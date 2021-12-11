FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 5355 постов • 701 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации 
«В мире Дроздова»: факты из жизни любимца нескольких поколений россиян

«В мире Дроздова»: факты из жизни любимца нескольких поколений россиян (10 фото)

Автор:
11 декабря 2021 19:38
Сообщество : Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации
Метки: Дроздов   Николай Дроздов   в мире животных   животные   знаменитости   люди   
762
10

На передаче «В мире животных» выросло не одно поколение россиян. Ведущий и профессор МГУ Николай Дроздов со своей всепоглощающей любовью к животным вызывает не только умиление, но и восхищение. Именно поэтому стоит рассказать некоторые факты о великом человеке, которые знают не все.

Ещё в детстве маленький Коля зачитывался Пришвиным, Бианки, и другими писателями, пишущими рассказы о животных. Кино с животными тоже любил, но в то время с этим было сложновато.


×
×

Как-то раз киномеханик привез в деревню фильм «Тарзан», в котором более взрослый Дроздов потом нашел несколько несоответствий, связанных с животными.


Сейчас Николай ведет здоровый образ жизни, но в школе, причем еще в 7 лет, Дроздов начал пробовать сигареты. Тогда, если ты курил, то считался взрослым.


К тридцати годам он курил по несколько пачек в день, а бросил только в 80-х, когда ездил на Кубу. Свои сигареты у него закончились, а местные были слишком крепкими.


«Умеренный вегетарианец» Дроздов предпочитает есть из мяса только курицу, но в 70-х годах у него получилось отведать мясо бегемота. Животное погибло из-за несчастного случая, а мясо разобрали в «авоськах» по домам.


«На вкус оно больше всего напоминает китовое мясо. Тёмное, сочное, красное — прекрасное. Мы жили в коммунальной квартире тогда и готовили на общей кухне. Сделали котлеты и угостили соседку, ей очень понравилось. Думаю, она единственная уборщица в нашей стране, которая пробовала бегемота», - вспоминает Дроздов.


Сам профессор не готовит после случая, когда приготовил овсянку с тушенкой и сгущенкой в одном из походов. Да и не доверяют ему готовку. Помимо бегемота, Николай пробовал дикобраза, саранчу и множество разных личинок.


В 2002 году на ведущего напала гадюка, прокусившая сосуд на руке. За месяц под капельницей врачи смогли спасти и жизнь, и руку Дроздова, но ведущий отказался перевязывать сосуд. Вместо этого он решил носить специальный браслет.


Дроздов не любит спокойствие. Загорание на пляже – не про него. Он предпочитает активный отдых, с лазанием по горам, поездками на велосипеде и т. д.


Его любовь к физической активности множество раз прокладывала ему путь в травмпункт.  

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Звезды и знаменитости: истории, фото, сенсации"
Метки: Дроздов   Николай Дроздов   в мире животных   животные   знаменитости   люди   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
1
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
1  комментарий
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
1k
Sandmännchen (DDR) 50 минут назад
Достойнейший в своём профессиональном увлечении Человек!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото) Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото) Умерла актриса театра и кино Нина Ургант Умерла актриса театра и кино Нина Ургант Клара Новикова заявила, что у Comedy Club несмешные шутки Клара Новикова заявила, что у Comedy Club несмешные шутки Морозные фотографии, от одного взгляда на которые становится холодно Морозные фотографии, от одного взгляда на которые становится холодно 30 знаменитостей, которые обожают котеек 30 знаменитостей, которые обожают котеек РЕТА запустила "интернет-магазин" с вещами из человеческой кожи РЕТА запустила "интернет-магазин" с вещами из человеческой кожи
Антибиотик
Научись причины всех своих проблем в себе находить. Тогда и проблем меньше станет.
Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

9332



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Тиктокеру, закидавшему снежками машину ФСБ, дали почти три года колонии
0
283
Тиктокеру, закидавшему снежками машину ФСБ, дали почти три года колонии
В Петербурге начали зачищать этнические кафе формата "только для своих"
0
109
В Петербурге начали зачищать этнические кафе формата "только для своих"
Набирающие популярность в сообществах
Сергей Жигунов рассказал, как Лондонский симфонический оркестр записывал музыку к его "Трем мушкетерам"
0
22
Сергей Жигунов рассказал, как Лондонский симфонический оркестр записывал музыку к его...
Как не купить вредную «незомерзайку». Полный список запрещенных в Беларуси стеклоомывающих жидкостей
0
26
Как не купить вредную «незомерзайку». Полный список запрещенных в Беларуси...
Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото)
Что стало с рукой мужчины, которую он не опускает уже более 45 лет (3 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Идеальный косплей
0
1

Лучшие демотиваторы
Женщина - оборотень пилит мужика целый день
3
0

Перейти в раздел
Популярные теги
#Юмор#люди#животные#картинки#новости#познавательно#позитив#интересное#комментарии#кот
#фото#факты#ватермарк#история#Ynews#Россия#юмора#Япония#смешные#полиция
#интересно#прикол#приколы#подборка#Разное#автомобили#автомир#дтп#в мире#аварии

На что жалуетесь?

Вернуться