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Симуляция в симуляции и SJW-избранный: чего ждать от новой "Матрицы"

Симуляция в симуляции и SJW-избранный: чего ждать от новой "Матрицы" (25 фото + 1 видео)

Автор:
10 сентября 2021 18:31
Сообщество : Кино
Метки: Тринити   вачовски   воскрешение   киану ривз   кино   матрица   морфеус   нео   
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Ещё ни одно продолжение, вышедшее через много лет после оригинала, не было удачным. Лучший тому пример - новейшие "Звёздные войны". Удастся ли постаревшим Киану Ривзу, Кэрри-Энн Мосс и сестре Вачовски снова сделать "Матрицу" великой?

"Матрица" вышла в 1999 году и произвела настоящую революция в мире кино, перезагрузила наши представления о крутом боевике. Бесчисленное количество отсылок и пародий на "Матрицу" и многолетняя мода на слоу-мо - главные доказательства невероятной популярности франшизы. Спустя 22 года трилогия братьев Вачовски всё ещё прекрасно смотрится и считается чуть ли не главным научно-фантастическим кино. Всё, что Вачовски сделали после "Матрицы" ("Спиди-гонщик", "Облачный атлас", "Восхождение Юпитер"), не имело и сотой доли популярности их главного творения. В финансовом плане другие фильмы Вачовски после "Матрицы" были провальными. И вот "Матрица" возвращается. До вчерашнего дня информации о фильме было мало: несколько фото со съёмок, подтверждённое участие Киану Ривза и Кэрри-Энн Мосс и дата премьеры. После ковидных переносов в прокат "Воскрешение" решили пустить 16 декабря 2021 года. Трейлер долго не показывали, что заставило поклонников войны людей и машин понервничать. В фанатской среде знают - чем меньше времени между премьерой фильма и премьерой трейлера, тем хуже фильм. Это, конечно, шутка, но доля правды в ней есть. С запозданием, но трейлер всё же показали. Внимание на экран:

За 22 года с того момента, когда Нео съел красную пилюлю, в мире и в Голливуде много чего изменилось. Жизнь потрепала и актёров и поклонников франшизы. Но сильнее всего досталось создателям "Матрицы". В 1999 году Вачовски были братьями, в 2021 году они уже сёстры. Первым трансгендерный переход сделал Лоренс, в 2012 году превратившись в Лану. Его брат стал ему сестрой в 2016 году. "Матицу: Воскрешение" сняла и придумала Лана (на фото с цветными волосами) без Лилли, сценарий её помог написать Дэвид Митчелл, автор "Облачного атласа". Лилли сказала, что ей нужно отдохнуть от кино и прийти в себя после смерти родителей и трансгендерного перехода. Говорят, что Вачовски вроде как не очень хотели продолжать "Матрицу", однако студия Warner Bros. в 2017 году поставила сестёр перед фактом, что сделает продолжение с ними или без них. Они даже наняли сценариста для работы над продолжением. Лане это не понравилась, она отказалась доверить кому бы то ни было своё детище и взялась за постановку лично.



А теперь давайте узнаем, какие вопросы и теории возникли у поклонников франшизы после просмотра трейлера.



Отсутствие привычной зеленоватой картинки легко объяснить. Третья часть закончилась перемирием между машинами и людьми и перезагрузкой матрицы. В честь этого и в честь Нео в конце нам показали красочный восход. Примерно в такой же цветовой палитре, как финальный восход, сделан трейлер новой "Матрицы". Это ещё значит и то, что действие "Воскрешения" будет происходить в симуляции.


А ещё есть информация, что "Матрица" никогда не была зелёной.


На 12-й секунде трейлера можно разглядеть, как машины что-то делают с телом Нео. Как мы помним, в финале "Революции" машины уносят бездыханного избранного с поля боя с агентом Смитом. Вероятно, машины решили воскресить Нео. Это ещё одно доказательство того, что новая "Матрица" будет прямым продолжением оригинальной трилогии. Помните, Пифия в финале "Революции" говорила, что мы ещё увидим Нео. Ещё она, кстати, говорила, что избранных много. Поэтому в "Воскрешении" Киану Ривз вполне может играть другого избранного.


