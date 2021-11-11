В регионах рассказали, сколько привитых находятся в клиниках с COVID-19

В больницы с коронавирусом попадают не только отказавшиеся вакцинироваться, но и привитые. В СМИ появилась информация о доле вакцинированных, которые находятся в инфекционнных отделениях клиник.
По данным РБК количество привитых больных в клиниках регионов разнится.
Так, в Подмосковье из всех больных коронавирусом, которые лечились и лечатся сейчас в стационарах, 82% не были вакцинированы от COVID-19. Доля привитых составляет 18% от общего количества пациентов с ковидом. Это самый высокий показатель по сравнению с другими регионами.
В других регионах ситуация немного иная: из общего количества госпитализированных с коронавирусом привитых:
12% — в Белгородской области;
12% — в ХМАО;
10% — в Новгородской области;
10% — в Вологодской области;
8–10% — в Санкт-Петербурге;
5–7% — в Башкирии.;
не более 5–7% — в Калужской области.
Менее 1% привитых среди заболевших в больницах в Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областях, Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии и Севастополе. В Кировской области привитых в стационаразх чуть больше - около 3%, однако врачи отмечают, что эти пациенты переносят заболевание легче. В некоторых регионах - к примеру, в Северной Осетии и Хакассии подобного учета не ведут. А в ряде регионов (20 из 85) РФ данные предоставлять отказались.
Источник:
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Я один раз переболел, 15 % было повреждение легких, больше не хочу. 2 раза Короновак и "не лезу на рожон ". Мне достаточно
Для тех, кто удивляется внезапной заботе гос-ва о вашем здоровье: им плевать на ваше здоровье, привитые болеют в большинстве своем не так тяжело, поэтому не будет коллапса медицинской системы, не надо будет тратить деньги гос-ва на лечение, их можно будет прекрасно попилить в другом месте.
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Охотно верим на слово, разве может наша власть врать!
К слову, а зачем переболевших заставляют прививаться? Какой смысл?
дальше читать не стал, очередной вброс от пропогандонов и троллей с лахты.
давно уже наблюдаю ситуацию, как они друг друга плюсуют, а инакомыслящих загоняют в минуса, причем не просто мыслящих, а задающих вполне логичные вопросы
Мои вчерашние вечерние посты с положительной оценкой сегодня с утра оказались в глубоком минусе! Ночная смена отработала!
Они думают, что таким образом можно заглушить мнение тех, кто задаёт неудобные вопросы!
Не б.. ть для того чтоб вы совсем не болели. А для того чтоб переносить легче. В привитом организме вирус гораздо менее заразен и самое главное - не мутирует.
Прям читаешь комменты - стадо тупорылых овец, просто блеющих не понимая и совершенно не вникая в тему.
А в случае непредвиденных обстоятельств, кто будет отвечать???
Прививать то всех будут "добровольно".
Точнее нужно считать проценты от общего количества привиты и не привитых. А то может оказаться, что от общего количества привитых процент может подскочить и за 50%.
Как бы факт подтверждённый в ряде стран, но есть для меня один непонятный момент, прививка вещь ведь не мгновенная, сначала первая доза, через 20 дней вторая и ещё через 20 дней формируется иммунитет. Т.е. 40 дней организм сражается с прививкой, отсюда вопрос, умерших в этот период куда считают?
По официальным данным, озвученным главой Минздрава Михаил Мурашко в ноябре 2021 года, заболевших среди привитых всего 3-4%. Однако, у медиков собралась собственная статистика, цифры которой выглядят менее оптимистично.
https://osnmedia-ru.turbopages.org/osnmedia.ru/s/obshhestvo/okolo-75-vaktsinirovannyh-vrachej-zabolevayut-koronavirusom-istochnik/https://osnmedia-ru.turbopages.org/osnmedia.ru/s/obshhestvo/okolo-75-vaktsinirovannyh-vrachej-zabolevayut-koronavirusom-istochnik/
Вы бы еще сравнили статистику опасности получения по лицу у боксера и кассира пятерочки.
Или Вы хотите, чтобы Вам говорили правду? Чтобы рассказывали, что в почти полностью привитом Израиле, Сингапуре и других странах уколотые болеют по второму, третьему кругу? Причём, в тяжёлых формах и даже со смертельным исходом? Нетушки! Рано! Ещё не всех подопытных кроликов укололи!
А ленивые мозгами сами посмотреть на статистику и опыт других стран не додумаются...
То есть свою задачу вакцина выполняет.