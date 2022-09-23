FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Факты 4729 постов • 1032 подписчика подписаться
Главная > Сообщество Факты
20 любопытных сравнений и фактов обо всём на свете

20 любопытных сравнений и фактов обо всём на свете

Автор:
23 сентября 2022 14:18
Сообщество : Факты
Метки: Разное   знания   интересное   интересные факты   подборка   полезно   факт   факты   фото   
2796
21
Наш мир полон загадок, которые ещё предстоит разгадать, и разных интересностей. Некоторые из них объяснены наукой, а о других остаётся только догадываться. Посмотрим на несколько интересных фактов из разных сфер нашей жизни.
×
×

Источник:  — переведено специально для fishki.net

АНТИФИШКИ
Всё о политике в мире

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Факты"
Метки: Разное   знания   интересное   интересные факты   подборка   полезно   факт   факты   фото   
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
19  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
7k
Том Джоуд Час назад
Это лучшее поколение. Выросшее и воспитанное во время воплощения идеалов коммунизма. Если бы не было Великой Отечественной - дерьма, вроде 90-х, не случилось бы.
Остальные 20 процентов, сильно были разбавлены теми, кто был не согласен с целями и идеалами общества.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
9k
♚ Мрачный Жнец ♚ 8 минут назад
бесполезные знания
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Кактус 17 минут назад
Чёта я с дятла не понял взаимосвязь языка и защиты мозга. Он мозгом об язык долбится??? Нескладуха какая-то. Он языком мозг придерживает?

Я тоже так могу "мамкин гонщик Вася на своей шахе использует резину от белшины, на ней он может разогнаться до 120км/ч, поэтому у него не опускает стекло в двери!"
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
Вадим В. Новоженов Полчаса назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
kca-opa Полчаса назад
На ботоксе можно и сэкономить, походить по сетевым магазинам и поискать вспухшие банки с консервами, шанс получить банку с ботоксом очень велик, лучше просто сожрать и уже никогда о красоте не беспокоиться
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
LisA Полчаса назад
Весь ботокс в мире производится на фабрике в Уэстпорте, Ирландия - давайте там устроим какую-нибудь диверсию.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
don_alberto 36 минут назад
Кто-нибудь понял, как язык дятла защищает его голову от ударов? Вот обмотается языком вокруг головы и давай долбить?!?!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
1k
DoCk 47 минут назад
Скажу больше, до 1824 года никто не знал о существовании динозовров, не только Вашингтон
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
16k
Booka1a Час назад
"Весной наша частота дыхания на 1/3 выше, чем осенью и зимой. В холодное время года организм испытывает недостаток кислорода из-за коротких дней и недостатка солнца. Стремясь быстрее восстановить запасы кислорода, весной мы дышим чаще"

чейта не догоняю, а что бы организму прямо зимой чаще не дышать, если у него недостаток?? и что, этот недостаток прямо всю весну восполняется??
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
278
pit Booka1a 38 минут назад
возможно зимой еще достаточно кислорода, выработанного растениями летом, а к весне его запасы заканчиваются, вот и получается сдвиг на сезон
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
26k
Юрьевич Час назад
"Во времена динозавров не было травы - вместо неё на Земле росли маленькие папоротники"

Откуда такая информация?

В меловом периоде, около 150 миллионов лет назад, уже цветковые растения появились! А всевозможная трава гораздо раньше! Что по вашему травоядные динозавры жрали? Одни папоротники?

И что значит "Во времена динозавров"? Первые динозавры появились 243 млн лет назад. Перестали доминировать динозавры около 60 миллионов лет тому назад... Всё это время были одни папоротники?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Том Джоуд Час назад
Нептун планета, а его брат Плутон - уже нет. Некий Майкл Браун опроверг это (основываясь на предположениях советских ученых 50-х). До сих пор, ведутся споры о статусе Плутона. Хотя орбита Плутона - вокруг Солнца.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Shtoppi Час назад
<<Снять резкое головокружение (например, когда встали и закружилась голова) поможет сжатие мышц живота и ягодиц. Это упражнение помогает нормализовать кровоток>>
Если сжать ягодичные мышцы покрепче, когда неожиданно приспичит, то это может помочь добраться до очка не оконфузившись))))))))))
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Том Джоуд 2 часа назад
Доктор Ганнибал Лектер, страдал полидактилией. По книге, агент Старлинг невольно задерживала взгляд на его руке. Когда он феерически сбежал, при поимке Буйвола Билла, где-то в Латинской Америке он отрезал себе лишний палец.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Izrin Maria 2 часа назад
"Весной наша частота дыхания" - точно чушь.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
mercure

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

61398



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Twitch заблокировал канал россиянина, который часами показывал европейцам включённые конфорки с газом
Twitch заблокировал канал россиянина, который часами показывал европейцам включённые...
В Москве вышедшим на митинги против частичной мобилизации стали выдавать повестки
В Москве вышедшим на митинги против частичной мобилизации стали выдавать повестки
Набирающие популярность в сообществах
Как добывали советскую черную икру — лучшую черную икру в мире
Как добывали советскую черную икру — лучшую черную икру в мире
Жёсткое ДТП в Коми: одного из водителей пришлось извлекать спасателям
Жёсткое ДТП в Коми: одного из водителей пришлось извлекать спасателям
Кого всё-таки призовут, а кого - нет: что известно к этому часу о частичной мобилизации
Кого всё-таки призовут, а кого - нет: что известно к этому часу о частичной мобилизации
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика

Лучшие демотиваторы
Почувствуй себя старым

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#подборка#в мире#позитив#интересное#автомир#улыбнуло#Жизнь#дтп#кино
#фото#животные#Приколы#факты#люди#история#Ynews#аварии#забавно#СССР
#интересно#прикол#картинки#мобилизация#фотографии#автомобили#Разное#дети#знаменитости#Россия
Как наш редактор боролся с плохим настроением и осенней хандрой своей жены + приятный бонус в конце Как наш редактор боролся с плохим настроением и осенней хандрой своей жены + приятный бонус в конце 20+ любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний обо всем на свете 20+ любопытных фактов, которые пополнят копилку знаний обо всем на свете 30 любопытных фактов из разных сфер жизни 30 любопытных фактов из разных сфер жизни 10 известных фактов, которые оказались неправдой 10 известных фактов, которые оказались неправдой 20+ любопытных фактов, которые откроют для вас что-то новое 20+ любопытных фактов, которые откроют для вас что-то новое 20+ любопытных фактов о братьях наших меньших 20+ любопытных фактов о братьях наших меньших

На что жалуетесь?

Вернуться