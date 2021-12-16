10 лучших зданий и сооружений, построенных в 2021 году

Очевидным событием в архитектуре 2021 года стала выставка Dubai Expo 2020. После того, как мероприятие было отложено из-за пандемии COVID-19, в этом году дизайнеры, художники и архитекторы собрались вместе, чтобы создать невероятные павильоны. Одним из самых смелых проектов на мероприятии стал Terra - The Sustainability Pavilion от Grimshaw.



Терра - это постоянное здание, расположенное в районе выставки "Устойчивое развитие", которое планируется использовать и после того, как другие временные сооружения исчезнут. В центре - массивное "энергетическое дерево", покрытое солнечными панелями и сделанное на 97% из переработанной стали. Основное энергетическое дерево окружают деревья меньшего размера, и весь этот лес может вырабатывать электричество и воду, необходимые для функционирования здания.