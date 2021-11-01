25 правдивых фактов, которые на поверку ими вовсе не являются

1. Есть поговорка о том, что если уронить монетку с вершины Эмпайр-стейт-билдинг, она может убить кого-нибудь на улице внизу
2. Если вашу собаку обрызгал скунс, ее нужно помыть в ванне с томатным соком
3. Множество кораблей и самолетов загадочным образом исчезли в Бермудском треугольнике...
4. Во время сезона простуды или гриппа необходимо запасаться витамином С
Только вот это не так. Библия упоминает пастухов, которые наблюдали за своими стадами во время рождения Иисуса, предполагая, что это было летом (или, по крайней мере, не зимой)
6. Кроме того, Иисус не был белым, и нет никаких доказательств того, что у него были длинные волосы
7. Вы, наверное, слышали мнение, что собаки и кошки стареют на семь лет за каждый человеческий год...
...что может быть довольно верно для кошек, но довольно неточно в отношении собак
8. Вы наверняка слышали о том, что вулкан в Йеллоустоуне уже давно готов извергнуться и это вот-вот произойдет
Если подсчитать среднее количество лет между его извержениями, у нас все еще есть 100 000 лет
9. Другое распространенное мнение состоит в том, что черви становятся двумя червями, когда их разрезают пополам
Однако плоские черви могут превратиться в двух червей, если их разрезать пополам.
Вот только он никогда не пел эту песню. Ее написал и исполнял Бобби Макферрин. И написана она была через семь лет после смерти Марли
11. Вы, вероятно, слышали, что Фил Коллинз написал песню «In the Air Tonight» после того, как стал свидетелем того, как кто-то утонул и кто-то мог помочь, но не сделал этого
Это не более чем городская легенда. Сам Коллинз заявил, что написал эту песню о своем разводе
На самом деле оно белое, что хорошо видно из космоса. Оно кажется желтым только потому, что мы смотрим на него сквозь атмосферу
13. Говорят, что волосы и ногти людей продолжают расти после смерти
14. Одна из самых крутых особенностей змей - это то, что их челюсти могут "расшатываться"
15. Употребление в пищу моркови благотворно сказывается на зрении
Во время второй мировой войны британская пропаганда распустила слух об очень результативном пилоте по кличке "Кошачий глаз" (Cat’s Eyes). Якобы он видит в темноте как кошка (и сбивает немецкие самолеты) потому, что ест много моркови. Да, морковь содержит каротин, который в организме превращается в витамин А, и она довольна полезна, но улучшить зрение она не может. Это просто был миф-прикрытие.
Неверно. После кремации остаются фрагменты костей, которые помещают в специальный измельчитель, чтобы потом соединить с остальной золой
17. Есть люди с наиболее развитым левым полушарием или правым полушарием головного мозга, и от этого зависят их способности
18. Вы, наверное, слышали, что самки богомолов съедают своего партнера-самца после спаривания
19. Существует некая вера в том, что человеку становится теплее после того как он выпьет алкоголя
Однако пиво не согревает. Вам может казаться, что вам теплее - или, по крайней мере, вы отвлекаетесь от холода, - но на самом деле от пива вам становится холоднее.
20. А что еще ложно? Что алкоголь убивает клетки мозга
21. Употребление крепких спиртных напитков перед пивом предотвращает тошноту / похмелье
22. Раньше младенцам не давали никаких обезболивающих во время операции. Считалось, что младенцы боли не чувствуют
Однако они определенно ее чувствуют. Теперь есть способы обезболивания младенцев, хотя некоторые операции обходятся без этого
23. Маленьким детям советуют не давать сладкое, потому что они от него становятся гиперактивными
24. Возможно, вы слышали, как родители говорят о том, что детям нужно держаться подальше от жестоких видеоигр
Однако многочисленные исследования показали, что жестокие видеоигры не делают детей агрессивными.
25. И, наконец, мы все слышали о точке G... но нет убедительных доказательств того, что точка G вообще существует
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Автор,ты видел хоть одного зайца в очках? Шах и мат!
Там температура воздуха в декабре составляет +19.1 C.
Самый холодный месяц - январь, когда воздух прогревается до +17.2 C.
Поэтому овец, и тогда, и сейчас, пасут круглый год.