Актёр Яхья Абдул-Матин II ("Кэндимен" 2021года) недавно подтвердил в Instagram, что играет именно Морфеуса (в интернете его уже прозвали "Морфеусом с алика"). Почему бы Лоуренсу Фишборну вновь не сыграть культового персонажа? Нео и Тринити вернулись, из второстепенных персонажей в картине вновь появится актриса, исполнившая роль Ниобе. Даже Хьюго Уивинга приглашали, но из-за занятости в других проектах он не смог вновь стать агентом Смитом. А вот 60-летнему Фишборну даже не предложили. Предположительно, настоящий Морфеус мёртв (его убили в игре Matrix Online, события которой считаются каноном), а Яхья Абдул-Матин II играет либо молодого Морфеуса из прошлого, либо фальшивого Морфеуса.



А это вполне может быть молодая Пифия или подросшая девочка из "Революции".



Тринити, как известно, умерла на руках у Нео в "Революции". В "Воскрешении" она снова жива. Как так? Один пользователь Reddit предположил, что в "Воскрешении" нам расскажут, что Тринити всегда была лишь программой, что реальный мир, показанный в трилогии, на самом деле ещё одна симуляция. Тринити была создана Оракулом с единственной целью - влюбит в себя Нео. Любовь избранного к Тринити помогла ему заключить с машинами перемирие. А умерла Тринити, когда выполнила своё предназначение. Эту программу снова запускают (воскрешают), чтобы снова Нео в неё влюбился, чтобы опять что-то совершить. Кстати, Киану Ривз в интервью назвал "Воскрешение" фильмом о любви.



С длинными волосами Киану Ривз всегда будет похож на Джона Уика. Есть даже шуточная теория, что "Джон Уик 4" и "Матрица 4" окажутся одним фильмом. Но есть подозрение, что такой Киану только в трейлере и только в симуляции, в реальном мире (который может снова оказаться симуляцией) он будет бритым. В доказательство можно привести фотографии со съёмок.


Есть версия, что Нео будет не единственным избранным, что новым избранным в новом фильме будет девушка с синими волосами. Её играет английская актриса сингапурского происхождения Джессика Хенвик ("Игра престолов", "Железный кулак"). В соцсетях уже перемывают кости Хенвик, потому что предположительно она будет отвечать в "Матрице" за голливудскую повестку. Иностранные издания (например, Collider) уже восхищаются сильным женским персонажем с пирсингом и синими волосами.



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Метки: Тринити   вачовски   воскрешение   киану ривз   кино   матрица   морфеус   нео   
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44k
zloykoyot 2 часа назад
Не надо быть Вангой чтобы знать, что получилось очередное говно. А насколько оно жЫже или гуще предыдущего - расскажут зрители. Я смотреть точно не буду.
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5k
Denis Cudreacov Полчаса назад
И это наглядная демонстрация деградации образования. Современные сценаристы не способны выдумать ничего нового. Только и могут эксплуатировать старые идеи, переснимая всевозможные сиквелы, приквелы, римейки (и др "очень умное" зучащие англ слова), старых хитов. Причем как показывает опыт, даже эксплуатация старых идей идет у них из рук вон плохо... Все эти "Терминаторы 478 охренезис", "Экипажи и Кавказские Пленницы"... Думаю, самое лучшее, что они могут не испортить, это приквел старых, добрых хитов порно фильмов. П.С. Надеюсь Нео в новом фильме будет одноногим геем (ну каминг аут и все такое)
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821
RealNo 40 минут назад
Трейлер откровенно расстроил. Сдаётся мне, что будет очередной говношлак с кучей спецэффектов и минимумом смысла... Расчёт сорвать кассу на старых заслугах. Очень хочу ошибаться.
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16k
Александр Сучков 44 минуты назад
Увы, я тоже в трейлере увидел много копированных сцен из трилогии. Будет очень жаль, если в продолжении так всё и будет....
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2k
Sergius SPb Час назад
1. Понятное дело что симуляция иначе чего тогда показывать? Нема аттракциона-сказки, нема кассы.
2. Даже интересно,какой он натуральный мир? И сколько подматриц надо до него пройти?))
Что скажет Буддизм и прочая Восток?
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