Симуляция в симуляции и SJW-избранный: чего ждать от новой "Матрицы"

За 22 года с того момента, когда Нео съел красную пилюлю, в мире и в Голливуде много чего изменилось. Жизнь потрепала и актёров и поклонников франшизы. Но сильнее всего досталось создателям "Матрицы". В 1999 году Вачовски были братьями, в 2021 году они уже сёстры. Первым трансгендерный переход сделал Лоренс, в 2012 году превратившись в Лану. Его брат стал ему сестрой в 2016 году. "Матицу: Воскрешение" сняла и придумала Лана (на фото с цветными волосами) без Лилли, сценарий её помог написать Дэвид Митчелл, автор "Облачного атласа". Лилли сказала, что ей нужно отдохнуть от кино и прийти в себя после смерти родителей и трансгендерного перехода. Говорят, что Вачовски вроде как не очень хотели продолжать "Матрицу", однако студия Warner Bros. в 2017 году поставила сестёр перед фактом, что сделает продолжение с ними или без них. Они даже наняли сценариста для работы над продолжением. Лане это не понравилась, она отказалась доверить кому бы то ни было своё детище и взялась за постановку лично.



