Женщина с трудом сдерживала смех, перечисляя список украденных товаров.
Камчатская журналистка Анастасия Островская в прямом эфире рассмеялась, перечисляя то, что украл вор из пункта выдачи. Девушка не смогла сдержать смех, рассказывая, что вор стащил товаров на 45 тысяч рублей, среди которых были семена пшеницы, носки из крапивы, стельки, утягивающие трусы, секс-игрушка и кольцо «Спаси и сохрани». Позже в разговоре с изданием "Подъём" девушка рассказала, что не считает этот выпуск провальным.
Когда мы просмотрели весь этот список, мы, конечно, с коллегами долго смеялись, сутки точно, мы не могли остановиться. И к моменту эфира, когда был утренний выпуск новостей, я была уверена, что мы все уже просмеялись, и лимит исчерпан, и мне хватит сил нормально в прямом эфире, серьезно, как и полагается, прочитать эту новость. Но когда я дошла до того самого списка, передо мной пролетели кадры в памяти, как мы с коллегами смеялись. И меня было уже не остановить. И, как сказала одна из моих коллег, проще коня на скаку остановить, нежели тот самый смех, который прорывается в эфире. Спасибо коллеге, поднимала мне подложку, а я лежала и хрюкала, - рассказывает Анастасия.
Также Анастасия отметила, что рада тому, что ролик стал популярным. Да, это не профессионально - смеяться в эфире, но с другой стороны - никогда нельзя игнорировать человеческий фактор.
Я знаю, что видео разлетелось, огромное количество репостов, комментариев. Я считаю, что это позитивная всё-таки новость, и если я таким образом могу доставить людям несколько радостных минут и подарить улыбку, то значит, все мы сделали правильно, и это был не провальный эфир, - рассказала Анастасия.
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Сами попробуйте прочитать это и не заржать
Радиоведущая читала в прямом эфире новость о краже товаров в одном из отделений маркетплейса в Вилючинске. Женщина с трудом сдерживала смех, перечисляя список украденных товаров.