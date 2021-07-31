На днях Воронеже произошел конфликт местного жителя и участкового, из-за которого жильцы микрорайона Шилово требуют прекратить уголовное преследование в отношении последнего.





23 июля жители одного из домов по улице Курчатова позвонили в полицию и сообщили, что неадекватный водитель "Нивы" повредил несколько припаркованных автомобилей. На вызов приехал участковый Евгений Рыбченко, который застал пьяного нарушителя в салоне автомобиля и с бутылкой пива в руках. На требования полицейского вытащить ключи зажигания и выйти из машины владелец "Нивы" отреагировал агрессивно и принялся крыть правоохранителя матом. А потом и вовсе сообщил, что он криминальный авторитет, и участковый еще поплатится за его арест.





"Слышь, арестовывай меня, понял. Но когда ты мне попадешься, я тебя раскатаю. Ты, тварь, у меня толчок лизать будешь. Понял, мразь", - угрожал