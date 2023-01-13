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«Ты позволяешь себе оскорблять нас»: российский тренер грамотно и на пальцах «разнёс» заявление украинского боксёра Александра Усика, который «обложил» всех россиян

«Ты позволяешь себе оскорблять нас»: российский тренер грамотно и на пальцах «разнёс» заявление украинского боксёра Александра Усика, который «обложил» всех россиян

Автор:
13 января 2023 16:27
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Александр Усик   Булат Изудинов   Украина   боксер   заявление   оскорбление   ответ   тренер   тхэквондо   
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После этого заявления Усика стали выглядеть очень более странно и смешно.

Александр Усик - известный украинский боксёр. Родился в Симферополе в 1987 году, Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA super, WBO, IBF, IBO (2021—н. в.) и The Ring (2022—н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018—2019) в первом тяжёлом весе.

После февральских событий встал на сторону Украины. Делал несколько заявлений, из последних - назвал граждан России «свинособаками» и порассуждал о «вторжении России в Чехословакию».

Если не рассматривать оскорбления, то заявление было очень странным, примерно на грани сюра. Поэтому на него и обратили внимание. В числе прочих, оказался и тренер сборной Москвы и России по тхэквондо Булат Изудинов.

Он пункт за пунктом разобрал «месседж» Усика. Настолько грамотно, что это больше похоже на речь политика или общественного деятеля:

«Ты позволяешь себе оскорблять нас, называя «свинособаками». Я поражаюсь вашей извращённой фантазии - наверное, только вы могли скрестить свинью и собаку. Но сейчас не об этом. Как бы мне попроще разъяснить события, которые сейчас происходят? Чтобы твой мозг, отупевший то ли от ярости, то ли от пропущенных ударов, мог уяснить эту информацию? Если бы ты читал историю, изучал геополитику, то бы знал, что есть красные линии, пересекать которые нельзя. Втягивание Украины в НАТО и есть красная линия».

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Метки: Александр Усик   Булат Изудинов   Украина   боксер   заявление   оскорбление   ответ   тренер   тхэквондо   
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13  комментариев
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11k
Андрей А Полчаса назад
До недавнего времени считал Усика адекватным, но походу хохол-это диагноз!!
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8k
Владимир 4 минуты назад
А че Усик не в нэньке? Он же там фоточки постил с АК, типа терроборона с какими то чмырями. Х@еплет чубатый!
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52k
smakido 4 минуты назад
Как все просто и четко объяснил . Респект!
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481
Переоборудованный лосось 16 минут назад
в высшей степени достойный ответ )
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32k
Fat Lynx 20 минут назад
Усика, как говорит Шарий, дективировали через манапупу.
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13k
Пук 20 минут назад
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3k
александр Полчаса назад
тупой просто
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24k
Влад Полчаса назад
Очень жаль, повреждения моз7а необратимы. Рекомендуется усыпить.
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9k
Shtoppi Полчаса назад
усиик такая же марионетка как и и те кто в куеве типа приказы отдает, типа от своего разумения, так что он только и может гавкать то что ему прикажут, а повлиять на что-то или кого-то там пробудить от кошмарного американского сна он не сможет, иначе бесславное забвение в пыточных сбу ему обеспечено.
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14k
Majul Полчаса назад
Булат, браво! Четко и ясно, как раз для Усика и подобных. Читай историю, а не пропаганду, реальную историю, а не вывернутую наизнанку в угоду времени "правду".
Шикарный ответ Булата Изудинова!
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4k
Трям Полчаса назад
усики - проход байдену в трусики.
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