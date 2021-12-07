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РЕТА запустила "интернет-магазин" с вещами из человеческой кожи

РЕТА запустила "интернет-магазин" с вещами из человеческой кожи (4 фото)

Автор:
07 декабря 2021 16:44
Сообщество : RealFishki
Метки: акции   животные   защита животных   интернет   люди   помощь животным   шок   
1329
4
Организация "Люди за этичное обращение с животными" запустила такой сайт, где будто бы продается одежда из кожи людей. Там можно найти куртки с лицами и ботинки с зубами.

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Метки: акции   животные   защита животных   интернет   люди   помощь животным   шок   
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27  комментариев
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25k
Батончик с маком 3 часа назад
Ходите голые, жрите траву и плесень, е.бите друг друга в жопу.... Мне похрен. Только не лезьте к другим людям со своей агитацией.
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138
Али 43 минуты назад
Та же новость неделю назад
https://old.fishki.net/4016746-vyhodka-za-granyju-dobra-i-zla-zoozawitniki-sozdali-magazin-po-prodazhe-izdelij-iz-chelovecheskoj-kozhi.htmlhttps://old.fishki.net/4016746-vyhodka-za-granyju-dobra-i-zla-zoozawitniki-sozdali-magazin-po-prodazhe-izdelij-iz-chelovecheskoj-kozhi.html
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416
阿鋒 Час назад
Фильм «Зловещие мертвецы» отдыхает!
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157
dacent 2 часа назад
А с наколками есть? Друг спрашивает.
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2k
lekha-fil 2 часа назад
Эсэсовцы во время войны уже выпускали изделия из человеческой кожи в концлагерях.
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14k
vikklu 2 часа назад
А этим идиотам не приходило в голову, что кожу животных, кои пошли нам в пищу, нужно куда-то девать? Выбрасывать на свалку ценный продукт, изначально служивший людям как одеждой, так и в других надобностях?
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987
Martin 2 часа назад
Ед Гийн в восторге!
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5k
Olga Raudis 3 часа назад
Да, давайте ставить больше фабрик по изготовлению искуственного волокна, искусственной кожи, чтоб более эффективно засирать внешнюю среду и отбирать у диких животных последние их места обитания. А кожу свиней, овец, коров и прочего скота, предназначенного на мясо, просто закопаем - пусть лучше так сгниет, чем из ней ботинки шить.
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4k
livaneth 3 часа назад
Кутюрье - то личность известная
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Комментарий удален. Причина: флуд
7k
53k
Похабыч 3 часа назад
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21k
pssst 3 часа назад
"а есть такая же, только черного цвета?"
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940
Миша 3 часа назад
Почему нет черной кожи, это расизм!
Всегда подозревал, что все эти борцы за права животных - психи.
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942
А я несу пакетик 3 часа назад
Эту одежду придумал маньяк Эд Гин, после него уже много раз пробовали этот стиль, но он как-то не приживался...

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474
Олег 3 часа назад
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24k
Владимир 4 часа назад
Они уже как и гринпись, олицетворение поговорки "дай дураку стеклянный хер".
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287
Arti 4 часа назад
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minimalism

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