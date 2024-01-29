На Сахалине местные жители прыгают с крыши и сбрасывают своих детей в снег

На Сахалине сняли режим ЧС, так как метель уже успокоилась. Автодороги открыты для движения, также восстановлено морское сообщение между Сахалином и материком. Но количество снега от этого не уменьшилось. Многие жители до сих пор запреты в своих домах и не могут выйти наружу.