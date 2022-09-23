20 любопытных сравнений и фактов обо всём на свете

Наш мир полон загадок, которые ещё предстоит разгадать, и разных интересностей. Некоторые из них объяснены наукой, а о других остаётся только догадываться. Посмотрим на несколько интересных фактов из разных сфер нашей жизни.

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Во времена динозавров не было травы - вместо неё на Земле росли маленькие папоротники 0 Источник:

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80% советских мужчин, родившихся в 1923 году, погибли во время Второй мировой войны 0 Источник:

Гренландские акулы могут доживать до 400 лет. А достигают половой зрелости они только в 150 лет 0 Источник:

Весь ботокс в мире производится на фабрике в Уэстпорте, Ирландия 0 Источник:

Интересно, но чемоданы с колёсиками появились только после первой высадки человека на Луну 0 Источник:

Снять резкое головокружение (например, когда встали и закружилась голова) поможет сжатие мышц живота и ягодиц. Это упражнение помогает нормализовать кровоток 0 Источник:

Открытие Нептуна произошло "случайно". До 1781 года, в год открытия Уран, астрономы думали, что вокруг Солнца обращаются шесть планет. Но расчеты орбиты Урана указывали на то, что за ним есть ещё одно большое тело 0 Источник: Официально планету обнаружили 23 сентября 1846 года в Берлинской обсерватории. Открытие сделали немецкие астрономы Генрих Луи д'Арре и Иоганн Галле, основываясь на расчетах французского математика Урбена Леверье.

Избыточное количество пальцев (полидактилия) - доминантный ген 0 Источник:

Древний Египет и мамонты существовали в одно и то же время 0 Источник:

Пространство вокруг нашей планеты всегда наполнено большим количеством тел искусственного и естественного происхождения. В атмосферу Земли ежедневно заходит около 100 тонн мелких метеоритов 0 Источник:

Анализы ДНК показали, что киты ближе к парнокопытным (оленям и быкам, жирафамы и бегемотам), чем к тюленям или ламантинам 0 Источник:

Одной капли нефти хватит, чтобы загрязнить целых 25 литров воды. Вот почему выбросы так опасны для океана 0 Источник:

Всё население Земли можно разместить на территории площадью 1,98 тысяч кв. км. При этом каждому достанется по 1/4 квадратного метра. Для сравнения: площадь самого большого города в мире - китайского Чунцина - составляет 82,4 тысяч квадратных км 0 Источник:

В группе из 23 людей вероятность того, что у двоих из них будет день рождения в один день, превышает 50% 0 Источник:

Пустыня Сахара когда-то была под океаном. В здешнем песке еще можно найти ракушки 0 Источник:

Джордж Вашингтон умер в 1799 году. Люди доказали существование динозавров в 1824 году. Джордж Вашингтон не знал о существовании динозавров 0 Источник:

Акулы существуют дольше, чем кольца Сатурна. Акулы появились около 420–450 млн лет назад, а кольца Сатурна формировались в течение последних 100 млн лет 0 Источник:

Большая часть полезных веществ сконцентрирована в кожуре яблок. Поэтому эти фрукты полезно есть именно целиком 0 Источник:

Язык дятла настолько длинный, что может обвить его череп. Это защищает мозг птицы при ударах клювом о деревья 0 Источник: