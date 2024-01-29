FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Жить в России 8192 поста • 1041 подписчик подписаться
Главная > Сообщество Жить в России
На Сахалине местные жители прыгают с крыши и сбрасывают своих детей в снег

На Сахалине местные жители прыгают с крыши и сбрасывают своих детей в снег

Автор:
29 января 2024 16:39
Сообщество : Жить в России
Метки: Видео   Приколы   Россия   Сахалин   Юмор   интересное   фото   
1169
1
4

На Сахалине мощный циклон полностью отрезал местных жителей от мира. Из некоторых подъездов просто невозможно выйти, но сахалинцы не унывают. Они нашли себе развлечение.

Сугробы в городе выросли выше человеческого роста. Снег метёт вот уже неделю. Сугробы становятся всё больше, первые этажи полностью завалило снегом. Из-за аномальной погоды в Южно-Сахалинске ввели режим ЧС. Из-за нулевой видимости власти закрыли местный аэропорт, перекрыли дороги и остановили морское сообщение с островом. В городе дежурят снегоходы, которые перевозят жителей в больницы. Несмотря на погоду, местные жители не унывают. Они прыгают из окон в снег, при этом веселясь.

Некоторые устраивают прыжки всей семьёй. На следующем видео сначала мужчина прыгнул, потом женщина, а следом и ребёнка скинули. Взрослые были раздеты, а ребёнок в комбинезоне.

А самый отважный сахалинец решил прыгнуть в снег с крыши многоэтажки. Он совсем не опасался того, что в снегу может попасться столб или дерево. Смелости (или глупости) ему не занимать.

На Сахалине сняли режим ЧС, так как метель уже успокоилась. Автодороги открыты для движения, также восстановлено морское сообщение между Сахалином и материком. Но количество снега от этого не уменьшилось. Многие жители до сих пор запреты в своих домах и не могут выйти наружу.

К сожалению, не обошлось и без жертв. Спасатели откопали машину, в которой нашли мертвого мужчину. По словам местного СК, это первый погибший из-за снегопада житель Сахалина, сообщает портал E1.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Жить в России"
Метки: Видео   Приколы   Россия   Сахалин   Юмор   интересное   фото   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
8  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Илья Час назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
6k
Lexx 21 минуту назад
Глобальное потепление, однако... Грета в курсе?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Шамсуддин Полчаса назад
Дима . Муж вернулся
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
Лис Полчаса назад
Всё старо, как мир, мы тоже прыгали в далёком детстве полвека назад.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Pinhead 45 минут назад
Казуалы. Без снега слабо повторить?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
кот базилий 49 минут назад
Прыгать в снег хорошо , а вдруг там лом кто то забыл? Знаю такой случай из детства, ватные штаны спасли прыгуна от входа в очко.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
19k
SandMANn 58 минут назад
5 лет прожил на любимом острове (г.Долинск). Был бы удивлен, если бы они прыгали не "с", а "на".
За Сахалинские кадры – "+"

Кстати, "коротким" часто со второго этажа прыгал и без снега. Вот с 5-этажки мозгов хватило не прыгать, видимо потому и дожил до пенсии...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
PokemonKa
Pika-Pika?
https://fishki.net/community/golaja-pravda
346606



Другие посты автора
Популярное в сообществах
25 занимательных фактов в копилку эрудита
25 занимательных фактов в копилку эрудита
Интересные фотографии 1990 -х
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Оштрафовали в собственном дворе – 6 нелепых (но реальных!) нарушений
Оштрафовали в собственном дворе – 6 нелепых (но реальных!) нарушений
Хищная пиявка с острова Борнео
Хищная пиявка с острова Борнео
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Свобода от комиссий за переводы и платежи
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Коротко о составлении договоров

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#люди#машина#интересно#ДТП#факты#милота#авто аварии#задержание#Китай
#животные#Юмор#автомобили#полиция#забавно#Россия#новости#Автовсячина#искусство#соцсети
#в мире#история#автомир#Прикол#СССР#аварии#позитив#собака#кино#улыбнуло
Учёные создали третью руку, управляемую диафрагмой (видео) Учёные создали третью руку, управляемую диафрагмой (видео) На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми На Сахалине рядом с остановкой установили туалеты с прозрачными дверьми Рэпер Гуф напился, залез в дом бывшей жены и начал угрожать всем, кто с ней спал Рэпер Гуф напился, залез в дом бывшей жены и начал угрожать всем, кто с ней спал Это все моя Россия: 25 неоднозначных фото с просторов нашей необъятной Родины Это все моя Россия: 25 неоднозначных фото с просторов нашей необъятной Родины "Да что там происходит?": в сети появились записи с марафона за пол миллиона "Да что там происходит?": в сети появились записи с марафона за пол миллиона Россиянку закрыли в аэропорту Варшавы, забрав паспорт Россиянку закрыли в аэропорту Варшавы, забрав паспорт

На что жалуетесь?

Вернуться