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6 крошечных существ, которые могут стать причиной жуткой боли

6 крошечных существ, которые могут стать причиной жуткой боли (7 фото)

Автор:
14 декабря 2021 19:01
Сообщество : RealFishki
Метки: животные   интересное   насекомые   создания   существа   фото   
1640
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Кроме привычного нам мира существует ещё и микромир. Миллионы крошечных существ из этого мира живут по своим закон мы для них всего лишь еда или дом. Эти существа могут причинить человеку нестерпимую боль и сильный дискомфорт.

Эти существа обитают рядом с человеком и могут нанести непоправимый вред здоровью. Самое ужасное, что до самого конца вы можете так и не узнать, кто же вам навредил. Особо впечатлительным: просьба закрыть пост и пойти сдать анализы. На всякий случай.

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Вокруг нас живут малюсенькие личинки анкилостомы, которые норовят попасть внутрь нашего организма. Если вы идёте босиком по траве, то эти создания могут проникнуть в кровеносные сосуды через кожу, а оттуда в пищеварительный тракт. В кишечнике анкилостомы отращивают зубы и поедают нас изнутри. Избавиться от них не так просто, это можно сделать только под наблюдением врачей. Звучит не очень приятно, но на самом деле есть существа и более ужасные.

Эти насекомые длиной всего 4 миллиметра способны учуять запах человеческого тела за 10 километров и прилететь целой толпой на него. Вы думаете, мы говорим о городских мошках? Неет, по сравнению с чёрной мошкой городские насекомые просто лапочки. Чёрные мошки, обитающие в таёжных лесах, способны съесть человека за пару дней. В истории были случаи, когда сибирские атаманы оставляли провинившихся привязанными к дереву, а спустя два дня находили только кости и целую тучу мошек.

Эти рыбки вырастают размером всего до нескольких миллиметров и обладают прозрачным туловищем. Они обитают в пресных водах Амазонии и предпочитают места, где много млекопитающих. Эти рыбки реагируют на мочевину. Ванделлии могут проникнуть в организм животного (даже человека) через мочевой канал полового органа. В мочевых каналах эти рыбки распускают крючки и разрывают ткани. Это очень больно. Ванделлии питаются кровью до самой смерти организма. Чаще, они погибают вместе с млекопитающим. Человеку избавиться от паразита можно только с помощью сложной операции.

Если вдруг вас угораздило попасть в Африку или Йемен, будьте начеку. Не купайтесь в местных водах и не пейте никакую воду кроме бутилированной. Вместе с водой из водоёма вы можете подхватить блох, которые в свою очередь заражены глистами. Эти глисты попадают в организм млекопитающих и питаются кровью до тех пор, пока не вырастут до 1,5 метров. Когда глист вырастает большим, он ищет выход. Чаще всего это нога. Глист может выползать в течение месяца, причиняя боль.

Хальциды - крошечные насекомые, похожие на миленьких мушек. Заверю вас, это только с виду. На самом деле хальциды - заботливые мамочки, которые откладывают яйца в тела млекопитающих, в том числе и человека. Личинки живут в организме несколько недель, а потом стремятся наружу. Как правило, частенько им приходится прогрызать выход. Иногда хальциды откладывают яйца в слуховой проход, и тогда личинки могут повалиться из ушей, или прогрызть себе дорожку до мозга. Тут они конечно умрут, но заберут с собой вашу жизнь.

Ещё одно отвратительное насекомое - вольфартова муха. Взрослые насекомые длиной приблизительно от 6 до 10 мм, личинки от 5 до 7 мм. Эти мухи откладывают личинки в млекопитающих, где будущие мушки растут как на дрожжах. Личинки поражают живые ткани ушей, глаз, рта или носа. Как вы догадались, питаются эти личинки мясом, прогрызая целые ходы внутри животного. Поражённое место опухает и сильно болит.

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Метки: животные   интересное   насекомые   создания   существа   фото   
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47k
zloykoyot Час назад
"Вокруг нас живут малюсенькие личинки анкилостомы" Ну как вокруг нас. Анкилостомы распространены в странах с тропическим и субтропическим климатом между 45 северной и 30 южной широты. Короче для нас это Симферополь, Керчь, Краснодар, Ставрополь, Евпатория, Армавир и всё что южнее их.
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6k
dikijjim 10 минут назад
вот за что сражались наши предки.
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13k
Роман Полчаса назад
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8k
Garpia121 40 минут назад
Ванделлии вовсе не поджидают исключительно писающих в воду, они паразитируют на жабрах рыб. Просто химия мочи похожа секрет жабр.
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20k
Ego sum qui sum Час назад
после прочтения заголовка, простите, не удержался

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86
<name> Ego sum qui sum 6 минут назад
тонко )
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5k
Olga Raudis Час назад
Про рыбок, якобы плавающих на запах мочи и влезающих в мочевые пути - давно развенчанная сказка
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9k
Alexander Час назад
Вот нахрена я это на ночь глядя прочитал? Щас всё чешется. бля....
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