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В Санкт-Петербурге по ночам сияют потрясающе красивые световые столбы

В Санкт-Петербурге по ночам сияют потрясающе красивые световые столбы (7 фото + 1 видео)

Автор:
10 декабря 2021 21:48
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Световые столбы   атмосферные явления   мороз   морозные столбы   питер   санкт-петербург   
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Сильные морозы в Петербурге и Ленобласти подарили жителям и гостям города завораживающее зрелище. Атмосферное оптическое явление украсило весь город.
Морозные столбы - это узкие полоски света, направленные вверх, образуются из-за кристалликов льда в воздухе, от которых отражается свет уличных фонарей. 
Фотограф Екатерина Стрельникова смогла запечатлеть целый световой лет в деревне Лесколово Всеволожского района. Девушка поделилась удивительными кадрами в своем аккаунте инстаграм. «Лесколово - победитель в номинации лучший световой лес», — подписала девушка  свои фотографии.
Не менее красивыми фотографиями поделился и другой житель культурной столицы. В своём аккаунте Вконтакте пользователь под ником Dmitry Gurkin поделился красочными фотографиями сияющего города.
А вы когда-нибудь становились свидетелем прекрасных природных явлений?

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Метки: Световые столбы   атмосферные явления   мороз   морозные столбы   питер   санкт-петербург   
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15  комментариев
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68k
Macяня Час назад
Собираюсь в Питер в январе)) Столбы не кончатся еще?)))
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131
Liberman 7 минут назад
ээээ, автор на газовых месторождениях на Ямале не был) вот там столбы так столбы из скважин))))) прям как-будто врата ада открылись и в ночное небо нереальный столб света бьёт. а это так,фигня)
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1k
Homer 11 минут назад
А мне как-то пофигу.. Просто красивые снимки
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5k
Ыукп Полчаса назад
Сам наблюдал дня три или четыре назад. Не в Питере. Рядышком. В Сосновом Бору.
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3k
Kozlodoev Час назад
Потрясающе красивые? Ну фиг знает... это явление, возникающее в мороз, выглядит всего лишь, как смаз снимка.... у якутов, наверное, от этих красивых столбов нервный тик )))
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