Сериал «Игра в кальмара» в последнее время – одна из самых актуальных тем в молодежной среде. Можно запрещать или принимать этот проект, но предварительно нужно разобраться в базовой концепции, чтобы правильно объяснить свою позицию касаемо игры на выживание ребенку или подростку.
Итак, «Игра в кальмара» – это своего рода современный культурный феномен: меньше чем за месяц 10-серийный фильм посмотрело более 111 млн зрителей. Естественно, за одним аккаунтом могут находиться несколько человек, поэтому эти данные как минимум вдвое больше.
Жанр фильма можно обозначить как социально-драматический антиутопический триллер. Название сериал получил в честь южнокорейской игры, которая аналогична «Вышибале».
456 участников-игроков принимают участие в игре, приз за победу в которой – миллионы долларов. А проигравших ждет смерть. Охраной острова, где проходит игра, занимается целый штат персонала.
Все герои – попавшие в трагическую жизненную ситуацию люди, которые согласились на участие по доброй воле, без принуждения.
Все ли так страшно?
Сравнить фильм с классическими ужастиками или триллерами нельзя. Реалистичных кровавых сцен в нем практически нет. Акцент делается на психологическое напряжение: кто погибнет следующим, а кто останется играть дальше.
В целом идею нельзя назвать оригинальной, поскольку в кинематографе уже было довольно много подобных проектов, базирующихся на игре на выживание. Но поскольку целью создателей было пробуждение максимальной эмпатии со стороны зрителей, то целевой (и наиболее подверженной воздействию) аудиторией оказались подростки и дети.
В силу возраста они не просто легко представляют, но и ставят себя на место героев в ситуации, когда нужно рискнуть жизнью ради спасения родных и близких. Плюс к этому, сериал довольно дорогой, с качественными декорациями, хорошей драматургией, известными актерами и интересными параллельными сюжетными ходами и ответвлениями, что тоже не может не привлечь внимание зрителя.
Естественно, угроза жизни или ранений. Такова человеческая природа, так сложилось с древности: от гладиаторских боев, рыцарских турниров, дуэлей до современных поединков без правил. Спортивные состязания – это тоже своего рода проекция турниров, из которых победителем выйдет только один.
Еще один тонкий психологический ход – якобы частичная демонстрация человеческой души, сущности, природы, понять которую не удается и в течение всей жизни. Авторы демонстрируют, как человек может повести себя в стрессовой ситуации, что за решения (очевидные или непредсказуемые) принимает, как меняется, создавая или разрушая себя как личность.
Читается и социально-религиозная составляющая, то есть отсылка к сочувствию, несовершенству мира, тоталитарному режиму, человеческим страданиям.
Естественно, как и после любого другого популярного проекта, развлекательная индустрия сразу отреагировала на потребности поклонников «Игры в кальмара»: моментально запустили в производство зеленые спортивные костюмы участников и малиновые дополненные масками – охранников.
Популярной стала игрушка – девочка-робот, задействованная во время одного из испытаний, гигантские леденцы – реквизит другого, и логотип игры – выстроенные в ряд геометрические фигуры – круг, треугольник, квадрат. Естественно, дети копируют эти материальные символы-воплощения.
Ничего страшного в этом, как и в интересе (ведь подростки – это социальная группа, члены которой очень зависят от мнения друг друга) к «Игре» нет. Если внимательно разобраться в теме и обсудить ее ребенком. Постепенно интерес к проекту сойдет на нет, и на сцене появятся другие, уже новые образы, герои и персонажи. Как это уже неоднократно было и раньше.
А как вы считаете, стоит ли запретить этот сериал, и является ли «Игра в кальмара» потенциальной угрозой для детей?
Источник:
- «Кальмар» как отражение извращенного социума
- Опасность сериала «Игра в кальмара» с позиции психологии
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Понравилось17
Из каждого утюга, из каждой новости, что вот "ЭТО МОДНЫЙ СЕРИАЛ". Тупая пропаганда.
Сюжет просматривается сразу, и является крайне примитивным.
Единственно на что сделан упор, это постоянная накачка негативны эмоций, когда в бочку говна добавляют еще ложку дегтя.
Основная мысль -- неизбежность, все умрут.
Вся игра актёров в том, что они корчат рожу страха, ужаса, страданий.
Затянуто всё просто до беспредела. Хочется просмотреть уже на скорости х10. Пришлось смотреть на перемотке. Ну невозможно эту унылую тягомотину серьёзно воспринимать да ещё и смотреть с "напряжением".
Думаешь уже, что ну когда же всех уже перестреляют, сколько можно сопли развозить...
Чистая пропаганда "новой реальности", чтобы малолетние долбо...бы свыклись с тем, что другого будущего не будет. С..ка, лучше бы стругацких почитали, чем это говно месить.
Хуже этой фекальной массы только те, кто ещё и платил за просмотр этого шедевра. Вот уж предел тупости, платить за то, что тебя кормят говном.
фу-фу-фу
Игнорирование негативного поведения и поощрение положительного поведения.
Этот сериал выстрелил ТОЛЬКО потому что в рекламу и пропихиваемость его в каждый утюг было вложено в 10 раз больше денег чем в сам сериал.
Подобных выживальческих произведений был вагон и маленькая тележка, многие значительно лучше спродюссированные:
Пила, куб, бегущий в лабиринте, голодные игры, Сквозь снег и т.д. и т.п..
Этот конкретный - довольно посредственен, а сама идея что неким сверхбогатым людям нравится смотреть на мышиную возню корейских бомжей - смехотворна.
Как только закончилась реклама так и пошла на спад эта тенденция. Чем меньше об этом сериале говоришь тем быстрее он выветрится.
Однозначно стоит посмотреть. А раздуто ли внимание к сериалу, или нет, думаю, в данном случае должно мало волновать.