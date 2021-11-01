FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Удивительное рядом 209 постов • 33 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Удивительное рядом 
25 правдивых фактов, которые на поверку ими вовсе не являются

25 правдивых фактов, которые на поверку ими вовсе не являются (34 фото + 1 гиф)

Автор:
01 ноября 2021 15:51
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Вот это ДА   забавные факты   интересные факты   ну и ну   познавательно   удивительное рядом   факты   
2537
35
Некоторые вещи мы слышим с детства - например, о том, что если есть морковь, зрение улучшится. И даже не знаем о том, что в действительности это миф и у него очень интересная история. Или вот еще: самка богомола всегда убивает самца после спаривания. Этот и другие "достоверные факты", которые оказались не такими уже достоверными, - в нашей подборке.
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Удивительное рядом"
Метки: Вот это ДА   забавные факты   интересные факты   ну и ну   познавательно   удивительное рядом   факты   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
14
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
14  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
63k
Нанук Паналык 2 часа назад
15. Употребление в пищу моркови благотворно сказывается на зрении Ерунда.

Автор,ты видел хоть одного зайца в очках? Шах и мат!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
392
Алексей Час назад
От запаха скунса поможет ультрафиолет. Сказки про приключения евреев вообще комертировать не хочу, туаелетная бумага, в сравнении с библией куда полезней и эфективней.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
11k
ЕвгенийДончак 2 часа назад
Какая херня...


Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
866
Злодей 2 часа назад
по поводу точки G. опытным путём было найдена,что какая то особо чувствительная точка таки имеется у них там. Почему бы ей не быть именно точкой G?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
35k
Татьяна Юсова 2 часа назад
Комментарий к фото
Вообще-то Иисус родился на территории современной Палестины.
Там температура воздуха в декабре составляет +19.1 C.
Самый холодный месяц - январь, когда воздух прогревается до +17.2 C.
Поэтому овец, и тогда, и сейчас, пасут круглый год.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
309
Ямщик 2 часа назад
Иисус не был белым?!! Ну конечно!!! Пост - BLMпропаганды.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо» 17 фактов, которые невредно добавить в вашу копилку знаний 17 фактов, которые невредно добавить в вашу копилку знаний Дикие факты, которые не хочется знать и невозможно забыть Дикие факты, которые не хочется знать и невозможно забыть 50 примеров того, как увлекателен, необычен и разнообразен наш мир 50 примеров того, как увлекателен, необычен и разнообразен наш мир Факты о Южной Корее, которые вас поразят Факты о Южной Корее, которые вас поразят 16 удивительных и совершенно правдивых фактов, которые с трудом укладываются в голове 16 удивительных и совершенно правдивых фактов, которые с трудом укладываются в голове
Мультголова

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

13371



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Защити свой дом от зомби
3
0
Защити свой дом от зомби
В Шаге от Войны: Как Советские моряки Разнесли наглый Американский крейсер, который отказался покидать территориальные воды СССР
2
77
В Шаге от Войны: Как Советские моряки Разнесли наглый Американский крейсер, который...
Набирающие популярность в сообществах
Водитель отвлекся от дороги и сбил пешехода в Брянске
0
13
Водитель отвлекся от дороги и сбил пешехода в Брянске
Merkur XR4Ti — запретный плод оказался не вкусным
0
2
Merkur XR4Ti — запретный плод оказался не вкусным
Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо»
Вышел четвертый ролик проекта «Невыносимое выносимо»
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Лучшие демотиваторы
Смотрите также
0
1

Перейти в раздел
Популярные теги
#интересно#факты#кино#познавательно#фотографии#аварии#авто аварии#в мире#сатира#хэллоуин
#Юмор#история#картинки#подборка#прикольные#дети#Ynews#забавно#СССР#пандемия
#фото#люди#смешные#дтп#Россия#сарказм#прикол#приколы#сша#на различный вкус

На что жалуетесь?

Вернуться