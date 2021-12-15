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Мария купила маленького котенка на обычном рыночном развале.
Уже через месяц женщина обратила некоторые странности в развитии животного: котенок слишком быстро становился крупным.
Уже через год создание выросло размерами почти с лесного волка и теперь тихо рычит по ночам.
В детстве Барсик ничем не отличался от обычных котят. Он любил поесть и спал больше, чем спали все другие кошки. Мария списывала это на период взросления.
Потом кот начал расти. К году Барсик весил 10 килограммов. Еще через шесть месяцев он набрал 15 кило и вырос в длину почти до полутора метров.
Ест он много, это правда. Но ничего, прокормим как-нибудь. Мне больше не нравится, что Барсик начал рычать по ночам. Как будто не кот, а волк, — рассказала Мария журналистам.
Кота уже осматривал ветеринар. Он считает, что Барсик появился как крайне необычный гибрид мей-куна и норвежской лесной кошки. О пределах роста такого гибрида никто пока знать не может.
Марию размеры питомца не слишком беспокоят. Правда, уже начали интересоваться породой собаки, которая так грозно рычит в темноте у дверей.
В детстве Барсик ничем не отличался от обычных котят. Он любил поесть и спал больше, чем спали все другие кошки. Мария списывала это на период взросления.
Потом кот начал расти. К году Барсик весил 10 килограммов. Еще через шесть месяцев он набрал 15 кило и вырос в длину почти до полутора метров.
Ест он много, это правда. Но ничего, прокормим как-нибудь. Мне больше не нравится, что Барсик начал рычать по ночам. Как будто не кот, а волк, — рассказала Мария журналистам.
Кота уже осматривал ветеринар. Он считает, что Барсик появился как крайне необычный гибрид мей-куна и норвежской лесной кошки. О пределах роста такого гибрида никто пока знать не может.
Марию размеры питомца не слишком беспокоят. Правда, уже начали интересоваться породой собаки, которая так грозно рычит в темноте у дверей.
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Метки: животные интересное люди
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Самый большой домашний кот
Этого кота нашли в Австралии – им оказался 3-х летний мейн-кун по кличке Омар. Длина кота составляет 120 см, а вес – 14 кг. Хозяйка кота, Стефи Херст, утверждает, что её питомец и раньше был большим – в год вес Омара уже составлял 10 кг. Она также уверяет, что это не предел и Омар еще продолжает расти.
https://24smi.org/facts/51846-samyi-bolshoi-kot-v-mire.htmlhttps://24smi.org/facts/51846-samyi-bolshoi-kot-v-mire.html
Картинки просто из инета. На первой вообще не мейн кун!
И не смотря на размеры, мейн куны по определению добрые и не рычат, а просто мурчат как дизель.
- Давай.
- А какать он где будет?
- В лоток.
- А когда вырастет?
- А когда вырастет, то сраться будем уже мы. От страха.