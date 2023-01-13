«Ты позволяешь себе оскорблять нас»: российский тренер грамотно и на пальцах «разнёс» заявление украинского боксёра Александра Усика, который «обложил» всех россиян

После этого заявления Усика стали выглядеть очень более странно и смешно.
Александр Усик - известный украинский боксёр. Родился в Симферополе в 1987 году, Действующий чемпион мира в профессиональном боксе по версиям WBA super, WBO, IBF, IBO (2021—н. в.) и The Ring (2022—н. в.) в тяжелом весе и абсолютный чемпион мира (2018—2019) в первом тяжёлом весе.
После февральских событий встал на сторону Украины. Делал несколько заявлений, из последних - назвал граждан России «свинособаками» и порассуждал о «вторжении России в Чехословакию».
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Если не рассматривать оскорбления, то заявление было очень странным, примерно на грани сюра. Поэтому на него и обратили внимание. В числе прочих, оказался и тренер сборной Москвы и России по тхэквондо Булат Изудинов.
Он пункт за пунктом разобрал «месседж» Усика. Настолько грамотно, что это больше похоже на речь политика или общественного деятеля:
«Ты позволяешь себе оскорблять нас, называя «свинособаками». Я поражаюсь вашей извращённой фантазии - наверное, только вы могли скрестить свинью и собаку. Но сейчас не об этом. Как бы мне попроще разъяснить события, которые сейчас происходят? Чтобы твой мозг, отупевший то ли от ярости, то ли от пропущенных ударов, мог уяснить эту информацию? Если бы ты читал историю, изучал геополитику, то бы знал, что есть красные линии, пересекать которые нельзя. Втягивание Украины в НАТО и есть красная линия».
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Шикарный ответ Булата Изудинова!