В регионах рассказали, сколько привитых находятся в клиниках с COVID-19

В других регионах ситуация немного иная: из общего количества госпитализированных с коронавирусом привитых:

12% — в Белгородской области;

12% — в ХМАО;

10% — в Новгородской области;

10% — в Вологодской области;

8–10% — в Санкт-Петербурге;

5–7% — в Башкирии.;

не более 5–7% — в Калужской области.



Менее 1% привитых среди заболевших в больницах в Волгоградской, Иркутской, Калининградской, Липецкой областях, Карачаево-Черкесии, Коми, Мордовии и Севастополе. В Кировской области привитых в стационаразх чуть больше - около 3%, однако врачи отмечают, что эти пациенты переносят заболевание легче. В некоторых регионах - к примеру, в Северной Осетии и Хакассии подобного учета не ведут. А в ряде регионов (20 из 85) РФ данные предоставлять отказались.