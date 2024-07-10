Ведущая на радио с трудом сдерживала смех, читая новость про кражу

Радиоведущая читала в прямом эфире новость о краже товаров в одном из отделений маркетплейса в Вилючинске. Женщина с трудом сдерживала смех, перечисляя список украденных товаров.