В ожидании Воскрешения: Вачовски собрала старую гвардию, чтобы сделать что-то новое?

После того, как "Матрица: Революция" вышла на экраны, Вачовски заявили, что кина не будет , продолжение отдали на откуп компьютерной игре. И, казалось бы, на этом вопрос был закрыт.

Однако в 2014 году во время промо-кампании фильма "Восхождение Юпитер" студия Warner Bros запустила слух о продолжении кинофраншизы.