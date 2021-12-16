Умный пёс закупился на рынке апельсинами

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Самостоятельный пёс пришел на рынок за фруктами и решил порадовать себя и хозяина апельсинами.
Апельсиновое настроение. Пёс точно знал, какой фрукт он хочет видеть в своей корзине.
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