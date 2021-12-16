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Умный пёс закупился на рынке апельсинами

Умный пёс закупился на рынке апельсинами (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 декабря 2021 10:09
Сообщество : Животные
Метки: апельсин   видео   животные   милота   рынок   собака   
248
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Самостоятельный пёс пришел на рынок за фруктами и решил порадовать себя и хозяина апельсинами.
Апельсиновое настроение. Пёс точно знал, какой фрукт он хочет видеть в своей корзине.

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Метки: апельсин   видео   животные   милота   рынок   собака   
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6  комментариев
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38k
Alex 2 часа назад
Ушлый продавец. Думал раз собака, то можно и меньше дать.
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594
Максим Максимов 43 минуты назад
ПРОДАВАН! Я же показываю тебе - мне вот этот апельсинчик положи, а не то, что ты мне впарила
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7k
Sterling Malory Archer 52 минуты назад
Старая карга его обвесила, но пёсель не ликом шыт!
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64k
Доктор Джонс Час назад
Это не пёс, это сука... То бишь, самка...
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11k
Majul Час назад
Ишь обмануть хотела!
Песель красава )
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30k
ACU900 Час назад
Анекдот напомнило:
Заходит мужик к другу, а тот сидит с собакой в шахматы играет.
- У, какая умная у тебя собака!!!-восклицает с удивлением мужик.
- Какая умная!? Счет 3-2 я выигрываю.
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