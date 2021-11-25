Почему я использую только пиратский софт и смотрю только пиратские фильмыСейчас на каждом углу принято распинаться в том, как все вдруг стали белыми и пушистыми, перешли на лицензионный софт, смотрят официальные фильмы из лицензированных онлайн-кинотеатров, хвастаются...