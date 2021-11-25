Бизнесмена приговорили к реальному сроку, что удивило не только родных, но и самих обвинителей.
Иван Красноюрченко – директор свердловской компании ООО «УЗКО» («Уральский завод котельного оборудования»), в котором 7 лет назад было установлено нелицензированное программное обеспечение ПО «Компас – 3D».
Многодетного отца приговорили к году колонии за пиратский софт, у него без средств к существованию осталось трое детей и жена, которая ухаживает за ребенком-инвалидом.
«Я одна с детьми, у меня никого нет, мать у меня больная, его мать вообще не знает, я ей тоже не сказала, у неё сердце больное», - заявила жена Красноюрченко.
Младший сын Ивана даже не знает, что следующий год отец проведет в тюрьме, ему сказали, что отец отправился в командировку в другой город. Все, включая прокуратуру рассчитывали, что Красноюрченко получит условный срок и отделается штрафом.
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А все началось с того, что ОБЭП пришли на предприятие с проверкой, под которую попали несколько компьютеров. Там и нашли пиратское ПО. По словам Глеба Шиманова, представителя фирмы, сотрудники не пользовались программой. Но даже при этом ущерб от скачанной программы составил более 1,1 миллиона рублей.
Старший помощник прокурора Дмитрий Перевалов заявил, что он предлагал суду назначить вынесенное судом наказание, но при этом с применением 73 статьи уголовного кодекс, в результате которой предприниматель должен был получить условный срок.
Прокуратура планирует обжаловать суровый приговор Красноюрченко, а его жена Марина записала видео, в котором обратилась к правоохранителям и юристам, с просьбой разобраться в ситуации, так как она считает, что дело возможно имело заказной характер.
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Компания «Аскон», которая является правообладателем данного программного обеспечения, заявила, что их представитель предлагал мирно урегулировать установленный факт пиратства, но подсудимый отказался от мировой. Несмотря на это, в компании заявили журналистам, что попросят суд рассмотреть иное наказание, не связанное с заключением под стражу.
«С учетом поданной апелляции считаем возможным обратиться к суду с просьбой рассмотреть замену наказания на не связанное с лишением свободы», - заявили представители компании «Аскон».,
При этом, версия правообладателей не сходится с представителями компании Красноюрченко. Глеб Шиманов заявил, что они пытались договориться до суда, но в какой-то момент представители «Аскон» перестали выходить на контакт.
Судебное заседание состоялось 15 ноября, там председатель Асбестовского суда Свердловской области Александр Вознюк приговорил предпринимателя на 1 год лишения свободы. Иван Красноюрченко будет дожидаться обжалования приговора в СИЗО-2 Свердловской области.
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Давно пора для ОБЭ[мат]ать негласное указание на уровне (с высогого уровня, короче) не трогать за американское, канадское...
А в данном случае... Своровал, так своровал... Он выгоду получал много лет с этого. Хотя, если бы большую, то купил бы через какое то время. Скорее всего "баловались" по мелочам, которые и в бесплатных аналогах можно было сделать.
Наверное, всем простил бы.
КОМПАС-3D: Механика от 252000.
з.ы. ломаный компас 3д просто так не ставят
Винда просто так (оем) стоит рубля 2 это два.
Засуньте винду в жопу и пользуйтесь бесплатным линухом это три.
Никто никого не заставляет красть.