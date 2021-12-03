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Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5336 постов • 701 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
Алина Загитова поразила пышными формами в&nbsp;черном купальнике

Алина Загитова поразила пышными формами в черном купальнике (3 фото)

Автор:
03 декабря 2021 10:16
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: алина загитова   видео   знаменитости   купальник   танец   фото   
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19-летняя спортсменка показала подписчикам зажигательный танец в откровенном черном купальнике.

«Не бережешь ты хейтеров», — отреагировал один из пользователей под новым видео россиянки.

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Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова рассказала, что ее видео в TikTok было удалено за нарушение правил сообщества.

 «Тик-ток, ты чего? 😂» – написала Загитова в сторис инстаграма.


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Метки: алина загитова   видео   знаменитости   купальник   танец   фото   
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8  комментариев
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625
Max 39 минут назад
Шикарная женщина!
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2k
Aleksandr Varich 4 минуты назад
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13k
Alex Ato 5 минут назад
а при чем тут "пышные формы"?
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8k
Максим 9 минут назад
интернет взорван?
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7k
Позитив Полчаса назад
хорошаааааа
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4k
Михаил Полчаса назад
а кто это ваще? очередная инстадырка?
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