«Я одна с детьми, у меня никого нет, мать у меня больная, его мать вообще не знает, я ей тоже не сказала, у неё сердце больное», - заявила жена Красноюрченко.

Младший сын Ивана даже не знает, что следующий год отец проведет в тюрьме, ему сказали, что отец отправился в командировку в другой город. Все, включая прокуратуру рассчитывали, что Красноюрченко получит условный срок и отделается штрафом.