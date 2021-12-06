Почему вездесущих кошек практически нет в Индии

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В Японии есть город, где котиков больше, чем людей. А в Черногории они вообще символ города Котор и даже подрабатывают в сувенирных лавках.
В Швейцарии ваши знакомые могут возмутиться, если у вас только один котик, потому что ему просто скучно. Кошек любят практически во всех странах. Но не в Индии. А почему?
Основная религия этой страны - индуизм. Индусы почитают Ганешу, бога мудрости и благополучия, а его спутником являются крысы. Соответственно крыс там тоже уважают, есть даже храм крыс - храм Карни Мата. Грызуны бегают там везде: по полу, по ногам посетителей, дрыхнут в углах и болтаются на кованых решетках. Никто даже и не думает их прогонять, более того - выпить молоко из одной миски с крысой для индийцев настоящее счастье. Логично, что главного врага крыс, кошку, индусы не уважают.
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Помимо священной крысы, есть еще причина: в Индии очень много вегетарианцев, особенно в южной части страны и кошку они считают нечистым животным, ведь она хищник. Собаке можно насыпать корма и она будет сыта, а кошка все равно будет ловить птиц и мышей, да еще и приносить их хозяевам.
"Я знаю много вегетарианцев, у которых есть домашние собаки и их меню состоит полностью из растительной пищи. Наличие мертвых мышей или других живых существ в доме, которых часто приносят после охоты кошки, считается чем-то крайне нечистым" (Кришна Айер).
"Я знаю много вегетарианцев, у которых есть домашние собаки и их меню состоит полностью из растительной пищи. Наличие мертвых мышей или других живых существ в доме, которых часто приносят после охоты кошки, считается чем-то крайне нечистым" (Кришна Айер).
Третье: индусы суеверны. Они верят в то, что кошки приносят несчастье и это действительно интересно. Редко какой индус остановится перед мотоциклистом, но всегда сделают это, если черная кошка перебегает дорогу.
"Однажды одна девочка из моего района начала кормить кошку, которая каждый день приходила к ней домой. Постепенно кошка полюбилась и другим членам семьи. Потом у нее родились котята, а через несколько лет отец девушки заболел и умер. Угадайте, кого обвинили в этом? Кошку. Несмотря на то, что покойный был курильщиком и пьяницей" (Ваники Кундлия).
"Однажды одна девочка из моего района начала кормить кошку, которая каждый день приходила к ней домой. Постепенно кошка полюбилась и другим членам семьи. Потом у нее родились котята, а через несколько лет отец девушки заболел и умер. Угадайте, кого обвинили в этом? Кошку. Несмотря на то, что покойный был курильщиком и пьяницей" (Ваники Кундлия).
И практический смысл: корова дает молоко, курица перо, мясо, яйца, собака охраняет дом. А кошка? Какой от нее смысл? Ловит почтенных крыс, спутников Ганеши. Да и содержать кошку просто не каждому по карману.
"Я индиец, и у меня семь симпатичных домашних кошек. Хотя вы правы. Индийцы предпочитают собак, в то время как в других странах обычно наоборот. Мне кажется, одна из причин в том, что кошки капризны и нуждаются в большем уходе по сравнению с другими домашними животными. Да и кормить их дорого. А взамен - ничего. Некоторые мои знакомые поэтому сравнивают кошек с паразитами и все удивляются, зачем я завел так много. Не объяснить, что я их люблю". (Палак Сингх).
"Я индиец, и у меня семь симпатичных домашних кошек. Хотя вы правы. Индийцы предпочитают собак, в то время как в других странах обычно наоборот. Мне кажется, одна из причин в том, что кошки капризны и нуждаются в большем уходе по сравнению с другими домашними животными. Да и кормить их дорого. А взамен - ничего. Некоторые мои знакомые поэтому сравнивают кошек с паразитами и все удивляются, зачем я завел так много. Не объяснить, что я их люблю". (Палак Сингх).
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Метки: Индия животные интересное коты путешествия туризм
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«В швейцарских кантонах Берн, Люцерн и Юра кошатина долгое время была традиционным рождественским блюдом среди фермеров. По сей день в Швейцарии все еще разрешено есть домашних животных», – пишет Frankfurter Allgemeine Zeitung.
Зернового земледелия у них отсуствует как традиция.
Кошка шоблается сама по себе и гадит на улице зарывая собственное г. - инстинкт хищника однако.
С собакой нужно гулять несколько раз в день и подбирать ее дерьмо. Ну только если не жить там где на улице гадят все кому нипопадя и дерьмо за собой не убирают.