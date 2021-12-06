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Почему вездесущих кошек практически нет в Индии

Почему вездесущих кошек практически нет в Индии (6 фото)

Автор:
06 декабря 2021 15:56
Сообщество : RealFishki
Метки: Индия   животные   интересное   коты   путешествия   туризм   
2416
6
В Японии есть город, где котиков больше, чем людей. А в Черногории они вообще символ города Котор и даже подрабатывают в сувенирных лавках.
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Метки: Индия   животные   интересное   коты   путешествия   туризм   
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16  комментариев
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1k
SavageTi 2 часа назад
Люди, которые живут по уши в мусоре, считают кошку нечистым животным. Забавно.
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Митяй 11 минут назад
Если взять северо-восток где самые джунгли дак там кошки в каждом доме. Лучшая защита от змей.
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3k
Вадим Игнатьев 16 минут назад
Швейцарцы конечно любят кошек, но своеобразно. Они их традиционно жрут. 200 тон кошатины ежегодно. Плюс у них разрешена выделка кошачих шкур. В этом плане они единственная страна в Европе.
«В швейцарских кантонах Берн, Люцерн и Юра кошатина долгое время была традиционным рождественским блюдом среди фермеров. По сей день в Швейцарии все еще разрешено есть домашних животных», – пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
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2k
fraxinus Час назад
Дело климата.
Зернового земледелия у них отсуствует как традиция.
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12k
Великий Кормчий Час назад
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25
Тарас Розеткин Час назад
индийцы любят копыта,а не лапки.
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639
Снежный Барс Час назад
А нам-то, что со всем этим делать, индусы добрые. Накуя вы нам это впихиваете, коровьи вы подбородки, котоненавистники.
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9k
wild cat 2 часа назад
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9k
costa 2 часа назад
"Хотя вы правы. Индийцы предпочитают собак, в то время как в других странах обычно наоборот. Мне кажется, одна из причин в том, что кошки капризны и нуждаются в большем уходе по сравнению с другими домашними животными. Да и кормить их дорого. А взамен - ничего."

Кошка шоблается сама по себе и гадит на улице зарывая собственное г. - инстинкт хищника однако.
С собакой нужно гулять несколько раз в день и подбирать ее дерьмо. Ну только если не жить там где на улице гадят все кому нипопадя и дерьмо за собой не убирают.
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507
zenon 2 часа назад
Кошки в селе убивают поедателей урожая, а собака на это плюёт.
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2
bladerunner1986 zenon 50 минут назад
Кошка не может переловить то количество мышей которое есть в полях тех же. У нас каждый год после лета мыши с полей лезут в дома. Одно спасение это мышеловки, яд, отпугиватель. Кошка это больше просто питомец на любителя. Кстати не все кошки ловят мышей.
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1k
manul74 2 часа назад
страна не любящая котиков.... обречена
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14k
Александр 2 часа назад
Да просто им всяких обезьян хватает... Да ещё коровы. Ну а Ганеша - вообще "Слонопотам"... Где уж там место кошке?
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