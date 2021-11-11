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В регионах рассказали, сколько привитых находятся в клиниках с COVID-19

В регионах рассказали, сколько привитых находятся в клиниках с COVID-19 (2 фото)

Автор:
11 ноября 2021 09:56
Сообщество : Жить в России
Метки: больницы   клиники   коронавирус   пандемия   регионы   статистика   
4282
2

В больницы с коронавирусом попадают не только отказавшиеся вакцинироваться, но и привитые. В СМИ появилась информация о доле вакцинированных, которые находятся в инфекционнных отделениях клиник.

По данным РБК количество привитых больных в клиниках регионов разнится.

Так, в Подмосковье из всех больных коронавирусом, которые лечились и лечатся сейчас в стационарах, 82% не были вакцинированы от COVID-19. Доля привитых составляет 18% от общего количества пациентов с ковидом. Это самый высокий показатель по сравнению с другими регионами.


В других регионах ситуация немного иная: из общего количества госпитализированных с коронавирусом привитых:

12% — в Белгородской области;
12% — в ХМАО;
10% — в Новгородской области;
10% — в Вологодской области;
8–10% — в Санкт-Петербурге;
5–7% — в Башкирии.;
не более 5–7% — в Калужской области.

Менее 1% привитых среди заболевших в больницах в Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областях, Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии и Севастополе. В Кировской области привитых в стационаразх чуть больше - около 3%, однако врачи отмечают, что эти пациенты переносят заболевание легче. В некоторых регионах - к примеру, в Северной Осетии и Хакассии подобного учета не ведут. А в ряде регионов (20 из 85) РФ данные предоставлять отказались.



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Метки: больницы   клиники   коронавирус   пандемия   регионы   статистика   
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5
Андрей 3 часа назад
Вакцина- это как бронежилет !!! Все что надо знать. От противника не избавляет, но защищает !!!
Я один раз переболел, 15 % было повреждение легких, больше не хочу. 2 раза Короновак и "не лезу на рожон ". Мне достаточно
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14k
Мария Коненкова Минуту назад
Не привитые, а купившие сертификаты, при этом вошедшие в официальную статистику как привитые. Их всё больше, далеко ходить не надо, за вчерашние сутки на дежурстве только одна я выявила двух, только в одном учреждении и только тех, кто честно признался, т.к. врачу, как адвокату, всю правду)). Так что читаем, слушает, делим на...
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594
Олег Шишкин 19 минут назад
Полтора года плевать хотел на все эти ковиды. Не понимаю, кто там от ковида умирает...
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5
Андрей Олег Шишкин 10 минут назад
оригинально... страус детектэд
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869
Акан 20 минут назад
Как можно верить в эти статистики? у меня среди всех знакомых тех кто заболел 50х50, привитых и не привитых, 30% из них перенесли тяжело, 60% привитых купили справки, 3% продают справки, 40% заболели сразу после прививки ,25% привитых заболели повторно, у 70% появились антитела, 50% нап**здели что привились, 55% нап**дели что не привились, 60% работали на удаленке, 35% работали в общественных местах, 45% заболели но не короной, и это только у меня, а представляете каково собирать статистику со все страны? и это мне еще не надо натягивать статистические данные так как прикажут с верху.
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17k
Vital Idol Полчаса назад
а, мне вот, сказали бабки на лавке, что в ковидарии 80% привитых...
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4k
Сергей С 42 минуты назад
Ага из 18% привитых в стационаре 3/4 с купленными сертификатами
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218
pomoxa 42 минуты назад
Вакцина не спасает от заражения на 100%, вакцина не спасает от госпитализации на 100%, вакцина не спасает от смерти на 100%, но она значитильно уменьшает вероятность всего этого.
Для тех, кто удивляется внезапной заботе гос-ва о вашем здоровье: им плевать на ваше здоровье, привитые болеют в большинстве своем не так тяжело, поэтому не будет коллапса медицинской системы, не надо будет тратить деньги гос-ва на лечение, их можно будет прекрасно попилить в другом месте.
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178
Аккаунт удален 46 минут назад
"В СМИ появилась информация"
дальше читать не стал, очередной вброс от пропогандонов и троллей с лахты.
давно уже наблюдаю ситуацию, как они друг друга плюсуют, а инакомыслящих загоняют в минуса, причем не просто мыслящих, а задающих вполне логичные вопросы
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872
kirill15 48 минут назад
Больше интересует вопрос, сколько из этих вакцинированных купили сертификат?
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5
Андрей kirill15 7 минут назад
среди моих знакомых очень много. притом не за малые бабки. Я так понял наркотики и проституция потеснили позиции по самым доходным видам "бизнеса "
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461
Андрей Александрович Час назад
Люди не идут на эвтаназию. Вот и % небольшой.
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−75
Lux Indique Час назад
ну да ну да ))
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9
Игорь Бортников Час назад
Вот у меня иммунитет к болезни, на кой мне их прививка? Коррупционная составляющая проникла во все институты власти. Ещё и херню придумали с кодами, дебилы ..ля
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5
Андрей Олег Шишкин 4 минуты назад
Шапочку из фольги купить ? В чем рабство ? в заботе о здоровье ?
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2k
PROXOR81 Час назад
ЗВИЗДЕШЬ и ЗАКАЗНАЯ СТАТЬЯ!!!! Минус статье.
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18k
sanchesS80 2 часа назад
На основании этой статистики можно сделать вывод где чаще тупо покупают сертификаты, не делая саму прививку. Ну согласитесь - очень уж большая разница в разных регионах, хотя по идее вакцина должна работать везде одинаково. Значит там где много "привитых" в больницах - там тупо часть из них купила сертификаты.
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258
Андрей sanchesS80 Час назад
Ни каких выводов по такой статистике не сделать, особенно зная как она формируется в разных регионах....
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309
Я здесь транзитом Андрей Полчаса назад
Поддерживаю.
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4
sichicov 2 часа назад
Тупость антипривочников и некоторых комментаторов на сайте просто убивает. Вам же всё разжевали, всё объяснили (по телевизору, в интернете, на плакатах) , как эта вакцина работает и для чего нужна поголовная вакцинация.
Не б.. ть для того чтоб вы совсем не болели. А для того чтоб переносить легче. В привитом организме вирус гораздо менее заразен и самое главное - не мутирует.

