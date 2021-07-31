Правда, теперь полицейского обвиняют в превышении должностных полномочий. Ему грозит до 10 лет тюрьмы.
На днях Воронеже произошел конфликт местного жителя и участкового, из-за которого жильцы микрорайона Шилово требуют прекратить уголовное преследование в отношении последнего.
23 июля жители одного из домов по улице Курчатова позвонили в полицию и сообщили, что неадекватный водитель "Нивы" повредил несколько припаркованных автомобилей. На вызов приехал участковый Евгений Рыбченко, который застал пьяного нарушителя в салоне автомобиля и с бутылкой пива в руках. На требования полицейского вытащить ключи зажигания и выйти из машины владелец "Нивы" отреагировал агрессивно и принялся крыть правоохранителя матом. А потом и вовсе сообщил, что он криминальный авторитет, и участковый еще поплатится за его арест.
"Слышь, арестовывай меня, понял. Но когда ты мне попадешься, я тебя раскатаю. Ты, тварь, у меня толчок лизать будешь. Понял, мразь", - угрожал
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В итоге Рыбченко решил самостоятельно забрать ключи от машины, но автомобилист сначала плюнул в участкового, а затем пустил в ход кулаки. Завязалась потасовка, в ходе которой "авторитет" получил несколько заслуженных ударов по лицу и был благополучно извлечен из автомобиля и задержан.
После публикации видео началось что-то непонятное. 30 июля суд отправил участкового под домашний арест на 2 месяца. Оказалось, что Следственный комитет возбудил против него уголовное дело о превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий (п. «в» ч. 3 ст. 286 УК). Евгению Рыбченко грозит до 10 лет тюрьмы. Не совсем понятно, где следователи увидели "тяжкие последствия". В ролике видно, что ссадины на лице и раны на руках нарушителя были еще до того, как участковый применил силу. Об этом говорят и очевидцы.
Что касается "криминального авторитета", то оказалось, что он никакой не криминальный, и уж тем более не авторитет. 45-летний Сергей работает заместителем директора, у него есть семья и ранее к уголовной ответственности он не привлекался. На него также составили целый ворох административных протоколов - от оставления места ДТП до появления в общественных местах в состоянии опьянения. И две уголовной статьи: ст. 264.1 УК (управление транспортным средство в состоянии опьянения) и ст. 318 УК (применение насилия в отношении представителя власти).
Сейчас местные жители собираются начать сбор подписей в защиту участкового Рыбченко, как это было в Новосибирске, где под следствием оказался полицейский, случайно застреливший 19-летнего Векила Абдуллаева.
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Пздц! Что за жизнь пошла?
Раньше за такие заявы без мазы, он бы в лучшем случае немного на здоровье упал, в худшем- соседи и не вспомнили бы за это говно.