20 любопытных сравнений и фактов обо всём на свете

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Наш мир полон загадок, которые ещё предстоит разгадать, и разных интересностей. Некоторые из них объяснены наукой, а о других остаётся только догадываться. Посмотрим на несколько интересных фактов из разных сфер нашей жизни.
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Гренландские акулы могут доживать до 400 лет. А достигают половой зрелости они только в 150 лет
Интересно, но чемоданы с колёсиками появились только после первой высадки человека на Луну
Снять резкое головокружение (например, когда встали и закружилась голова) поможет сжатие мышц живота и ягодиц. Это упражнение помогает нормализовать кровоток
Открытие Нептуна произошло "случайно". До 1781 года, в год открытия Уран, астрономы думали, что вокруг Солнца обращаются шесть планет. Но расчеты орбиты Урана указывали на то, что за ним есть ещё одно большое тело
Официально планету обнаружили 23 сентября 1846 года в Берлинской обсерватории. Открытие сделали немецкие астрономы Генрих Луи д'Арре и Иоганн Галле, основываясь на расчетах французского математика Урбена Леверье.
Пространство вокруг нашей планеты всегда наполнено большим количеством тел искусственного и естественного происхождения. В атмосферу Земли ежедневно заходит около 100 тонн мелких метеоритов
Анализы ДНК показали, что киты ближе к парнокопытным (оленям и быкам, жирафамы и бегемотам), чем к тюленям или ламантинам
Одной капли нефти хватит, чтобы загрязнить целых 25 литров воды. Вот почему выбросы так опасны для океана
Всё население Земли можно разместить на территории площадью 1,98 тысяч кв. км. При этом каждому достанется по 1/4 квадратного метра. Для сравнения: площадь самого большого города в мире - китайского Чунцина - составляет 82,4 тысяч квадратных км
В группе из 23 людей вероятность того, что у двоих из них будет день рождения в один день, превышает 50%
Джордж Вашингтон умер в 1799 году. Люди доказали существование динозавров в 1824 году. Джордж Вашингтон не знал о существовании динозавров
Акулы существуют дольше, чем кольца Сатурна. Акулы появились около 420–450 млн лет назад, а кольца Сатурна формировались в течение последних 100 млн лет
Большая часть полезных веществ сконцентрирована в кожуре яблок. Поэтому эти фрукты полезно есть именно целиком
Язык дятла настолько длинный, что может обвить его череп. Это защищает мозг птицы при ударах клювом о деревья
Источник: — переведено специально для fishki.net
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Остальные 20 процентов, сильно были разбавлены теми, кто был не согласен с целями и идеалами общества.
Я тоже так могу "мамкин гонщик Вася на своей шахе использует резину от белшины, на ней он может разогнаться до 120км/ч, поэтому у него не опускает стекло в двери!"
чейта не догоняю, а что бы организму прямо зимой чаще не дышать, если у него недостаток?? и что, этот недостаток прямо всю весну восполняется??
Откуда такая информация?
В меловом периоде, около 150 миллионов лет назад, уже цветковые растения появились! А всевозможная трава гораздо раньше! Что по вашему травоядные динозавры жрали? Одни папоротники?
И что значит "Во времена динозавров"? Первые динозавры появились 243 млн лет назад. Перестали доминировать динозавры около 60 миллионов лет тому назад... Всё это время были одни папоротники?
Соседи пожаловались?
Если сжать ягодичные мышцы покрепче, когда неожиданно приспичит, то это может помочь добраться до очка не оконфузившись))))))))))