Прям читаешь комменты - стадо тупорылых овец, просто блеющих не понимая и совершенно не вникая в тему.
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4k
Ыукп 2 часа назад
Фигня это все.
Точнее нужно считать проценты от общего количества привиты и не привитых. А то может оказаться, что от общего количества привитых процент может подскочить и за 50%.
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1k
Руслан Новак 2 часа назад
Угу. С таким успехом можно было написать что привитые вообще не болеют. У каждого в окружении есть десятки заболевших. Лично у меня они процентов на 90 привитые. Так что пускай засунут эту свою статистику куда поглубже, вместе с такими заказными статейками.
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986
GoInDown 2 часа назад
А сколько из этих 18% купленных? 17%? А сколько привитых заболело в период окна? Туфта это все, так цифра ради цифры.
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154
Wolf GoInDown Час назад
Про проценты сложно сказать, но лично встречал людей, кто привился и потом заболел.
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1k
Vasiliy 2 часа назад
По поводу статистики, то что привитые умирают в 10..11 раз реже чем не привитые...
Как бы факт подтверждённый в ряде стран, но есть для меня один непонятный момент, прививка вещь ведь не мгновенная, сначала первая доза, через 20 дней вторая и ещё через 20 дней формируется иммунитет. Т.е. 40 дней организм сражается с прививкой, отсюда вопрос, умерших в этот период куда считают?
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5k
Leo Sun 2 часа назад
Около 75% привитых против COVID-19 медиков заболело коронавирусом после контактов с больными. Возможно, вакцины мало эффективны против штамма «дельта». Такую информацию Общественной службе новостей предоставил врач одной из столичных больниц.

По официальным данным, озвученным главой Минздрава Михаил Мурашко в ноябре 2021 года, заболевших среди привитых всего 3-4%. Однако, у медиков собралась собственная статистика, цифры которой выглядят менее оптимистично.

https://osnmedia-ru.turbopages.org/osnmedia.ru/s/obshhestvo/okolo-75-vaktsinirovannyh-vrachej-zabolevayut-koronavirusom-istochnik/https://osnmedia-ru.turbopages.org/osnmedia.ru/s/obshhestvo/okolo-75-vaktsinirovannyh-vrachej-zabolevayut-koronavirusom-istochnik/
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279
SHAGREEN Leo Sun 2 часа назад
В данной статье речь о тяжести, а не об отсутствии заражений. И статистика заражений естественно будет выше у постоянно контактирующих с заразными больными чем в популяции в целом.
Вы бы еще сравнили статистику опасности получения по лицу у боксера и кассира пятерочки.
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6k
mr.Poher 2 часа назад
Это те привитые, которые за деньгу физраствора в шкуру получили вместо вакцины?
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