«В мире Дроздова»: факты из жизни любимца нескольких поколений россиян

На передаче «В мире животных» выросло не одно поколение россиян. Ведущий и профессор МГУ Николай Дроздов со своей всепоглощающей любовью к животным вызывает не только умиление, но и восхищение. Именно поэтому стоит рассказать некоторые факты о великом человеке, которые знают не все.
Ещё в детстве маленький Коля зачитывался Пришвиным, Бианки, и другими писателями, пишущими рассказы о животных. Кино с животными тоже любил, но в то время с этим было сложновато.
Как-то раз киномеханик привез в деревню фильм «Тарзан», в котором более взрослый Дроздов потом нашел несколько несоответствий, связанных с животными.
Сейчас Николай ведет здоровый образ жизни, но в школе, причем еще в 7 лет, Дроздов начал пробовать сигареты. Тогда, если ты курил, то считался взрослым.
К тридцати годам он курил по несколько пачек в день, а бросил только в 80-х, когда ездил на Кубу. Свои сигареты у него закончились, а местные были слишком крепкими.
«Умеренный вегетарианец» Дроздов предпочитает есть из мяса только курицу, но в 70-х годах у него получилось отведать мясо бегемота. Животное погибло из-за несчастного случая, а мясо разобрали в «авоськах» по домам.
«На вкус оно больше всего напоминает китовое мясо. Тёмное, сочное, красное — прекрасное. Мы жили в коммунальной квартире тогда и готовили на общей кухне. Сделали котлеты и угостили соседку, ей очень понравилось. Думаю, она единственная уборщица в нашей стране, которая пробовала бегемота», - вспоминает Дроздов.
Сам профессор не готовит после случая, когда приготовил овсянку с тушенкой и сгущенкой в одном из походов. Да и не доверяют ему готовку. Помимо бегемота, Николай пробовал дикобраза, саранчу и множество разных личинок.
В 2002 году на ведущего напала гадюка, прокусившая сосуд на руке. За месяц под капельницей врачи смогли спасти и жизнь, и руку Дроздова, но ведущий отказался перевязывать сосуд. Вместо этого он решил носить специальный браслет.
Дроздов не любит спокойствие. Загорание на пляже – не про него. Он предпочитает активный отдых, с лазанием по горам, поездками на велосипеде и т. д.
Его любовь к физической активности множество раз прокладывала ему путь в травмпункт.
Источник:
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