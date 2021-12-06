Почему вездесущих кошек практически нет в Индии

И практический смысл: корова дает молоко, курица перо, мясо, яйца, собака охраняет дом. А кошка? Какой от нее смысл? Ловит почтенных крыс, спутников Ганеши. Да и содержать кошку просто не каждому по карману.

"Я индиец, и у меня семь симпатичных домашних кошек. Хотя вы правы. Индийцы предпочитают собак, в то время как в других странах обычно наоборот. Мне кажется, одна из причин в том, что кошки капризны и нуждаются в большем уходе по сравнению с другими домашними животными. Да и кормить их дорого. А взамен - ничего. Некоторые мои знакомые поэтому сравнивают кошек с паразитами и все удивляются, зачем я завел так много. Не объяснить, что я их люблю". (Палак Сингх).