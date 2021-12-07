РЕТА запустила "интернет-магазин" с вещами из человеческой кожи

1329
4
Организация "Люди за этичное обращение с животными" запустила такой сайт, где будто бы продается одежда из кожи людей. Там можно найти куртки с лицами и ботинки с зубами.
Магазин назвали Urban Outraged и это подобие онлайн-шоппинга. Это способ РЕТА побудить людей задуматься, почему в обществе до сих пор считается приемлемым использовать кожу животных в угоду моде.
В "магазине" представлены сумки с кровавыми слезами, куртки с лицами, обувь с подошвой из зубов.
"PETA призывает бренды Urban Outfitters, включая Anthropologie, Free People и Urban Outfitters, прекратить продажу материалов животного происхождения. Многим из нас нужно говорить громче, если мы хотим изменить ситуацию к лучшему - для коров, птиц, овец и других животных, страдающих из-за этой одежды" - заявила организация.
"PETA призывает бренды Urban Outfitters, включая Anthropologie, Free People и Urban Outfitters, прекратить продажу материалов животного происхождения. Многим из нас нужно говорить громче, если мы хотим изменить ситуацию к лучшему - для коров, птиц, овец и других животных, страдающих из-за этой одежды" - заявила организация.
РЕТА предоставила возможность отправлять поддельные подарочные карты, чтобы информация скорее распространилась и предлагает звонить в офис Urban Outfitters с требованием прекратить получать деньги от "пыток и жестокого убийства животных".
Кардинально и немного неадекватно? Несомненно.
Но в триллере "Семь" есть такая фраза: "Если ты хочешь, чтобы люди тебя услышали, недостаточно просто хлопать по плечу. Надо стучать кувалдой." Это шокирующий поступок, который привлек внимание.
В мегаполисах и крупных городах действительно нет необходимости использовать натуральный мех и натуральную кожу. В конце-концов, современные технологии достаточно далеко продвинулись в том, чтобы создавать искусственные материалы, идентичные натуральным. По большому счету, охота ради шкур животных, необходима только жителям отдаленных населенных пунктов, где один магазин на 50 км и со скудным ассортиментом. Где мясо - это пропитание на долгую зиму, а кожа и мех животного - это то, что не позволит замерзнуть.
Все остальное - это бизнес, причем крайне жестокий.
Но в триллере "Семь" есть такая фраза: "Если ты хочешь, чтобы люди тебя услышали, недостаточно просто хлопать по плечу. Надо стучать кувалдой." Это шокирующий поступок, который привлек внимание.
В мегаполисах и крупных городах действительно нет необходимости использовать натуральный мех и натуральную кожу. В конце-концов, современные технологии достаточно далеко продвинулись в том, чтобы создавать искусственные материалы, идентичные натуральным. По большому счету, охота ради шкур животных, необходима только жителям отдаленных населенных пунктов, где один магазин на 50 км и со скудным ассортиментом. Где мясо - это пропитание на долгую зиму, а кожа и мех животного - это то, что не позволит замерзнуть.
Все остальное - это бизнес, причем крайне жестокий.
Источник:
Ссылки по теме:
- Доброта прячется в мелочах
- Смотри на меня! Делай как я!
- Выходка за гранью добра и зла: зоозащитники создали магазин по продаже изделий из человеческой кожи
- 17 любопытных зверьков, которые захотели навестить цивилизацию
- Всё в мире познается в сравнении: 40 удивительных фотографий
16
Понравилось16
Новости партнёров
https://old.fishki.net/4016746-vyhodka-za-granyju-dobra-i-zla-zoozawitniki-sozdali-magazin-po-prodazhe-izdelij-iz-chelovecheskoj-kozhi.htmlhttps://old.fishki.net/4016746-vyhodka-za-granyju-dobra-i-zla-zoozawitniki-sozdali-magazin-po-prodazhe-izdelij-iz-chelovecheskoj-kozhi.html
Всегда подозревал, что все эти борцы за права животных - психи.