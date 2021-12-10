В Санкт-Петербурге по ночам сияют потрясающе красивые световые столбы

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Сильные морозы в Петербурге и Ленобласти подарили жителям и гостям города завораживающее зрелище. Атмосферное оптическое явление украсило весь город.
Морозные столбы - это узкие полоски света, направленные вверх, образуются из-за кристалликов льда в воздухе, от которых отражается свет уличных фонарей.
Фотограф Екатерина Стрельникова смогла запечатлеть целый световой лет в деревне Лесколово Всеволожского района. Девушка поделилась удивительными кадрами в своем аккаунте инстаграм. «Лесколово - победитель в номинации лучший световой лес», — подписала девушка свои фотографии.
Не менее красивыми фотографиями поделился и другой житель культурной столицы. В своём аккаунте Вконтакте пользователь под ником Dmitry Gurkin поделился красочными фотографиями сияющего города.
А вы когда-нибудь становились свидетелем прекрасных природных явлений?
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