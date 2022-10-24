FISHKINET
Сообщество Еда 1542 поста • 566 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Сообщество Еда
Как растут привычные нам фрукты, овощи и орехи

Как растут привычные нам фрукты, овощи и орехи

Автор:
24 октября 2022 21:21
Сообщество : Еда
Метки: Еда   интересное   интересные факты   овощи   подборка   природа   растения   факты   фото   фрукты   
1575
23
Вы когда-нибудь смотрели на банку с красной фасолью и задумывались: "А откуда она вообще взялась?" Вот небольшой экскурс в то, как растут некоторые привычные и известные нам растения - возможно, и вы узнаете о них что-то новое.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Еда"
Метки: Еда   интересное   интересные факты   овощи   подборка   природа   растения   факты   фото   фрукты   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
28k
Андрей Иванов 2 часа назад
Кто-то не знал до этого, как растёт фасоль? Где для этого надо жить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать все 4 ответа
61k
doker 5 минут назад
А вот так выглядят плоды картофеля.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
СергейПименов 53 минуты назад
Кешью, фейхуя..... А вот чайный гриб.. Надо срезать или выкручивать?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
36k
Mamin Sibiriak 56 минут назад
Так растёт пень.

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
752k
А.Берестенко Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
Трям Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Старичок 2 часа назад
так растет помидор, он же томат.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
307
Бухаю по пятницам Бендер Родригес 8 минут назад
Тем не менее, в некоторых странах налог на овощи и фрукты разный. Томат признан овощем, так как подается к основному блюду, а не к десерту. С биологической систематики, то и арбуз ягода.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
60k
Опиум для народа 2 часа назад
Брокколи, сельдерей, каперсы, имбирь и прочая мелкая капуста...Ну вас нафиг с такими "привычными" овощами...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
307
Бухаю по пятницам Константин Безумов 5 минут назад
Согласен на все 100. Кстати, квашенная капуста это практически единственный овощной продукт, который становится еще лучше после заморозки.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
307
Бухаю по пятницам parallax Минуту назад
Чтобы витамины не пропали, запивайте брокколи коньяком. И Вам приятно, и витамины радуются.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

64874



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Жемчужина юмора в миллионах строк: подборка забавных переписок из мессенджеров
Жемчужина юмора в миллионах строк: подборка забавных переписок из мессенджеров
Суд в США снял все обвинения в сексуальных домогательствах с актёра Кевина Спейси
Суд в США снял все обвинения в сексуальных домогательствах с актёра Кевина Спейси
Набирающие популярность в сообществах
Что все-таки не так со&nbsp;сверхсветовым двигателем Алькубьерре?
Что все-таки не так со сверхсветовым двигателем Алькубьерре?
"Не на жизнь, а на смерть!": жители Ижевска устроили драку за арбузы
"Не на жизнь, а на смерть!": жители Ижевска устроили драку за арбузы
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Жалко этого добряка

Лучшие демотиваторы
Packard дверей много не бывает

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#история#люди#СССР#автомобили#автомир#страна#креатив#фантазия
#интересно#животные#факты#фотографии#картинки#кино#Вещи#удивительно
#Юмор#интересное#Прикол#подборка#Приколы#природа#забавно#смех
Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть Купить новостройку на Авито. О чем стоит помнить, чтобы не пожалеть А вы знали? 20+ фактов из разных сфер нашей жизни А вы знали? 20+ фактов из разных сфер нашей жизни 25 животных, не заслуживших свою плохую репутацию 25 животных, не заслуживших свою плохую репутацию 20+ занимательных фактов о братьях наших меньших 20+ занимательных фактов о братьях наших меньших 20 любопытных сравнений и фактов обо всём на свете 20 любопытных сравнений и фактов обо всём на свете 20+ животных, которые не заслужили плохой репутации - и достойны внимания 20+ животных, которые не заслужили плохой репутации - и достойны внимания

На что жалуетесь?

Вернуться