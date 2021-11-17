Жанр фильма можно обозначить как социально-драматический антиутопический триллер. Название сериал получил в честь южнокорейской игры, которая аналогична «Вышибале».

456 участников-игроков принимают участие в игре, приз за победу в которой – миллионы долларов. А проигравших ждет смерть. Охраной острова, где проходит игра, занимается целый штат персонала.

Все герои – попавшие в трагическую жизненную ситуацию люди, которые согласились на участие по доброй воле, без принуждения.

Все ли так страшно?

Сравнить фильм с классическими ужастиками или триллерами нельзя. Реалистичных кровавых сцен в нем практически нет. Акцент делается на психологическое напряжение: кто погибнет следующим, а кто останется играть дальше.