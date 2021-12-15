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Власти Санкт-Петербурга изо всех сил борются со снегопадом

Власти Санкт-Петербурга изо всех сил борются со снегопадом (1 фото + 2 видео)

Автор:
15 декабря 2021 15:49
Сообщество : Жить в России
Метки: лопата   санкт-петербург   снегопад   
1317
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Получается, правда, не очень. Но они уже нашли виноватых.

Наверное, причина всех бед в России - это внезапные снегопады. Они происходят каждый год, и они всегда «внезапны». Подготовиться к ним невозможно. Ну никак.

И сотрудники немедленно бросились исправлять свои ошибки. Но лучше бы они этого не делали.

Стоит усилить бдительность. Теперь кроме льдины может прилететь метко брошенная лопата или лом.

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Метки: лопата   санкт-петербург   снегопад   
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54k
Igor Час назад
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252
allexx 14 минут назад
Зима пришла неожиданно.
Снег выпал внезапно.
Дворники улетели зимовать в южные страны.
И так каждый год.
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7k
mH Полчаса назад
Надо по частям бороться, а не изо всех сил.
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100
<name> Полчаса назад
ставлю 1000 на "лиц без определенной рациональности" на крыше )
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1k
DHC 39 минут назад
Для полноты картины не хватает чтобы плюхнулся ещё и уборщик. Встал, отряхнулся, сматерился на своём, взял лопату и снова полез бы на крышу)
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100
<name> DHC Полчаса назад
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68k
Macяня 52 минуты назад
а мы тут в Поволжье так и встретим Новый год на асфальте)))))
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15k
uutb 54 минуты назад
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250
Сергей Кузьмин 56 минут назад
Да уже +3 на улице,ждали когда сам растаит,это еще при тёте Вале было
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11k
The Dude 59 минут назад
Борются. Ну как борются? В меру своих способностей. В магазинах лопаты подорожали например. Чтобы водители могли сами себе выкапывать места на парковках, не смотря на оплаченный автоналог на дороги и ежемесячную и вечнорастущую оплату услуг жкх.
Так что спасибо г-ну biglove за то что мы своим трудом разгребаем в его карманах свои деньги. И за ежегодную готовность к зиме. Котора в Санкт-Петербург приходит как всегда: неожиданно, негаданно и нежданно.
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2k
Хрюн Час назад
Если это борьба « изо всех сил » то сил похоже совсем не осталось.
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4k
a_komolow Час назад
### Стоит усилить бдительность. Теперь кроме льдины может прилететь метко брошенная лопата или лом. ###

Или бригада таджиков!
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7k
Pillin Alex Час назад
Из губернатора актёр как из лопаты космический корабль. Говорит просто с поднятой трубкой.
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3k
Viejo Borracho Dikobraz 2 часа назад
Ну да. Глобальное потепление на сто лет вперёд видят, а снегопад в ближайшие дни -ничерта не видно
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19k
Luc72 2 часа назад
"борются со снегопадом"
Как можно бороться СО СНЕГОПАДОМ?

Это будет возможно, да, но вряд ли в ближайшие 2, 3 десятилетия.
Бороться надо С ПОСЛЕДСТВИЯМИ

Это так же, как лечить надо не болезнь, а человека.
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1k
Геннадий 2 часа назад
Показушный разговор по телефону) на том конце трубки вообще кто-нибудь есть? т.е. система в Питере не налажена? все в ручном режиме надо делать?
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27k
lem02 2 часа назад
Ни ограждение ни лент. Нижнего не видно. Как так то?
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