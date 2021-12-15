1. Сохранение воспоминаний. Раньше великой ценностью семьи был пухлый фотоальбом, куда помещали фотографии памятных дат: свадьба, дети, поездка на отдых, последний звонок, утренник в детском саду, выпускной в школе и им подобные. Сейчас люди перешли на цифровые носители. И очень переживают, если из-за поломки телефона или ноутбука фото оказываются утерянными навсегда. Особенно трепетно к сохранению семейного наследия подходят представители старших поколений, ностальгируя по счастливой молодости и уже ушедшим из жизни родным и близким.

2. Наследие поколений. Постановочные фото в детском саду, школе, техникуме, институте, армии, на работе в момент, когда их делают, не кажутся столь ценными и важными. Но однажды, когда нас уже не будет в этом мире, фотографии отыщут где-нибудь в кипе старых вещей внуки или правнуки и удивятся, какими юными и прекрасными были их предки. И как важно ценить скоротечную жизнь, находя и сохраняя ее особые моменты.

3. Раскрытие чувств и помощь в коммуникации. Современные интернет-ресурсы изобилуют таким контентом. Забавные животные, красивые места, нелепые ситуации. Люди с помощью фотографий обмениваются эмоциями, находят близких по духу, общаются, дружат и даже влюбляются.