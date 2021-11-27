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Инженер-конструктор из Серпухова бесплатно возвращает животным-инвалидам возможность ходить

Инженер-конструктор из Серпухова бесплатно возвращает животным-инвалидам возможность ходить (2 фото + 1 видео)

Автор:
27 ноября 2021 16:04
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   животные-инвалиды   коляски   серпухово   собака   
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Идея помощи братьям нашим меньшим у Сергея Трынкина появилась, когда его знакомые подобрали на дороге сбитую машиной собаку. 

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Метки: видео   животные   животные-инвалиды   коляски   серпухово   собака   
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Peter Griffin Час назад
Низкий поклон,дядя Серёж.
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кот базилий Полчаса назад
Спасибо тебе добрый человек, Бог даст тебе здоровья и долголетия.
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