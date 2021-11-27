Инженер-конструктор из Серпухова бесплатно возвращает животным-инвалидам возможность ходить

Мужчина решил не остаться в стороне и помочь несчастному животному. Необходимые чертежи он нашел в интернете, и вскоре Злата, так назвали новые хозяева своего питомца, вновь смогла самостоятельно ходить и даже бегать. И вот тогда пришла Сергею мысль, что он может помочь и другим животным, с похожими проблемами.