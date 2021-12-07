РЕТА запустила "интернет-магазин" с вещами из человеческой кожи

Кардинально и немного неадекватно? Несомненно.

Но в триллере "Семь" есть такая фраза: "Если ты хочешь, чтобы люди тебя услышали, недостаточно просто хлопать по плечу. Надо стучать кувалдой." Это шокирующий поступок, который привлек внимание.



В мегаполисах и крупных городах действительно нет необходимости использовать натуральный мех и натуральную кожу. В конце-концов, современные технологии достаточно далеко продвинулись в том, чтобы создавать искусственные материалы, идентичные натуральным. По большому счету, охота ради шкур животных, необходима только жителям отдаленных населенных пунктов, где один магазин на 50 км и со скудным ассортиментом. Где мясо - это пропитание на долгую зиму, а кожа и мех животного - это то, что не позволит замерзнуть.

Все остальное - это бизнес, причем крайне жестокий.