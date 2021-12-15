Уже через год создание выросло размерами почти с лесного волка и теперь тихо рычит по ночам.



В детстве Барсик ничем не отличался от обычных котят. Он любил поесть и спал больше, чем спали все другие кошки. Мария списывала это на период взросления.



Потом кот начал расти. К году Барсик весил 10 килограммов. Еще через шесть месяцев он набрал 15 кило и вырос в длину почти до полутора метров.



Ест он много, это правда. Но ничего, прокормим как-нибудь. Мне больше не нравится, что Барсик начал рычать по ночам. Как будто не кот, а волк, — рассказала Мария журналистам.



Кота уже осматривал ветеринар. Он считает, что Барсик появился как крайне необычный гибрид мей-куна и норвежской лесной кошки. О пределах роста такого гибрида никто пока знать не может.



Марию размеры питомца не слишком беспокоят. Правда, уже начали интересоваться породой собаки, которая так грозно рычит в темноте у дверей.