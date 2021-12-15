Власти Санкт-Петербурга изо всех сил борются со снегопадом

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Получается, правда, не очень. Но они уже нашли виноватых.
Наверное, причина всех бед в России - это внезапные снегопады. Они происходят каждый год, и они всегда «внезапны». Подготовиться к ним невозможно. Ну никак.
И сотрудники немедленно бросились исправлять свои ошибки. Но лучше бы они этого не делали.
Стоит усилить бдительность. Теперь кроме льдины может прилететь метко брошенная лопата или лом.
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Метки: лопата санкт-петербург снегопад
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Снег выпал внезапно.
Дворники улетели зимовать в южные страны.
И так каждый год.
Так что спасибо г-ну biglove за то что мы своим трудом разгребаем в его карманах свои деньги. И за ежегодную готовность к зиме. Котора в Санкт-Петербург приходит как всегда: неожиданно, негаданно и нежданно.
Или бригада таджиков!
Как можно бороться СО СНЕГОПАДОМ?
Это будет возможно, да, но вряд ли в ближайшие 2, 3 десятилетия.
Бороться надо С ПОСЛЕДСТВИЯМИ
Это так же, как лечить надо не болезнь, а человека.