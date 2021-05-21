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Леди Гага рассказала, что забеременела после того, как ее изнасиловали в 19 лет

Леди Гага рассказала, что забеременела после того, как ее изнасиловали в 19 лет (4 фото)

Автор:
21 мая 2021 18:40
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Популярность   знаменитости   люди   насилие   опыт   слава   шоу бизнес   
1362
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Певица поделилась своим страшным опытом в документальном фильме птица Гарри и телеведущей Одры Уинфри. А в самый первый раз она рассказала об этом еще в 2014 году.

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Метки: Популярность   знаменитости   люди   насилие   опыт   слава   шоу бизнес   
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27  комментариев
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204
Сергей Ковалев 5 часов назад
" Певица также рассказала, что мужчина несколько месяцев насиловал ее в студии, удерживая там силой."
Остаются вопросы. Он силой тебя там удерживал все эти месяцы? Если да,то почему ты не обратилась в полицию и не наказала обидчика? Если нет,и ты сама прибегала в тут студию с надеждой,что он тебе в концето то концов заплатит,но видимо денег он не дал и перпепихон по согласию плавно перерос в "изнасилование". Что то мутное ты вещаешь
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2k
ддт 21 минуту назад
Сначала он сделал меня суперзвездой. Я получила все плюшки от этого. А потом, через 15 лет я решила, что всё таки это было изнасилование.
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810
Беглый раб 4 часа назад
Бедный Вантштейн. Он сидит, а то и Гагу "изнасиловал" бы он. Как 200 шлюх Голливуда
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18k
Аня 4 часа назад
Иллюстрация к анекдоту про проститутку, которая пришла в банк положить деньги и обнаружила, что они фальшивые. О боже, меня изнасиловали!
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802
Andrew Belaks 5 часов назад
Всегда бесила эта ипанутая, теперь хоть знаю причину её ипанутости) Куй с ней.
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920
Дмитрий 5 часов назад
Исповедь шлюхи..
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3k
lexa 5 часов назад
лицо овечье , а пи.да человечья...
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24k
Григорий 5 часов назад
Как модно в СГА заявлять о изнасилованиях, что ни проверить ни опровергнуть. Теперь мне она скучна, что-б не выпустила я буду знать: трепло пиарное.
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761
zu4ara 5 часов назад
ещё одна страшила..
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294
Sandmann 5 часов назад
Ну, ясно с чего у неё и пошли сдвиги по беременности мозга
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2k
leto2016 6 часов назад
ну пусть киллера наймет и грохнет по-тихому обидчика. бабки то есть.
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2k
ддт 6 часов назад
Ох уж эти "признания"! После того, как изнасиловавший её продюсер сделал, видимо, из неё суперзвезду. После стольких лет......Плачу....
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49k
VikCom 6 часов назад
Кого только не еБ"т.....
Я бы не смог... Даже через литр водки....
Бр......
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4k
Ыукп 6 часов назад
Шо, ещё одна???
Пиаристы, по ходу, выдохлись. Поток фантазии иссяк.
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