здания и сооружения подводим итоги современная архитектура строения
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