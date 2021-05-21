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Певица поделилась своим страшным опытом в документальном фильме птица Гарри и телеведущей Одры Уинфри. А в самый первый раз она рассказала об этом еще в 2014 году.
Леди Гага не захотела называть имя продюсера который приказывал ей снять одежду, а после отказа пригрозил "сжечь всю ее музыку". Певица также рассказала, что мужчина несколько месяцев насиловал ее в студии, удерживая там силой.
После пережитого у Леди Гаги развилось посттравматическое стрессовое расстройство. Она испытывала сильную физическую боль, такую же как при изнасиловании.
"Сначала я почувствовала сильную боль, затем онемение, это продолжалось в течение нескольких недель. Я поняла, что это была та же боль, которую я испытала после того, как человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную на углу дома моих родителей. Мне было плохо и меня тошнило".
"Сначала я почувствовала сильную боль, затем онемение, это продолжалось в течение нескольких недель. Я поняла, что это была та же боль, которую я испытала после того, как человек, который меня изнасиловал, бросил меня беременную на углу дома моих родителей. Мне было плохо и меня тошнило".
У Леди Гаги первый дебютный альбом вышел в 2008 году, примерно через два года после описываемых событий.
Детей у нее нет.
Детей у нее нет.
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Я бы не смог... Даже через литр водки....
Бр......
Меня сейчас стошнит......
Пиаристы, по ходу, выдохлись. Поток фантазии иссяк.