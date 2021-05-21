После пережитого у Леди Гаги развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Она испытывала сильную физическую боль, такую же как при изнасиловании.

"Сначала я почувствовала сильную боль, затем онемение, это продолжалось в течение нескольких недель. Я поняла, что это была та же боль, которую я испытала после того, как человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную на углу дома моих родителей. Мне было плохо и меня тошнило".