Как растут привычные нам фрукты, овощи и орехи

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Вы когда-нибудь смотрели на банку с красной фасолью и задумывались: "А откуда она вообще взялась?" Вот небольшой экскурс в то, как растут некоторые привычные и известные нам растения - возможно, и вы узнаете о них что-то новое.
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Артишоки - цветы. Мы употребляем в пищу такие цветки, только в нераскрывшемся виде. Их собирают, когда чешуйки только-только начинают раскрываться
Вот как выглядит киноа. Плоды собраны в длинные, вьющиеся вдоль стеблей гроздья. Именно их собирают и употребляют в пищу
Источник: — переведено специально для fishki.net
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А вот ни разу не видел блюд с сырой брокколи.
Так что хотите витаминов-кушайте квашеную капусту.