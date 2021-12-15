Наборы Lego не хуже акций: необычный заработок на детских игрушках набрал популярность

Удивительно, но уже долгое время конструкторы Lego могут стать объектом инвестиций не хуже акций и облигаций. Всё потому, что их коллекционируют по всему миру, из-за чего их стоимость растет на протяжении последних лет.
Большинство из наборов выпускают ограниченными партиями, поэтому купить их можно только с рук. Особую ценность представляют специальные выпуски, особенно связанные с известными вселенными – из кинематографа или видеоигр.
Согласно исследованиям, в среднем стоимость конструкторов растет на 12%, а некоторые наборы могут принести прибыль до 500% в год. Самым доходным считается набор по вселенной Star Wars Darth Revan, принесший владельцам доход в 600%.
Прибыль до 100% могут принести и наборы из линейки Technic, представляющие собой различную детализированную технику. Причём обладатели этих машин или тракторов ещё и зарабатываю на YouTube, выкладывая ролики по сборке.
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Или эксклюзивные наборы вроде Тадж-Махала, стоимость которого с 25 тыс. рублей выросла до 140 тыс. рублей. А один такой конструктор был продан и вовсе за 250 тыс. рублей.
Но есть во всей этой финансовой авантюре и подводные камни. Компания Lego прикладывает немало усилий, чтобы их продукт не превратился в инвестиционный актив. Для этого они намеренно роняют цены на вторичном рынке, выпуская переиздания наборов.
Так, например, было всё с тем же Тадж-Махалом, опустившим цену на набор до 40 тыс. рублей. Причём не всегда переиздавать набор, достаточно просто вкинуть информацию, что скоро это будет. Поэтому выгодная продажа зависит от людской интуиции и везения, если нет навыков анализа рынка.
Тем не менее попытаться заработать на конструкторах вполне реально. Достаточно лишь знать несколько факторов, способных, по мнению аналитиков и экономистов, повысить вероятность успешного вложения в детские (и не совсем) игрушки.
Стоит обращать внимание на необычные наборы, отличающие конструкторы от общей серии.
Следующее правило скорее основано на логике, ведь невозможно угадать, какой набор будет переиздан. Однако можно предположить, что именно компании Lego бессмысленно снова выводить на продажу.
Нельзя исключать из внимания сложные для сборки наборы, ведь очевидно, что покупать их будут именно взрослые любители, а не дети.
Кроме того, акцент стоит делать на наборах, посвященных популярным темам. Например, за конструкторами по тем же «Звездным войнам» чаще всего гонятся не любители собирать детали, а преданные поклонники киновселенной.
И главное, что наибольшую ценность представляют наборы, имеющие идеальное состояние или вовсе не распечатанные. Самое интересное, что выгоднее всего покупать Lego именно в российских магазинах, где чаще всего встречаются скидки, позволяющие экономить на транспортных расходах.
Особенно, если на прилавках появятся конструкторы, посвященные нашим сказкам, а это вполне реально. Разговоры о том, что выпустить наборы, посвященные славянским сказкам, идут давно.
А на днях в официальном аккаунте LEGO в России появился милый концепт-арт в стиле сказки «Морозко».
Таким же образом люди зарабатывают и на продаже часов, правда, вложения в них бьют по кошельку гораздо сильнее. В итоге люди предпочитают зарабатывать на конструкторах, однако в России такое необычное инвестирование ожидаемо не пользуется большим спросом из-за страха, недоверия или элементарного незнания.
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