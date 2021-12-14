6 крошечных существ, которые могут стать причиной жуткой боли

Хальциды - крошечные насекомые, похожие на миленьких мушек. Заверю вас, это только с виду. На самом деле хальциды - заботливые мамочки, которые откладывают яйца в тела млекопитающих, в том числе и человека. Личинки живут в организме несколько недель, а потом стремятся наружу. Как правило, частенько им приходится прогрызать выход. Иногда хальциды откладывают яйца в слуховой проход, и тогда личинки могут повалиться из ушей, или прогрызть себе дорожку до мозга. Тут они конечно умрут, но заберут с собой вашу жизнь.