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Очевидная и не очень роль фотографий

Очевидная и не очень роль фотографий (3 фото)

Автор:
15 декабря 2021 10:20
Сообщество : Психология
Метки: важность   значение   наследие   память   почемучка   психология   роль   фото   
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Почему фото пользуются популярностью, несмотря на их переизбыток в современном мире, и какую функцию они выполняют?

Конечно, из-за доступности гаджетов ценность фотографий, по которым можно было проследить жизнь человека, семьи, историю населенного пункта или места, несколько изменилась. Но они по-прежнему остаются языком эмоций и инструментом, с помощью которого навсегда сохраняется определенное мгновение мира, которое уже никогда не повторится.


1.     Сохранение воспоминаний. Раньше великой ценностью семьи был пухлый фотоальбом, куда помещали фотографии памятных дат: свадьба, дети, поездка на отдых, последний звонок, утренник в детском саду, выпускной в школе и им подобные. Сейчас люди перешли на цифровые носители. И очень переживают, если из-за поломки телефона или ноутбука фото оказываются утерянными навсегда. Особенно трепетно к сохранению семейного наследия подходят представители старших поколений, ностальгируя по счастливой молодости и уже ушедшим из жизни родным и близким.

2.     Наследие поколений. Постановочные фото в детском саду, школе, техникуме, институте, армии, на работе в момент, когда их делают, не кажутся столь ценными и важными. Но однажды, когда нас уже не будет в этом мире, фотографии отыщут где-нибудь в кипе старых вещей внуки или правнуки и удивятся, какими юными и прекрасными были их предки. И как важно ценить скоротечную жизнь, находя и сохраняя ее особые моменты.

3.     Раскрытие чувств и помощь в коммуникации. Современные интернет-ресурсы изобилуют таким контентом. Забавные животные, красивые места, нелепые ситуации. Люди с помощью фотографий обмениваются эмоциями, находят близких по духу, общаются, дружат и даже влюбляются.


4.     Раскрытие и понимание окружающей красоты. Только сделав фото, пусть и без священнодейства как раньше в виде подготовки, проявки и печати, многие начинают осознавать величие пейзажей, очарование детских лиц, завораживающую магию времен года.

5.     Изучение нового языка. С помощью фотографий можно влиять на эмоциональный настрой человека. Осенние пейзажи с золотой листвой практически на всех действуют успокаивающе. А шторм зарождает в душе непонятную тревогу и в то же время восхищение силами природы, которые человеку невозможно сдержать. Таких примеров масса. И разные фото позволяют говорить и понимать друг друга, используя особый визуальный язык.

6.     Изменение себя. Мрачные фото с мест боевых действий, аварий, катастроф невольно заставляют пересмотреть собственное видение мира и понять, как важно ценить жизнь и наслаждаться каждым ее моментом. Несмотря на суровость правды и даже ужас, запечатленный на фото такого плана, они могут подтолкнуть к изменению себя, своего места в мире, поиску света и желанию делиться этим светом с окружающими, помогая им.

А что для вас значит фотография?

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Метки: важность   значение   наследие   память   почемучка   психология   роль   фото   
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184
Faithless 3 часа назад
А что для вас значат посты без смысла и содержания?
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1k
Walther 10 минут назад
В юности я увлекался фотографией, но потом мать ее спрятала...
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50k
doker 2 часа назад
Есть для фотографий ёмкое выражение: "Остановись, мгновение!"


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