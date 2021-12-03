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19-летняя спортсменка показала подписчикам зажигательный танец в откровенном черном купальнике.
«Не бережешь ты хейтеров», — отреагировал один из пользователей под новым видео россиянки.
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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что ее видео в TikTok было удалено за нарушение правил сообщества.
«Тик-ток, ты чего? 😂» – написала Загитова в сторис инстаграма.
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