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В ожидании Воскрешения: Вачовски собрала старую гвардию, чтобы сделать что-то новое?

В ожидании Воскрешения: Вачовски собрала старую гвардию, чтобы сделать что-то новое? (18 фото + 1 видео)

Автор:
15 декабря 2021 21:05
Сообщество : Кино
Метки: Лана Вачовски   интересно   киану ривз   матрица   морфеус   нео   новости   франШИЗА   
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Спустя более двадцати лет с выхода первой части фантастического боевика "Матрица" выходит четвертая часть знаменитой франшизы.

Братья, они же сестры, Вачовски четверть века назад изменили киноиндустрию. Трилогия казалась законченной историей, несмотря на то, что фанаты требовали продолжения полюбившегося сюжета. В конце концов, Вачовски все-таки решили воскресить старую франшизу и сняли продолжение "Матрицы". Но продолжение ли это или новая глава в истории с путешествиями по реальностям? Давайте разбираться.

После того, как "Матрица: Революция" вышла на экраны, Вачовски заявили, что кина не будет, продолжение отдали на откуп компьютерной игре. И, казалось бы, на этом вопрос был закрыт.

Однако в 2014 году во время промо-кампании фильма "Восхождение Юпитер" студия Warner Bros запустила слух о продолжении кинофраншизы.

Вачовски вновь отвергли слухи, заявив, что им претит мысль о возобновлении работы.

При этом тогда еще братья переживали личную драму. Один за другим умерли их родители. Они уже в этот момент времени находились в процессе смены пола.  В итоге из кризиса они выходили по-разному. Лили не захотела возвращаться к прошлому и с головой ушла в новые проекты. А вот Лане понравилась идея оживить Нео и Тринити.

Над сценарием Лана работала с Дэвидом Митчеллом и Александром Хемоном.

Оператором стал Джон Толл, который получил Оскар.

Так как назвать 4 часть Матрицы? Это не ремейк и не спин-офф или другие ухищрения киноделов в попытке выжать максимальное количество денег из успешных франшиз. Сценарист четвертой части специально опроверг эту информацию.

Это точно не еще один сиквел, а что-то совершенно автономное, что довольно изобретательно объединяет все три "Матрицы"

 

Воскрешение с небольшим привкусом сожаления

И хотя фанатам вернули практически всех основных героев Матрицы нулевых во главе с Нео и Тринити, агента Смита воскресить не удалось.

Всему виной плотный график актера Хьюго Уивинга. Из-за этого преданных фанатов ожидает горький осадок.

Каст актеров при этом пополнился другими звездами современных фильмов.

И, конечно же, вишенкой на торте стал Нил Патрик Харрис, которого вы можете знать по роли Барни из сериала "Как я встретил вашу маму". 

В 4-ой части Матрицы не будет также и Морфеуса в исполнении Лоуренса Фишбёрна. Почему так сложилось, остается только гадать: ведь старого Морфеуса даже не пытались пригласить на съемку новой части Матрицы. Яхья Абдул-Матин II, который сыграет обновленного Морфеуса также подогревает интерес своим молчанием.

Стиль Вачовски

 

Сценарист Дэвид Митчелл поделился мнением, что Лане Вачовски вновь удалось сделать что-то новое и прорывное в киноиндустрии, потому что то, что происходило на съемках фильма, не было похожим на работу над типичными экшн-боевиками последних лет.

Нил Патрик-Харрис рассказал, что актеры часами могли ждать, когда разойдутся облака, чтобы отснять нужные кадры. Такой подход в эпоху зеленых экранов и компьютерной графики, как минимум, вызывает уважение к работе режиссера. Впрочем, оценивать картину будут зрители, среди которых множество фанатов Трилогии "Матрицы". Хватит ли природного магнетизма Киану Ривзу, чтобы любители "Матрицы" смогли закрыть глаза на разрыв повествования, замену актерского состава и неизвестную предысторию - покажет время.

Но актер дал интервью накануне выхода фильма в прокат. На вопрос об отношении актера к своему персонажу, Ривз ответил: "Люблю этого парня. Он крутой. Мне нравится его чувство юмора, его способность задавать вопросы, его преданность и любовь к Тринити, его волевой характер и целеустремленность — но и его уязвимость тоже".

Знаете, в изначальном замысле четвертой «Матрицы» были определенные параллели между героем, Томасом Андерсоном, и мной. Мы оба всматриваемся в прошлое, находясь в настоящем, и спрашиваем себя, каким может оказаться будущее. Я вправду почувствовал себя им, смотрел на персонажа его же глазами. Он пытается найти любовь своей жизни и понять, реальна ли она. Фильм говорит о вымысле, о памяти, и каждый из нас может соотнести себя с этим.

 Актер также ответил на вопрос "Сложно ли ему было принять решение вернуться к роли Нео".


"Не было ни малейших сомнений. Я люблю и уважаю Лану Вачовски, уникальную постановщицу со своим стилем и видением, и я люблю Томаса Андерсона, он же Нео. Конечно, мы долго обсуждали сценарий с Ланой, это было интересно и продуктивно".

"Все самое сложное я принимал как дар. Моя работа — быть готовым ко всему после того, как режиссер скажет: «Мотор!» Эмоционально и интеллектуально. Ко всему. Но не раньше, чем прозвучит команда. Иногда ты долго тренируешься и настраиваешь себя на роль, и я, конечно, тоже это делал. Однако старался оставить место для незнания — просто существовать, быть, ждать момента, когда я услышу: «Мотор!» Спасибо, что у меня была такая возможность".



 

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Метки: Лана Вачовски   интересно   киану ривз   матрица   морфеус   нео   новости   франШИЗА   
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10k
3.6o6pa Полчаса назад
Ну, чтож, заценим... платить я за это конечно не буду.
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15k
Агент Безопасной Национальности 17 минут назад
"Вачовски собрала..."
==================
Тут уместнее: "Вачовски собралО..."
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24k
Владимир 45 минут назад
Очень сомнительно, что эти два пэдика сделают что то хорошее. Скорее всего фильм будет полон повестки, восхвалением педерастии, возвеличиванием лгбт, превозношением отклонений.
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