Наборы Lego не хуже акций: необычный заработок на детских игрушках набрал популярность

Но есть во всей этой финансовой авантюре и подводные камни. Компания Lego прикладывает немало усилий, чтобы их продукт не превратился в инвестиционный актив. Для этого они намеренно роняют цены на вторичном рынке, выпуская переиздания наборов.





Так, например, было всё с тем же Тадж-Махалом, опустившим цену на набор до 40 тыс. рублей. Причём не всегда переиздавать набор, достаточно просто вкинуть информацию, что скоро это будет. Поэтому выгодная продажа зависит от людской интуиции и везения, если нет навыков анализа рынка.