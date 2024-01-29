На Сахалине местные жители прыгают с крыши и сбрасывают своих детей в снег

На Сахалине мощный циклон полностью отрезал местных жителей от мира. Из некоторых подъездов просто невозможно выйти, но сахалинцы не унывают. Они нашли себе развлечение.
Сугробы в городе выросли выше человеческого роста. Снег метёт вот уже неделю. Сугробы становятся всё больше, первые этажи полностью завалило снегом. Из-за аномальной погоды в Южно-Сахалинске ввели режим ЧС. Из-за нулевой видимости власти закрыли местный аэропорт, перекрыли дороги и остановили морское сообщение с островом. В городе дежурят снегоходы, которые перевозят жителей в больницы. Несмотря на погоду, местные жители не унывают. Они прыгают из окон в снег, при этом веселясь.
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Некоторые устраивают прыжки всей семьёй. На следующем видео сначала мужчина прыгнул, потом женщина, а следом и ребёнка скинули. Взрослые были раздеты, а ребёнок в комбинезоне.
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А самый отважный сахалинец решил прыгнуть в снег с крыши многоэтажки. Он совсем не опасался того, что в снегу может попасться столб или дерево. Смелости (или глупости) ему не занимать.
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На Сахалине сняли режим ЧС, так как метель уже успокоилась. Автодороги открыты для движения, также восстановлено морское сообщение между Сахалином и материком. Но количество снега от этого не уменьшилось. Многие жители до сих пор запреты в своих домах и не могут выйти наружу.
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К сожалению, не обошлось и без жертв. Спасатели откопали машину, в которой нашли мертвого мужчину. По словам местного СК, это первый погибший из-за снегопада житель Сахалина, сообщает портал E1.
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Кстати, "коротким" часто со второго этажа прыгал и без снега. Вот с 5-этажки мозгов хватило не прыгать, видимо потому и дожил до пенсии...