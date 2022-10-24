Как растут привычные нам фрукты, овощи и орехи

Вы когда-нибудь смотрели на банку с красной фасолью и задумывались: "А откуда она вообще взялась?" Вот небольшой экскурс в то, как растут некоторые привычные и известные нам растения - возможно, и вы узнаете о них что-то новое.

0

Оливки растут вот так. Их собирают, стряхивая с дерева 0 Источник:

×

×

0 Источник:

Орехи кешью растут из таких плодов (которые, кстати, имеют ядовитую оболочку) 0 Источник:

Зеленые стебли брокколи, которые мы употребляем в пищу - это цветы самой капусты 0 Источник:

Арахис растет под землей 0 Источник:

Вот так растет фасоль 0 Источник:

Сельдерей 0 Источник:

Финики растут на пальмах 0 Источник:

Артишоки - цветы. Мы употребляем в пищу такие цветки, только в нераскрывшемся виде. Их собирают, когда чешуйки только-только начинают раскрываться 0 Источник:

В ботаническом смысле баклажан - это ягода 0 Источник:

Киви растет на лозах, как виноград 0 Источник:

А вот ананасовые поля 0 Источник:

Этот цветок - распустившийся каперс 0 Источник:

Спаржу вот так срезают 0 Источник:

Папайя растет на пальмообразном дереве 0 Источник:

Корица - это на самом деле высушенная кора дерева Cinnamomum verum 0 Источник:

Авокадо - фрукт. Он растет на деревьях в больших количествах 0 Источник:

Миндаль - съедобные ядра семян одноименного растения. Они растут в толстой скорлупе 0 Источник:

Нут (он же турецкий горох) растет в зеленой оболочке, низко над землей 0 Источник:

Имбирь - корень этого растения 0 Источник:

Вот как выглядит киноа. Плоды собраны в длинные, вьющиеся вдоль стеблей гроздья. Именно их собирают и употребляют в пищу 0 Источник: