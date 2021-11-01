25 правдивых фактов, которые на поверку ими вовсе не являются

Ерунда. Фактически, эта идея активно внедрялась британским правительством для распространения дезинформации, которая скрывала бы существование их радарных систем во время Второй мировой войны.



Во время второй мировой войны британская пропаганда распустила слух об очень результативном пилоте по кличке "Кошачий глаз" (Cat’s Eyes). Якобы он видит в темноте как кошка (и сбивает немецкие самолеты) потому, что ест много моркови. Да, морковь содержит каротин, который в организме превращается в витамин А, и она довольна полезна, но улучшить зрение она не может. Это просто был миф-прикрытие.